Roborock¡¢ºÇÂç8.5cm¤ÎÉßµï¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖSaros 20¡×¤òÈ¯É½
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤òÀ½Â¤¡¦³«È¯¤¹¤ëBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.¡ÊËÜ¼Ò¡§Ãæ¹ñËÌµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§Á´¹ä¡Ë¤Ï¡ÖCES 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¿··¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖRoborock Saros 20¡Ê¥í¥Ü¥í¥Ã¥¯ ¥µ¥í¥¹ ¥Ë¥¼¥í¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖSaros 20¡×¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSaros 20¡×¤Ï¡¢ºÇÂç4.5cm¡Ê1ÃÊÌÜ¡Ë¤ÈºÇÂç4cm¡Ê2ÃÊÌÜ¡Ë¤ÎºÇÂçÌó8.5cm¢¨1¤ÎÆóÁØ¤ÎÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖAdaptiLift™¥·¥ã¡¼¥·3.0¡×¤ä¡¢¶È³¦½é¤È¤Ê¤ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓÂ¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤ÇµÛ°ú²ÄÇ½¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¥ã¡¼¥·¾º¹ßµ¡Ç½¡¢200¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾ã³²Êª¢¨2¤òÇ§¼±¤·¡¢LDS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ21ÇÜ¢¨3¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¡ÖStarSight™¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à2.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤ÎÂ¿µ¡Ç½½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯¡ÖRockDock®¡×¤Ï100¡î¢¨4¤Î²¹¿å¥â¥Ã¥×Àö¾ô¤ä55¡î¢¨5¤Î²¹É÷´¥Áç¡¢ºÇÂç65Æü´Ö¢¨6¤Î¥´¥ß¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æó½ÅÉßµï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡ÖAdaptiLift™¥·¥ã¡¼¥·3.0¡×ÅëºÜ¤Ç¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡ÖSaros 20¡×¤ÏºÇÂç4.5cm¡Ê1ÃÊÌÜ¡Ë¤ÈºÇÂç4cm¡Ê2ÃÊÌÜ¡Ë¤ÎºÇÂçÌó8.5cm¢¨1¤ÎÆóÁØ¤ÎÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤ë¡ÖAdaptiLift™¥·¥ã¡¼¥·3.0¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²°´Ö¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁÝ½ü¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤ÈÅ¬±þ·¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¾º¹ß²ÄÇ½¤Ê¸åÎØ¤ÈÊä½õÎØ¤ò¥¢¡¼¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÃÊº¹¤äÉÔ¶Ñ°ì¤Ê¾²¤òÊ¬ÀÏ¡¦³Ø½¬¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÅ¬¤Ê¾è¤ê±Û¤¨Êý¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶È³¦½é¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¥ã¡¼¥·¾º¹ßµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥×¥ê¤Çµ¡Ç½¤òÍ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÓÂºÇÂç3cm¤Þ¤Ç¤Î¥é¥°¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊËÜÂÎ¤Î¹â¤µ¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¡¢µÛ°úÎÏ¤È¥Ö¥é¥·ÀÜÃÏÀ¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¢¨7¢¨8¡£¾ã³²Êª¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸åÎØ¤äÊä½õÎØ¤òÁ°¸åº¸±¦¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤Æ¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î²ðÆþ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖStarSight™¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à2.0¡×¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¾ã³²Êª²óÈò¤ò¼Â¸½
¡ÖStarSight™ ¼«Î§¥·¥¹¥Æ¥à 2.0¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢200¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÊªÂÎÇ§¼±¤È¡¢¤è¤ê¹âÀºÅÙ¤Ê¾ã³²Êª²óÈò¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LDS¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤¬21ÇÜ¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖVertiBeam™¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¾ã³²Êª²óÈòµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÉºÝ¤ä²È¶ñ¤Î±ï¡¢ÉÔµ¬Â§¤Ê·Á¾õ¤ÎÊªÂÎ¤Ë¤â±è¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÍí¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£ÉýÌó2cm¡¢¹â¤µÌó2cm¤ÎÊªÂÎ¤Þ¤ÇÇ§¼±²ÄÇ½¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÊÒÉÕ¤±ÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤Î¹â¤µ¤ÏÌó7.98cm¤ÈÇö·¿Àß·×¤Î¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤Î²¼¤Î¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢ÁÝ½ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Triplelift¾º¹ß¼°¹½Â¤¤Ç¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÁÝ½ü¤òºÇÅ¬²½
