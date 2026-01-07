ドローンとAIを活用した教育プログラムを展開する株式会社おしんドリーム(東京都台東区)は、屋内ドローンショーを“教材”として活用し、総合的な探究の時間やSTEAM・DX教育に組み込める「屋内ドローンショー＆探究学習プログラム」の提供を開始しました。

本プログラムは、体育館やホールなどの屋内空間で安全に実施できるドローンショーを起点に、ドローンの仕組み理解、プログラミング、演出設計、発表までを一連の学習プロセスとして設計。鑑賞型イベントではなく、生徒自身が“創る側”に回る体験型・参加型の学びを特徴としています。





屋内ドローンショー(1)









■サービス概要：屋内特化型「おしんドローンショー×探求学習プログラム」とは

本サービスは、LEDを搭載した小型ドローンを使用した屋内ドローンショーと、プログラミング・探究学習・STEAM教育を組み合わせた教育プログラムを一体で提供するものです。

文化祭・入学式・学校行事といったイベント利用に加え、「総合的な探究の時間」「情報1」「課題研究」などの授業枠での活用を想定し、学校の年間指導計画や学習テーマに応じて柔軟にカスタマイズが可能です。

ドローンを“見て終わる”のではなく、「触る」「創る」「見せる」までを経験することで、学びを“作品化”し、思考と試行錯誤のプロセスを可視化します。





屋内ドローンショー(2)









■特徴：屋内×安全×教育実装で、学校導入しやすい設計

1) 屋内特化のため、天候リスク・日程変更リスクが不要

体育館やホールなど既存の校内施設で実施可能。

天候や風の影響を受けず、学校行事・授業計画に組み込みやすい設計です。





2) 体育館規模から実施可能な現実的な導入条件

大規模会場を必要とせず、一般的な学校体育館レベルのスペースから対応可能。

「特別な設備がないとできない」という心理的・物理的ハードルを下げます。





3) 教育現場向けに設計された高い安全性

プロペラガード付きの小型ドローンを使用し、自動制御・プログラミング飛行を基本とした安全設計を採用。

ドローンスクール運営で培ったノウハウをもとに、安全管理・運営体制を専門チームが一括して担います。





4) 探究・STEAM・DXに直結する学習設計

授業は以下の流れで構成されます。

●ドローンやテクノロジーが社会で果たす役割を考える「導入・座学」

●ブロック型プログラミングによるドローン制御

●グループでの演出設計・試行錯誤

●発表・振り返り

論理的思考力・創造力・協働性・探究的姿勢を総合的に育成します。





5) 教員負担を増やさない外部リソースとして活用可能

カリキュラム設計から当日の運営、機材準備、安全管理までを一気通貫で提供。

教育現場の負担を抑えながら、実社会とつながる学習機会を実装できます。









■提供エリア・料金イメージ

・提供エリア：当面は関東圏を中心に提供開始(条件に応じて日本全国への展開も検討)

・料金については、学校規模・授業コマ数・実施内容に応じて個別にご相談

※本プログラムは、学校ごとの教育目的名年間計画に合わせた設計が前提となるため、一律料金の表記は行っておりません。

詳細はお問い合わせの際にご案内いたします。









■実績・背景

株式会社おしんドリームは、伊豆大島を拠点とした「おしんドローンスクール」などを通じ、これまで400名以上のドローン国家資格受講生、累計3,000名超の体験講座参加者を輩出してきました。

DXハイスクール採択校を含む複数の教育機関において、ドローンを活用した出前授業・探究プログラムを実施し、「生徒の探究心が刺激された」「学びが具体的になった」などの評価を得ています。

また、伊豆大島では屋内ドローンショーイベントを実施し、教育とエンターテインメントを融合した新しい学習体験の可能性を検証してきました。

これらの知見をもとに、「イベントで終わらない」「授業として成立する」屋内ドローンショー型教育プログラムとして、本サービスを本格展開します。





おしんドローンスクール東京校









■EDIX展示会 出展のお知らせ

株式会社おしんドリームは、2026年5月13日(水)～5月15日(金)に東京ビッグサイトで開催される教育総合展EDIX(Education Innovation EXPO)2026 東京 に出展いたします( https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html )。

当展示会では、屋内ドローンショー×探究学習プログラムのデモ／教員・指導者向け説明会を予定しており、教育現場の具体的な導入相談にも対応いたします。

教育関係者・学校現場の皆さま、自治体教育担当者・EdTechメディアの皆さまのご来場をお待ちしております。









■想定活用シーン・取材ポイント

●DXハイスクール・SSHにおける探究学習の実践例

●体育館という既存インフラを活用した次世代教育

●生徒が「鑑賞者」から「創り手」へ転換する学習モデル

●教員負担を増やさず、外部リソースで教育の質を高める取り組み





教育・自治体・地域づくりの文脈での取材を歓迎します。









■会社概要

会社名 ： 株式会社おしんドリーム

代表者 ： 代表取締役 佐藤 華子

所在地 ： 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-1-6 梅田ビル201

事業内容： ・ドローンスクール事業(国家資格取得講習・体験講座等)

・屋内ドローンショー事業

「おしんドローンショー(Oshin Drone Show)」

・ドローン・AIを活用した教育プログラムの企画・運営

URL ： https://odshow.jp/