世界のクリーンコール技術市場：主要トレンド、市場シェア、成長要因、2026年～2035年予測
クリーンコール技術市場レポートは、2020年から2025年までの過去期間における市場の推移を検証するとともに、2025年～2030年および2035年予測期間の見通しを提示する包括的な分析を提供しています。本調査では、各地域別に市場動向を評価し、地域内の主要経済国について詳細な分析を行っています。
2025年における世界のクリーンコール技術市場規模は約41億7910万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は4.5％となりました。市場は2025年の41億7910万ドルから2030年には52億3220万ドルへ拡大し、CAGRは4.6％と予測されています。さらに2030年以降も同水準の成長が続き、2035年には65億3720万ドルに到達すると見込まれています。
リーンコール技術市場において主要企業が採用している戦略
クリーンコール技術市場に参入する企業は、競争力の強化と長期的成長の実現を目的に、さまざまな戦略的施策を展開しています。これには、新規契約の獲得による事業能力の拡大と市場プレゼンスの向上が含まれます。また、協調的な成長と資源最適化を実現するための戦略的パートナーシップの構築も進められています。さらに、製品およびサービスの多様化と強化を目的とした新規開発への取り組みも行われています。加えて、事業領域および地理的展開を拡大し、主要市場での成長を加速させるために、戦略的買収が活用されています。
新たな機会を最大限に活用するため、ビジネスリサーチカンパニーは、クリーンコール技術関連企業に対し、提供内容の高度化を推奨しています。具体的には、石炭火力発電所からの炭素排出量を大幅に削減するため、統合型CCUS（炭素回収・利用・貯留）技術の進展を促進することが挙げられます。また、クリーンコールソリューションの導入を加速させるため、炭素回収に関するインセンティブ制度の採用を支援することも重要とされています。さらに、よりクリーンで効率的な石炭利用を実現するため、政府主導の石炭ガス化プロジェクトの推進を後押しするとともに、困難な石炭資源を効果的に活用するため、先進的なクリーンコール技術の地域展開を進めることが提言されています。
クリーンコール技術：市場概要
クリーンコール技術（CCT）とは、石炭火力発電および産業用途における石炭利用の環境負荷を低減するために設計された先進技術群を指します。これらの技術は、燃焼効率の向上とともに、二酸化硫黄（SO?）、窒素酸化物（NO?）、粒子状物質、水銀、二酸化炭素（CO?）といった汚染物質の排出削減を目的としています。クリーンコール技術の主な目的は、環境規制や気候目標が厳格化する中でも、石炭の継続的な利用を可能にすることです。
クリーンコール技術の生産には、工学分野での研究開発、スクラバー、バーナー、ガス化装置などの特殊機器の製造、さらに石炭の特性や発電所構成に応じたシステム統合が含まれます。流通は、機器メーカーやエネルギー技術プロバイダーによる直接販売のほか、設計・調達・建設（EPC）企業によるターンキー方式の導入を通じて行われます。また、既存設備を現行の環境基準に適合させるための改修ソリューションも提供されています。
世界のクリーンコール技術市場で事業を展開する主要企業
2024年において、上位10社はクリーンコール技術市場全体の最大18.49％を占めました。ゼネラル・エレクトリック（GEヴェルノヴァ）が市場シェア2.26％で最大の企業となっています。その他の主要企業には、シーメンス・エナジー、三菱重工業、上海電気集団有限公司、中国神華能源股份有限公司、東方電気股份有限公司、斗山株式会社（斗山エナビリティ）、KBR、バラト・ヘビー・エレクトリカルズ・リミテッド（BHEL）、フルアーが含まれます。
