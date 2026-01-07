Roborock、CES 2026にて世界初※の”脚輪型”ロボット掃除機「Saros Rover」を発表





■パワフルな吸引に加え、最大8.5cmの敷居の乗り越えを可能に：「Saros 20」、「Saros 20 Sonic」



「Sarosシリーズ」の新モデル「Roborock Saros 20」と「Roborock Saros 20 Sonic」は、両製品とも35,000 Paのパワフルな吸引力と、100°C高温水洗浄を可能にする新型多機能充電ドック「RockDock®」を搭載しています。



「Saros 20」は、前世代と比較して「StarSight™ 自律システム2.0」のAI能力をアップグレードしました。また、後輪・補助輪・昇降アームで構成される「AdaptiLiftシャーシ™ 3.0」を強化したことにより、段差を検知するとアームが展開し、高さ約4.5cmの段差や、最大4.5cm（1段目）と最大4 cm（2段目）の最大約8.5cmの二層の段差の乗り越えを実現しました。



「Saros 20 Sonic」には「RetractSense™ ナビゲーションシステム」を採用することで、約7.98cmという超薄型のボディを実現。さらに、伸縮可能なソニックモップが毎分4,000回の高速振動で壁際まで届く「VibraRise® 5.0 モッピングシステム」を搭載することで、部屋の隅まで掃除が可能です。



