人手不足が企業経営を揺さぶる時代へ──組織の問題の正体は「能力」ではなく「話し方」だった
YouTube講演家の鴨頭嘉人が設立した株式会社鴨ブックス(東京都豊島区)では、2026年1月12日(月)に新刊「人間関係、年収、セルフイメージが変わる 伝わる話し方」(著者：鴨頭嘉人)を発売します。
人手不足の深刻化により、採用難・離職増・現場疲弊といった課題は、特定の業界に限らず多くの企業へ広がっています。
厚生労働省が公表している
「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」によると、
2025年11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍となり、
雇用情勢の厳しさが続いています。
こうした環境下で重要になるのは、新規採用に頼り切るのではなく、既存人材の力を引き出し、定着させる組織運営です。
その鍵として注目されているのが、管理職のコミュニケーションの質を高める取り組みです。
SNS総フォロワー数250万人超、これまで30万人以上に講演を行ってきたYouTube講演家・鴨頭嘉人は、数多くの現場で共通するある事実に気づきました。それは、成果が出ない組織ほど「話し方」を自己流で済ませているという現実です。
■本書について
『人間関係、年収、セルフイメージが変わる 伝わる話し方』 は、著者自身がマクドナルド店長時代に経験した失敗と成功、そして講演・教育現場で蓄積してきた実証データをもとに、「結果につながる話し方の本質」を体系化した一冊です。
伝達のスペシャリスト、鴨頭嘉人が伝える話し方の極意
〈全ての問題は、あなたの「話し方」が原因だった〉
・部下が動かない
・営業成績が伸びない
・人間関係がこじれる
・自分に自信が持てない
これらは性格や才能の問題ではなく、「伝え方を学んでいないこと」から生まれています。
特に、人手不足が深刻化する今、
既存人材の力を最大限に引き出し、離職を防ぐためにも、
管理職・リーダーの「話し方」を変えることが不可欠です。
■こんな方におすすめ
・Z世代の部下とのコミュニケーションに悩む管理職
・提案が通らず、正当に評価されていないと感じている営業職
・人間関係の改善を通じて、年収・成果を上げたいビジネスパーソン
・セルフイメージを高め、自信を持って行動したい方
■著者コメント
「年間数百万円の研修費用をかけても組織が変わらない企業と、
わずかな投資で劇的に変わる企業の違いは『話し方』でした。
特に、世代間ギャップに悩む管理職の方々には、必ず役立つ内容です。
話し方は才能ではなく技術です。正しく学べば、誰でも必ず身につきます」
これまでの講演会動員人数は累計30万人を超える。
■書籍概要
書名 ： 人間関係、年収、セルフイメージが変わる 伝わる話し方
著者 ： 鴨頭 嘉人(かもがしら よしひと)
発売日： 2026年1月12日(月)
定価 ： 2,000円(税込)
URL ： https://amzn.to/497u0Tj
■本書の主な内容
第1章：仕事はすべてコミュニケーション
第2章：誰にでも身につけられる「伝わる話し方」
第3章：上達への一本道「伝わる話し方」の正しい身につけ方
第4章：現場での実用方法「伝わる話し方」の正しい使い方
第5章：「伝わる話し方」を学んだ成果(受講生の変化事例)
■著者プロフィール
鴨頭 嘉人(かもがしら よしひと)
YouTube講演家／株式会社鴨ブックス代表
高校卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。
店長時代には全国3,300店舗中売上伸び率日本一・従業員満足度日本一・顧客満足度日本一の三冠を達成。
その後独立し、講演家・教育者として活動。
現在は、YouTube登録者数100万人超、SNS総フォロワー250万人超。
「日本一熱い想いを伝える炎の講演家」として、
企業・自治体・教育機関など幅広い現場で支持を集めている。
SNS総フォロワー数250万人超のYouTube講演家、鴨頭嘉人
■株式会社鴨ブックスについて
株式会社鴨ブックスは、「書店を応援する出版社」を掲げ、出版業界・書店・読者の三方良しを目指す出版事業を展開。書店の利益率向上を目的とした独自の流通設計により、出版業界の新しい在り方を提案している。