¥·¥ã¡¼¥·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¡¢¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×¤òÏ¢Æ°À©¸æ¤¹¤ëTriplelift ¾º¹ß¼°¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¥â¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆÇ¨¤ì¤òËÉ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤òºÇÅ¬°ÌÃÖ¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢ÌÓÂ¤Î±ü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµÛ°ú¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Roborock¥¢¥×¥ê¤Ç¡ÖDeep Carpet Cleaning¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç3cm¤Þ¤Ç¤ÎÌÓÂ¤Î¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¢¨9¡£
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬º®ºß¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥·¤ò¾å¾º¤µ¤»¡¢¥â¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤ÇÄÌ¾ï¤ÎÀ¶ÁÝ¥ë¡¼¥È¤òÁö¹Ô¤·¡¢¥é¥°¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊÝ¸î¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁàºî¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¼êÆ°¤Ç¤Î¥â¡¼¥É¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢µÛ°ú¤Î¤ß¤Î¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤Ç¼è¤ê³°¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¥´¥ß¤Î²ó¼ý¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¿å¿¡¤¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å¿¡¤Ãæ¤Î¤Û¤³¤ê¤ÎºÆÉÕÃå¤òËÉ»ß¤·¡¢ÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿¡¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÛ°úÎÏ¤ò¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ç¤ÏÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤Ç¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¿å¿¡¤¤ò¼Â¸½¡£¥â¡¼¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Æ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁàºî¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡¢¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ç°ì´Ó¤·¤¿À¶ÁÝÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿½Ì²ÄÇ½¤Ê¡ÖFlexiArm™¥Ö¥é¥·¡×¤Ï¡¢¤ï¤º¤«ÊÉ¤È¤Î´Ö2cm¢¨1¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢²È¶ñ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢±ß·Á¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç»Ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÎØ¾õ¤Î¤Û¤³¤ê¤Î±ø¤ì¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFlexiArm™¥Ö¥é¥·¡×¤ÏÊÉºÝ¤È»Í¶ù¤ò100%¢¨1ÁÝ½ü¤·¡¢ÊÉºÝ0Ð¢¨1¤Ë¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇÂç35,000 Pa¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¶¯ÎÏ¤Ê¿å¿¡¤¤Ç±ø¤ì¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤
ºÇÂç35,000 Pa¢¨10¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊµÛ°úÎÏ¤È¡¢ºÇÂç200Ê¬/²óÅ¾¢¨1¤Î¹âÂ®²óÅ¾¤«¤Ä¡¢±ø¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°µÎÏ¤ÎÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¿å¿¡¤µ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤·¡¢Éô²°¤Î±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ã¥×¤Ï¡¢¹Å¤¤¾²ÌÌ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¹âËà»¤Àö¾ô¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ã¥×¤Î°µÎÏ¤ÏÄÌ¾ï»þ¤Î8N¤«¤é¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¸¡ÃÎ»þ¤Ë¤ÏºÇÂç13N¢¨11¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥à¥Ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¥â¥Ã¥×¤Ø²Ù½Å¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¥¤¤¤¿±ø¤ì¤äÇ´Ãå±ø¤ì¡¢¿å¹¤¤ò¾¯¤Ê¤¤±ýÉü²ó¿ô¤Ç½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖStainTarget AI Cleaning¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢±ÕÂÎ±ø¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥â¥Ã¥×ÀìÍÑ¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¥Ö¥é¥·¤¬¾²¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆó¼¡±øÀ÷¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¤È±¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÈ´¤±ÌÓÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÌÓ¤ÎÍí¤Þ¤ê¤ò¥¼¥í¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥´¥ß¤òµÛ°ú¸ý¤Ø½¸¤á¤ë¡ÖDuoDivide™¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¡×¤È¡ÖFlexiArm™¥Ö¥é¥·¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥·¤È¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íí¤Þ¤êËÉ»ßÀÇ½¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢¨1¡£
