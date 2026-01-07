「EXPO2025大阪・関西万博」で得られた人権分野の実践知を共有するオンラインイベントを開催 〜包括的な国際イベントの実現に必要な視点とは〜 ＜2026年1月23日（金）19:00〜20:00＞

「EXPO2025大阪・関西万博」で得られた人権分野の実践知を共有するオンラインイベントを開催 〜包括的な国際イベントの実現に必要な視点とは〜 ＜2026年1月23日（金）19:00〜20:00＞