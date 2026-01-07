新成人500人調査〜「日本の政治」に期待が57％、2.7倍に急増。スマホ検索に「ChatGPT」が6割超え。「お酒が飲めることが嬉しい」55％、過去10年で最高〜（マクロミル調べ）

株式会社マクロミル（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：佐々木徹 以下、当社）は、2026年の「二十歳の集い（成人式）」の対象者500人に意識調査を実施し、その結果を発表します。本調査は、新成人の関心ごとや価値観、各種デジタルサービスの利用実態などを明らかにするもので、今回で19回目となる定点調査です。今年の新成人は、高校3年生時にChatGPTが登場し、AI普及の渦中で学生時代を過ごしました。「AIネイティブ世代」である彼らならではのライフスタイルを浮き彫りにしています。





■2026年のトピックス日本の政治や未来への“期待感”が急上昇。「日本の政治に期待できる」が56.6％で前年の2.7倍、「日本の未来は明るい」も45.2％で1.6倍に関心ニュースの第1位は「経済・金融政策」で44.2％、前年比2.8ポイント増。背景には物価高と賃金低迷資産運用方法、上位から「預貯金」51.6％、「新NISA」15.6％、「タンス預金」12.4％。「新NISA」が「タンス預金」を上回る新成人の価値観、「自分らしさを大切にする」が47.8％で最多。上昇率1位は「タイパを重視」で27.0％、2年で1.5倍に「結婚願望あり」は71.0％。うち77.8％が「子どもが欲しい」スマホ検索サービス、利用率1位は「Google」87.5％。2位「ChatGPT」62.3％。「ChatGPT」が前年比31.5ポイントの急増「生成AI」活用が加速。使用頻度は「ほぼ毎日」〜「週に数日」が半数強SNSは「ショート動画」と「リアル」を支持。人気急増は「TikTok」利用率68.6％（6年で5.6倍）と、「BeReal.」利用率37.8％（2年で2倍）成人式への参加意向が反転増、「参加する」が68.2％に回復二十歳になって嬉しいこと、1位は「お酒が飲める」55.2％、過去10年で最高

■調査結果1.日本の政治や未来への“期待感”が急上昇。「日本の政治に期待できる」が56.6％で前年の2.7倍、「日本の未来は明るい」も45.2％で1.6倍に「日本の政治に期待できる」（※1）と回答した人は56.6％で、前年の2.7倍へと急増しました。また、「日本の未来が明るい」（※2）も45.2％で、前年の1.6倍となり、日本の政治や未来への期待感が急上昇しました。これらの回答者にその理由を自由記述で尋ねたところ、「政治体制の変化」や「新政権への期待」が多く挙げられました。（※1）「期待できる」「どちらかといえば、期待できる」の合計（※2）「明るいと思う」「どちらかといえば、明るいと思う」の合計

【図表1】「日本の政治」への期待















【図表2】「日本の未来」への考え











2.関心ニュースの第1位は「経済・金融政策」で44.2％、前年比2.8ポイント増。背景には物価高と賃金低迷最も関心が高かったニュースは「経済・金融政策」で44.2％（前年比2.8ポイント増）でした。長引く物価高騰と実質賃金の伸び悩みを背景に、若年層にとっても経済・金融政策が生活に直結する課題として捉えられているようです。一方、前年からの上昇率で見ると、1位は「環境対策・エネルギー政策」で23.8％（同5.2ポイント増）でした。気候変動や緊迫する国際情勢によるエネルギー価格変動といった外部環境の変化が意識されていると推察されます。

【図表3】関心がある政治・経済・社会のニュース











3.資産運用方法、上位から「預貯金」51.6％、「新NISA」15.6％、「タンス預金」12.4％。「新NISA」が「タンス預金」を上回る貯蓄・資産運用をしている人は65.0％で、前年比9.0ポイント上昇しました。運用方法は「預貯金」が最多の51.6％で前年比9.8ポイント増加しました。続いて、「新NISA」が15.6％、「タンス預金」が12.4％となりました。政府が推進する「新NISA」の活用率は前年比4.4ポイント上昇し、「タンス預金」を上回りました。

