こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Roborock、CES 2026にて世界初※の”脚輪型”ロボット掃除機「Saros Rover」を発表
レアル・マドリードとのパートナーシップや新モデル「Saros 20」を含む4製品を公開
ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、社長：全剛）は、米国 ラスベガスで開催される「CES 2026」において、世界初※の”脚輪型”ロボット掃除機「Saros Rover」を含む4製品や世界最高峰のサッカーチームの1つに数えられるレアル・マドリードC.F.（以下：レアル・マドリード）の男子および女子ファーストチームとの、グローバルパートナーシップについて発表しました。
【主な発表内容】
■世界最高峰の実績を誇るレアル・マドリードとパートナーシップを締結
Roborockは”世界最高峰”のクラブの1つであるレアル・マドリードとグローバルパートナーシップを締結することを発表し、その具体的な内容を公開しました。本パートナーシップは、「The Greatest Meeting The Greatest」というテーマのもとで、革新を原動力にそれぞれの分野で頂点を極めてきた両者のブランド理念が深く共鳴し、呼応した結果として結ばれました。今後は、スタジアム内での露出や各種キャンペーン、選手を通じて、Roborockのスマートクリーニングにおける革新を具現化し、「本物のスマートクリーニング（Real Smart Cleaning）」の価値をスタジアムから家庭へと伝えていきます。
■世界初※の”脚輪型”ロボット掃除機「Roborock Saros Rover」
「Saros Rover」は、「ホイール付き折り畳み式脚部構造」が採用された世界初※のロボット掃除機です。各ホイールレッグは独立して伸縮・昇降が可能で、段差を越えるための動作や小さなジャンプ、急停止や方向転換など、人の動きに近い柔軟な移動を実現し、床の高さや形状が変化しても、本体は常に安定した水平姿勢を保ちながら清掃を行います。また、階段を一段ずつ清掃しながら上の階への移動が可能なため、複数階建て住宅での利用において力を発揮します。さらに、階段だけでなく、傾斜路や、複雑な段差の敷居など、複数の種類の段差に対応しているため、従来ロボット掃除機単体では進入不可とされていたエリアの清掃を実現します。
AIアルゴリズムを利用しながら、高度なモーションセンサーと3D空間認識システムと連携することで、周囲の環境を正確に把握し、ホイールレッグを最適に動かします。
※2026年1月時点 Roborockおよび外部調査に基づく。
Roborockはロボット掃除機業界において、「ホイール付き折り畳み式脚部構造」を世界で初めて採用・導入したブランドであり、2026年第1四半期に本技術を正式にローンチしました。
※「Saros Rover」は現在開発中の製品であり、発売時期は未定です。
■パワフルな吸引に加え、最大8.5cmの敷居の乗り越えを可能に：「Saros 20」、「Saros 20 Sonic」
「Sarosシリーズ」の新モデル「Roborock Saros 20」と「Roborock Saros 20 Sonic」は、両製品とも35,000 Paのパワフルな吸引力と、100°C高温水洗浄を可能にする新型多機能充電ドック「RockDock®」を搭載しています。
「Saros 20」は、前世代と比較して「StarSight™ 自律システム2.0」のAI能力をアップグレードしました。また、後輪・補助輪・昇降アームで構成される「AdaptiLiftシャーシ™ 3.0」を強化したことにより、段差を検知するとアームが展開し、高さ約4.5cmの段差や、最大4.5cm（1段目）と最大4 cm（2段目）の最大約8.5cmの二層の段差の乗り越えを実現しました。
「Saros 20 Sonic」には「RetractSense™ ナビゲーションシステム」を採用することで、約7.98cmという超薄型のボディを実現。さらに、伸縮可能なソニックモップが毎分4,000回の高速振動で壁際まで届く「VibraRise® 5.0 モッピングシステム」を搭載することで、部屋の隅まで掃除が可能です。
■Roborock初のローラーモップ搭載の新モデル：「Qrevo Curv 2 Flow」
また、「Qrevoシリーズ」の新モデル「Roborock Qrevo Curv 2 Flow」を発表。Roborock初のローラーモップ搭載ロボット掃除機で、掃除中にローラーモップの自動洗浄を行う「SpiraFlow™」システムや、15Nの高加重モップ、ローラーが本体から延長して壁や家具の際を清掃する「エッジアダプティブ機能」を備え、あらゆる清掃パターンに対応可能なモデルとなっています。
【製品に関するお問い合わせ】
Roborockカスタマーサポートセンター
E-mail：support@roborock.co.jp
営業時間：午前10時〜午後5時（土日祝を除く）
【Roborockについて】
「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」が製造するロボット掃除機。AI、アルゴリズム、各種高精度センサーによる効率的でスムーズな動きといった独自の先進機能と、業界最高レベルの吸引力、水拭き同時対応といった優れた基本性能を兼ね備えるのが特長。また、1,000種類の品質管理テストや38種類の認証の取得など、高い製品品質を提供しています。「Beijing Roborock Technology Co.,Ltd.」は、2014年に設立し、家庭用掃除機の研究開発・生産を専門としており、製品の技術力やデザイン性が評価され、グローバルでさまざまな賞を受賞しています。2020年2月に上海証券取引所に上場。累計2,000万台以上を販売しており、170以上の国と地域で使用されています（2024年12月末時点の実績）。
●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
●掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。