¢£ºÇ¿·Â¿µ¡Ç½½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯¡ÖRockDock®¡×¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤Ë
ºÇ¿·Â¿µ¡Ç½½¼ÅÅ¥É¥Ã¥¯¡ÖRockDock®¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â100¡ëC¢¨4¤ÎÁÐÊý¸þ²¹¿å¥â¥Ã¥×Àö¾ô¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìý±ø¤ì¤ä¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë½üµî¤·¤Þ¤¹¡£TÜVÇ§¾Ú»î¸³¤Ç¤Ï¡¢Àö¾ô¸å¡¢¥â¥Ã¥×¾å¤Î99.99%¢¨12°Ê¾å¤ÎºÙ¶Ý¤¬½üµî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ã¥×Àö¾ô¸å¤Ï¡¢55¡ëC¢¨5¤Î²¹É÷´¥Áç¤Ë¤è¤ê¼¾µ¤¤ä½¤¤¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç65ÆüÊ¬¢¨6¤Î¥´¥ß¼ý½¸¤¬²ÄÇ½¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¼«Æ°¥â¥Ã¥×ÃåÃ¦µ¡Ç½¤ä¡¢²¹¿å¼«Æ°Êä½¼µ¡Ç½¡¢2.5»þ´Ö¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¢¨13¡¢¼«Æ°ÀöºÞÅêÆþµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ·¿¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥È¥ì¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Àö¾ôÈÏ°Ï¤È¿åÎÌ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤è¤êÀÅ²»¤Ç¹â¸úÎ¨¤ÊÀö¾ô¢¨14¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥ë¥Õ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¼êÆ°¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â·Ú¸º¢¨15¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤Î¡ÖRockDock®¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢µë¿å¡¦ÇÓ¿å¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë°ìÂÎ·¿¥ê¥Õ¥£¥ë¡õ¥É¥ì¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥¯¤¬À¶¿å¤ò¼«Æ°¤ÇÊä½¼¤·¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î±ø¿å¤ò¼«Æ°¤ÇÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿å´ÉÍý¤ò´°Á´¤Ë¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥É¥Ã¥¯ËÜÂÎ¤Î¹â¤µ¤Ï¤ï¤º¤«Ìó30cm¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀß·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÁÝ½ü¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤ÊRoborock¥¢¥×¥ê
Roborock¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢Éô²°¤Î¼ïÎà¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»ÈÍÑ½¬´·¤ò³Ø½¬¤·¡¢À¶ÁÝ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¼«Æ°Åª¤ËºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£µÛ°úÎÏ¤Î¶¯²½¤ä¡¢¥â¥Ã¥×¤¬±ø¤ì¤¿¸å¤ÎºÆÀö¾ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ª¤ä¤¹¤ß»þ´ÖÃæ¤ÏÆ°ºî²»¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÎÏ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê¥«¡¼¥Ú¥Ã¥ÈÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥°¤ò½¸ÃæÅª¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢´°Á´¤Ë²óÈò¤·¤ÆÇ¨¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ã¥×¥ê¥Õ¥ÈÀ©¸æ¤ä¥¨¥Ã¥¸À¶ÁÝ¥ë¡¼¥È¤âÉô²°¤´¤È¤ËºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤â½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢UL¡¢AU¡¢PSTI¡¢RED¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MatterÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢Alexa¡¢Siri¡¢Google Home¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¼«Æ°²½¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î¡ÖStainTarget AI Cleaning¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢´¥¤¤¤¿±ø¤ì¤È±ÕÂÎ±ø¤ì¤ò¼±ÊÌ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÅ¬¤·¤¿À¶ÁÝÊýË¡¤Ø¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È»£±Æµ¡Ç½¤äÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Roborock¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÁàºî¤Ë¤è¤ëÁÝ½ü¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´ÉÍý²¼¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Á³Ê¤ÈÈÎÇä¾õ¶·¡Û
¡ÖSaros 20¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÈÆüÄø¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼ÒÆâ»î¸³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÏÉý1.97¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó5cm¡Ë¡¢¹â¤µ1.18¥¤¥ó¥Á(Ìó2.99cm)ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¾®¤µ¤ÊÊªÂÎ¤òÇ§¼±¤·¡¢²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç§¼±ÀºÅÙ¤Ï´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 LDS¤Î¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¼þÇÈ¿ô¤Î»»½ÐÊýË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÀ¶¾ô¿å¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Î¿å¤Ï¡¢¾ï²¹¤«¤ÄÉ¸½àÂçµ¤°µ¡Ê1µ¤°µ¡¢101.3 