【図表4】貯蓄・資産運用状況











4.新成人の価値観、「自分らしさを大切にする」が47.8％で最多。上昇率1位は「タイパを重視」で27.0％、2年で1.5倍に価値観では、昨年に引き続き「自分らしさを大切にする」が47.8％で最多でした。上昇率を見ると、1位は「タイパを重視する」で27.0％（前年比4.2ポイント増）となり、2年で1.5倍になりました。

【図表5】新成人の価値観











5.「結婚願望あり」は71.0％。うち77.8％が「子どもが欲しい」結婚したいと答えた人は71.0％でした。結婚したいと答えた人に理想の結婚について聞くと、「子どもが欲しい」が77.8％でした。近年、少子化問題がクローズアップされますが、家族形成への意欲が高い結果となりました。

【図表6】結婚願望















【図表7】理想の結婚について



























6.スマホ検索サービス、利用率1位は「Google」87.5％。2位「ChatGPT」62.3％。「ChatGPT」が前年比31.5ポイントの急増スマホで調べものをする際に利用するサービスの1位は「Google」87.5％で、利用率は前年から横ばいでした。第2位は生成AIの「ChatGPT」62.3％で、前年比31.5ポイントの大幅増、同じく生成AIの「Gemini」も19.3％（前年比14.5ポイント増）で、検索手段として生成AIが大きく台頭していることが分かります。

【図表8】スマホでの検索時に利用するメディア











7.「生成AI」活用が加速。使用頻度は「ほぼ毎日」〜「週に数日」が半数強生成AIを「ほぼ毎日」利用する人は25.6％、「週に数日」は30.0％で、いずれも前年から大幅上昇しました。合計すると55.6％に達し、生成AIの活用が加速していることが分かります。

【図表9】生成AIの利用頻度











8.SNSは「ショート動画」と「リアル」を支持。人気急増は「TikTok」利用率68.6％（6年で5.6倍）と、「BeReal.」利用率37.8％（2年で2倍）SNSの利用率では、「TikTok」が68.6％、6年で5.6倍、日常を加工なしで投稿する「BeReal.」が37.8％、2年で2倍と、人気が上昇しています。タイパ重視の傾向を背景に、「ショート動画」や「リアル」のSNSが支持を集めている様子がうかがえます。

【図表10】SNSの利用状況



※「その他」「利用していない」は非表示











9.成人式への参加意向が反転増、「参加する」が68.2％に回復成人式（二十歳の集い）に「参加する」と答えた人は前年から11.4ポイント増加し68.2％となり、減少傾向から一転して回復しました。

【図表11】成人式への参加意向











10.二十歳になって嬉しいこと、1位は「お酒が飲める」55.2％、過去10年で最高二十歳になって嬉しいことの1位は、「お酒が飲める」が55.2％（前年比4.2ポイント増）に達しました。「若者のお酒離れ」と言われる昨今ですが、2016年の調査開始以降、過去最高を記録しました。

【図表12】二十歳になって嬉しいこと

今年は、日本の社会や将来に対する新成人の期待感が大きく向上しました。「政治に期待できる」「未来は明るい」という回答はいずれも前年から大幅に増加しており、社会の変化を肯定的に捉える姿勢が鮮明になっています。こうした意識の変化は、経済・金融政策や新NISAへの関心の高まり、結婚・出産への前向きな展望、成人式への参加意向の回復などにも表れています。自身の生活や将来をポジティブに描き、社会との接点を主体的に持とうとする世代の姿が浮き彫りとなりました。■全調査結果の無料レポート（グラフ集）当調査にご興味を持たれた方は、全設問のグラフ集を以下よりダウンロードいただけます。■調査概要調査主体：マクロミル調査方法：インターネットリサーチ調査対象：全国、2026年成人式の参加対象者※2005年4月2日〜2006年4月1日生まれで、2026年（令和8年）1月の成人式の対象年齢割付方法：男性250人、女性250人／合計500人調査期間：2025年12月4日（木）〜2025年12月11日（木）

