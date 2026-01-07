こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
一風堂の冬の顔 「味噌赤丸」 今年も登場！
対象店舗過去最多！毎年リピーター続出の濃厚味噌とんこつラーメンを1月13日（火）から全国の対象143店舗で発売！
■商品情報
商品名：味噌赤丸（みそあかまる）
価格 ：1,080円（税込）麺大盛り +150円（税込）
極 味噌赤丸（きわみみそあかまる）1,520円（税込）※トッピング増し
販売期間：2026年1月13日（火）〜なくなり次第順次終了
販売店舗：国内「一風堂」および「IPPUDO RAMEN EXPRESS」「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」143店舗
▼店舗一覧・詳細はこちらから
https://www.ippudo.com/news/260113_misoakamaru
※中太麺の替玉はございません。麺の増量をご希望の方には「大盛り」をおすすめしております。
力の源ホールディングスについて
会社名 ： 株式会社力の源（チカラノモト）ホールディングス （東証プライム 証券コード：3561）
所在地 ： 〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14 4F
代表者 ： 代表取締役社長 山根 智之
URL ：http://www.chikaranomoto.com
本件に関するお問合わせ先
広報担当（小栗）：pr@chikaranomoto.com
一風堂サイト
https://www.ippudo.com
販売店舗一覧
https://www.ippudo.com/news/260113_misoakamaru
株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根 智之）傘下の「力の源カンパニー」は、2026年1月13日（火）より「味噌赤丸」を期間限定で販売いたします。今年は全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「IPPUDO RAMEN EXPRESS」、「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」143店舗に対象店舗を拡大し、過去最多の店舗数での販売となります（昨年：115店舗）。
「味噌赤丸」は、一風堂が2012年から毎年少しずつアップデートを重ねながら冬季に販売し続けてきた、いわば一風堂の冬の風物詩。なめらかなとんこつスープに数種類の味噌を合わせた、濃厚でコク深い味噌とんこつラーメンです。スープは、赤味噌、麦味噌、合わせ味噌の3種の味噌に一風堂のとんこつスープを合わせ、コク深く濃厚でありながらも飲みやすく。一味や和山椒入りの特製調味料が、スープをキリッと引き締めます。麺は、濃厚スープがほどよく絡む中太ちぢれ麺を採用。トッピングのバラチャーシューは、店内で炙ることで香り豊かに、かつ余分な脂を落とし旨味を凝縮します。更に、ネギやレッドオニオン、もやし、味噌ラーメンにぴったりなバターと焼きコーンをトッピング。一風堂の看板ラーメン「赤丸新味」でもおなじみの辛味噌と特製香油を混ぜながら、奥行きのある味の変化もお楽しみいただけます。より贅沢に楽しみたい方にはトッピング増しの「極 味噌赤丸」（炙りチャーシュー計2枚、半熟味付き玉子1/2個、のり2枚トッピング）もおすすめです。
一風堂ではこれまで、お客様の声をもとに期間限定ラーメンの季節の定番メニュー化や商品ブラッシュアップを行ってきました。「味噌赤丸」も冬季限定商品として、誕生当初からの根強い人気を受けて定番化した商品です。リピーター続出の大人気メニューで、毎年冬になると今か今かと発売情報を待ち望む声がSNS上を中心に相次いでいます。一風堂は今後もお客様に変わらずご愛顧いただけるよう、お客様の声に耳を傾けながら季節に合わせた定番商品やワクワクするような新商品の開発に力を入れ、ラーメンの可能性と更なる美味しさを追及してまいります。
「極 味噌赤丸」イメージ
ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計308店舗（国内167店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年9月末、海外：2025年6月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。
