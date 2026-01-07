三陽工業株式会社(本社：兵庫県明石市、以下 三陽工業)は、2026シーズン「KRP三陽工業＆RS-ITOH」として、全日本ロードレース選手権JSB1000クラスおよび鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦いたします。2026年は、JSB1000クラスに菅原 陸選手を新たに起用します。昨年までST600クラスに参戦していた菅原選手にとって、大きなステップアップとなります。鈴鹿8時間耐久ロードレースには、昨年に続き佐野 優人選手・佐野 勝人選手を継続起用し、菅原選手を加えた新体制でチーム最高順位目指しフォーミュラEWCに参戦予定です。さらに、今年も柳川 明選手をアドバイザーとして迎え、次世代ライダー育成にも力を注ぎます。Kawasakiへの情熱、そして2026年のレースに懸けるライダーたちの意気込みをお伝えいたします。





■2026年 チーム概要

チーム監督 ： 伊藤 一成

アドバイザー： 柳川 明

マシン ： Ninja ZX-10R

＜全日本ロードレース選手権ライダー＞

JSB1000クラス：菅原 陸

＜鈴鹿8時間耐久ロードレースライダー＞

佐野 優人、佐野 勝人、菅原 陸









■Kawasaki車両で挑戦を続ける理由

創業以来47年間、Kawasakiバイクの部品製造に携わってきた三陽工業は、「Kawasakiのオートバイに恩返しをしたい」という想いのもと、ロードレースの名門チームRS-ITOHとタッグを組んでいます。RS-ITOHは、1986年からレース活動を開始し1993年から全日本ロードレース、1995年から鈴鹿8時間耐久ロードレースにKawasaki車両で参戦し続けています。三陽工業がロードレースの世界に足を踏み入れて11年、RS-ITOHと「KRP三陽工業＆RS-ITOH」として挑戦を続けて10年目を迎えます。この10年で、Kawasaki車両で戦うチームは減少しました。特に全日本ロードレースJSB1000クラスでは、昨年同様私たちが唯一のKawasaki車両で戦う予定です。鈴鹿8時間耐久ロードレースでもKawasaki車両で戦うチームはわずかです。厳しい戦いが続く中でも、「Kawasaki車両で戦う使命感」を胸に、応援してくださる皆様の想いを乗せて走り続けます。Kawasakiへの情熱は、三陽工業もRS-ITOHも変わりません。2026年も、私たちの限界を超える挑戦にご期待ください。応援よろしくお願いします。









■伊藤 一成 監督





今季はRS-ITOHにとってレース活動を始めて40年、そして鈴鹿8時間耐久ロードレースへの挑戦が30回目という大きな節目のシーズンとなります。この記念すべき年に、全日本ロードレース選手権ではトップエントラントを目標に、鈴鹿8時間耐久ロードレースではシングルフィニッシュを目標に掲げて挑みます。Kawasaki車両での戦いは厳しい状況が続いていますが、40年間積み重ねてきた経験と、プライベーターチームならではの結束力を武器に、最後まで諦めず全力で戦っていきます。引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。









■佐野 優人 選手





昨年の鈴鹿8耐は、チーム全体のアベレージも高く、僕自身や新庄選手、そして弟の勝人のペースも安定していて、トラブルが出るまでは良い順位を走れていました。トップ10には届かないものの、チームのベストリザルト更新は狙える内容だっただけに、結果としては不完全燃焼でした。2026年は菅原選手が合流し、若いライダーを中心とした体制となります。僕自身も中堅としてチームを引っ張っていきたいと思っています。ペースも一発のタイムも必ず上がると信じて、トップ10を本気で狙います。









■佐野 勝人 選手





2025年は3名体制で臨み、僕の1スティント目終了時には17位付近まで順位を上げることができました。ただ、レース中のトラブルもあり、結果としては悔しさの残る内容となりました。2026年は3人とも若いライダー構成となり、チームとしてのポテンシャルは確実に感じています。次はさらに上の順位を狙い、全力で戦っていきたいと思います。









■菅原 陸 選手





このたび、「KRP三陽工業＆RS-ITOH」より全日本ロードレース選手権と鈴鹿8耐に参戦することになりました菅原陸です。全日本ロードレース、鈴鹿8耐ともにトップ10入りを目標に、日々のトレーニングに励み、ひとつひとつのレースに全力で取り組んでまいります。初めての経験も多く、不安を感じる場面もありますが、チーム一同で力を合わせ、成長の一年にしていきたいと考えています。皆様の温かいご声援を、これからもどうぞよろしくお願いいたします。









■柳川 明 アドバイザー





2026年の全日本ロードレース選手権に向け、KRP三陽工業&RS-ITOHは新たな体制でシーズンに挑みます。アドバイザーとして2年目を迎え、チームの強みや課題もより明確になりました。新たに加わった選手たちと、これまでチームを支えてきたメンバーが高いレベルでかみ合うよう、現場でのサポートに注力していきます。一戦一戦の積み重ねを大切に、確かな成長を目指します。引き続き応援よろしくお願いします。









■三陽工業代表取締役 井上 直之





代表取締役 井上 直之





昨年は三陽工業がロードレースの世界に足を踏み入れてちょうど10年でした。今年は「KRP三陽工業＆RSーITOH」が発足してちょうど10年になります。あの日から10年。私たちがKawasakiのマシンを走らせる意味と責任は、年々確実に重くなっていると感じています。ファンの想い、スポンサーとしての矜持、そしてチームの挑戦を背負う当事者としての自覚。10年の積み重ねを誇りに、そして次の10年を切り拓く覚悟を胸に、Kawasakiを駆る者としての責任感を持ちながら、今年もチームと共に最後まで走り抜きます。









【KRP三陽工業＆RS-ITOH体制発表会のご案内】





2025年 KRP三陽工業＆RS-ITOH体制発表会の様子





このたび、下記の通り「体制発表会」を開催いたします。監督・ライダーの意気込みを直接お聞きいただける貴重な機会です。ご出席をご希望のメディア様は、詳細をお送りいたします。三陽工業株式会社 広報課までご連絡ください。





日時：2026年2月13日(金)18:00～

会場：西明石ホテルキャッスルプラザ

内容：監督・ライダーによる決意表明、決起会









■会社概要

商号 ： 三陽工業株式会社

代表者 ： 代表取締役 井上 直之(いのうえ なおゆき)

所在地 ： 兵庫県明石市大久保町江井島1388番地

設立 ： 1980年(昭和55年)3月24日

事業内容： 製造業、製造派遣事業

URL ： http://sanyou-ind.co.jp/