kPa¡Ë²¼¤ÇºÇ¹â100¡î¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢É¸¹â¤äµ¤°µ¤Ê¤É¤Î´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼ÒÆâ»î¸³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´¥ÁçÃæ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇÓµ¤¸ý¤Î¶õµ¤¤ÏÉ¸½àÅª¤Ê¼¼²¹²¼¤ÇºÇÂç131¡ëF¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î²¹ÅÙ¤Ï´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨6 ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸´Ö³Ö¤Ï¡¢»ÈÍÑ½¬´·¤ä´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7 Roborock¤Î¼ÒÆâ¸¦µæ³«È¯µÏ¿¤ÈÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¸ø³«¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢2024Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¶È³¦½é¤ÎÎÌ»º·¿»°ÎØÀ©¸æ¾º¹ß¼°¥·¥ã¡¼¥·¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ëRoborock¤ÎAdaptiLift¥·¥ã¡¼¥·3.0¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¡¢2025Ç¯Âè3»ÍÈ¾´ü¤ËÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨8 ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ¡Ç½¤ÏRoborock¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¼êÆ°¤Ë¤ÆÍ¸ú²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9 ¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬1.18¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó2.99cm¡Ë°Ê²¼¤Î²ÈÄíÍÑ¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÎÂçÉôÊ¬¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨10 ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¹½À®¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨11 ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼Êý¤Ø¤ÎºÇÂç¥â¥Ã¥×°µÎÏ¤Ï¡¢Roborock¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö½ÅÅÙ¤Î±ø¤ì¤ä¥·¥ß¤Î¶¯ÎÏÁÝ½ü¡×µ¡Ç½¤ò¼êÆ°¤ÇÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤ÈÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨12 TÜV Rheinland¤Ë¤è¤ë»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥»¥ë¥Õ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥â¡¼¥É¤Ç¡¢²óÅ¾¥â¥Ã¥×¾å¤ÎºÙ¶Ý¤Î99.99%°Ê¾å¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë½üµî¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¤´»ÈÍÑ¤Î²ÈÄí¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨13 ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾Íè¤ÎRoborock¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤ÎÈæ³Ó·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨14 ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¼ÒÆâ»î¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎRoborock¤Î¥â¥Ã¥×Àö¾ôÀ¶ÁÝ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨15 ½¾Íè¤ÎRoborock¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎÀö¾ô¥È¥ì¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤Ï´Ä¶Í×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
Roborock¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼
E-mail¡§support@roborock.co.jp
±Ä¶È»þ´Ö¡§¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯¡Ë
¡ÚRoborock¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëRoborock¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ê¬Ìî¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£IDC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÇä¾å¹âÂè1°Ì* ¤È¤Ê¤Ã¤¿Roborock¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¥³¡¼¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡¢´¥¼¾Î¾ÍÑÁÝ½üµ¡¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ç´¢¤êµ¡¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¼çÆ³·¿¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢170°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î²¿É´Ëü¿Í¤â¤Î²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÁÝ½ü¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Ò¤òËÌµþ¤ËÃÖ¤¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤ËÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ëRoborock¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¸½ºß¡¢Roborock¤Ï2,200ËüÀ¤ÂÓ°Ê¾å¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://global.roborock.com/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤½¤ÎÂ¾¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü·ÇºÜÆâÍÆ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢»ÅÍÍ¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
