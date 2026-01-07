一風堂の冬の顔 「味噌赤丸」 今年も登場！

一風堂ではこれまで、お客様の声をもとに期間限定ラーメンの季節の定番メニュー化や商品ブラッシュアップを行ってきました。「味噌赤丸」も冬季限定商品として、誕生当初からの根強い人気を受けて定番化した商品です。リピーター続出の大人気メニューで、毎年冬になると今か今かと発売情報を待ち望む声がSNS上を中心に相次いでいます。一風堂は今後もお客様に変わらずご愛顧いただけるよう、お客様の声に耳を傾けながら季節に合わせた定番商品やワクワクするような新商品の開発に力を入れ、ラーメンの可能性と更なる美味しさを追及してまいります。















味噌赤丸の特徴● とんこつスープに3種類の味噌を合わせた、コク深く濃厚ながらも飲みやすいスープ● ジューシーで香ばしい、店内仕上げの「炙りチャーシュー」をトッピング● 辛味噌や特製香油、トッピングのバターを混ぜて味の変化が楽しめる