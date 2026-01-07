YouTube講演家の鴨頭嘉人が設立した株式会社鴨ブックス(東京都豊島区)では、2026年1月12日(月)に新刊「人間関係、年収、セルフイメージが変わる 伝わる話し方」(著者：鴨頭嘉人)を発売します。





人手不足の深刻化により、採用難・離職増・現場疲弊といった課題は、特定の業界に限らず多くの企業へ広がっています。





厚生労働省が公表している

「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」によると、

2025年11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍となり、

雇用情勢の厳しさが続いています。





こうした環境下で重要になるのは、新規採用に頼り切るのではなく、既存人材の力を引き出し、定着させる組織運営です。

その鍵として注目されているのが、管理職のコミュニケーションの質を高める取り組みです。

SNS総フォロワー数250万人超、これまで30万人以上に講演を行ってきたYouTube講演家・鴨頭嘉人は、数多くの現場で共通するある事実に気づきました。それは、成果が出ない組織ほど「話し方」を自己流で済ませているという現実です。









■本書について

『人間関係、年収、セルフイメージが変わる 伝わる話し方』 は、著者自身がマクドナルド店長時代に経験した失敗と成功、そして講演・教育現場で蓄積してきた実証データをもとに、「結果につながる話し方の本質」を体系化した一冊です。

伝達のスペシャリスト、鴨頭嘉人が伝える話し方の極意





〈全ての問題は、あなたの「話し方」が原因だった〉

・部下が動かない

・営業成績が伸びない

・人間関係がこじれる

・自分に自信が持てない

これらは性格や才能の問題ではなく、「伝え方を学んでいないこと」から生まれています。





特に、人手不足が深刻化する今、

既存人材の力を最大限に引き出し、離職を防ぐためにも、

管理職・リーダーの「話し方」を変えることが不可欠です。









■こんな方におすすめ

・Z世代の部下とのコミュニケーションに悩む管理職

・提案が通らず、正当に評価されていないと感じている営業職

・人間関係の改善を通じて、年収・成果を上げたいビジネスパーソン

・セルフイメージを高め、自信を持って行動したい方









■著者コメント

「年間数百万円の研修費用をかけても組織が変わらない企業と、

わずかな投資で劇的に変わる企業の違いは『話し方』でした。

特に、世代間ギャップに悩む管理職の方々には、必ず役立つ内容です。

話し方は才能ではなく技術です。正しく学べば、誰でも必ず身につきます」





これまでの講演会動員人数は累計30万人を超える。





■書籍概要

書名 ： 人間関係、年収、セルフイメージが変わる 伝わる話し方

著者 ： 鴨頭 嘉人(かもがしら よしひと)

発売日： 2026年1月12日(月)

定価 ： 2,000円(税込)

URL ： https://amzn.to/497u0Tj









■本書の主な内容

第1章：仕事はすべてコミュニケーション

第2章：誰にでも身につけられる「伝わる話し方」

第3章：上達への一本道「伝わる話し方」の正しい身につけ方

第4章：現場での実用方法「伝わる話し方」の正しい使い方

第5章：「伝わる話し方」を学んだ成果(受講生の変化事例)









■著者プロフィール

鴨頭 嘉人(かもがしら よしひと)

YouTube講演家／株式会社鴨ブックス代表

高校卒業後、日本マクドナルド株式会社に入社。

店長時代には全国3,300店舗中売上伸び率日本一・従業員満足度日本一・顧客満足度日本一の三冠を達成。

その後独立し、講演家・教育者として活動。





現在は、YouTube登録者数100万人超、SNS総フォロワー250万人超。

「日本一熱い想いを伝える炎の講演家」として、

企業・自治体・教育機関など幅広い現場で支持を集めている。





SNS総フォロワー数250万人超のYouTube講演家、鴨頭嘉人





■株式会社鴨ブックスについて

株式会社鴨ブックスは、「書店を応援する出版社」を掲げ、出版業界・書店・読者の三方良しを目指す出版事業を展開。書店の利益率向上を目的とした独自の流通設計により、出版業界の新しい在り方を提案している。