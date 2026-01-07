SUV・4×4向けホイールブランド「XTREME-J(エクストリーム・ジェイ)」を展開する株式会社エムエルジェイ(本社：東京都港区、代表取締役：藤井 克己)は、2026年1月、軽自動車とデリカD:5などをターゲットにしたクロカン系ホイール「QUAD(クアッド)」および「SAVANZA(サバンザ)」の2モデルを同時発売いたします。





XTREME-Jは、軽トラック・軽バン市場において高い装着率を誇るとともに、デリカD:5をはじめとするSUVユーザーの間でもオフロードカスタムホイールの定番ブランドとして支持を集めてきました。今回発売するQUADとSAVANZAは、そうしたXTREME-Jのブランド背景と実績を踏まえ、近年カスタム熱が急激に高まっている軽バン・軽トラやデリカD:5を主なターゲットに、2026年のニューモデルとして開発されたものです。





もちろん、両デザイン、全サイズVIA／JWL／JWL-T規格適合。安心してお使いいただけます。





最新オフロードホイール 2モデル「QUAD(クアッド)」「SAVANZA(サバンザ)」





【XTREME-J QUAD】

＜無骨さと洗練を兼ね備えた、軽自動車専用4スポークデザイン＞

舗装路からダートへ、迷いなく踏み込んでいける―そんな“走りの余裕”を感じさせる骨太なデザインが魅力です。

力強い4スポークフェイスと、重心を低く見せる深めのリム構成が、軽自動車の足元にタフでメカニカルな存在感を与えます。





スポーク間に設けられたウィンドウデザインは、ラリーシーンを思わせる機能的な印象を与えると同時に、軽自動車サイズでありながら高い存在感をアピール。また、リム部は砂や泥が溜まりにくい形状となっており、アウトドアユースも意識した設計となっています。





ハスラー、N-VAN、タフト、エブリイなど、SUVテイストの軽自動車との相性も良く、日常使用からアウトドアシーンまで幅広く対応するモデルです。





■製品概要

製品名 ：XTREME-J QUAD

発売時期 ：2026年1月

カラー展開：サテンブラック／グロスマシーンド





■サイズラインアップ＆主な適合車種

12×4.00B +43 4H100 軽バン／軽トラ

14×4.5J +43 4H100 軽バン／軽トラ／軽カー

15×4.5J +43 4H100 軽バン／軽トラ／軽カー





QUAD 14×4.5 サテンブラック





【XTREME-J SAVANZA】

＜サイズを超えた存在感を放つ、タフ＆ワイルドにこだわり抜いたモデル＞

まず目を引くのは、重厚感あふれるディッシュフェイス。

中心へ向かって緩やかに落ち込むコンケーブ形状が立体感を生み、視覚的な迫力を強調します。等間隔に配置されたレンコンホールは、往年のオフロードデザインを現代的に再構築したもので、無骨さの中に洗練された印象を与えます。





外周に配されたディフェンスリブも大きな特徴です。

力強く盛り上がるリブ形状がホイール全体の剛性感を際立たせ、シャープなライン処理が無機質で精悍な表情を演出しています。





また、正面にミルド調に刻印加工された「XJ」のロゴマークは、XTREME-Jブランドのホイールであることを高らかに主張するとともに、外観上のアクセントにもなっています。





■製品概要

製品名 ：XTREME-J SAVANZA

発売時期 ：2026年1月

カラー展開：サテンブラック／マットブロンズ





■サイズラインアップ＆主な適合車種

14×4.5J +43 4H100 軽バン／軽トラ／軽カー

16×7.0J +35 5H114.3 デリカD:5／RAV4／エクストレイル／CX5など





SAVANZA 16×7.0 マットブロンズ





■XTREME-Jとは

“未踏の地を切り拓く”というスピリットを掲げて2009年に誕生したオフロードホイールブランド。

KMCやBLACK RHINOなど、アメリカの名門ホイールブランドを数多く日本市場に紹介してきたMLJが手掛ける歴史あるオリジナルシリーズです。発売以来シリーズ合計で70万本以上の販売実績を誇り、そのデザインとタフなスペックは、日本国内だけでなく、海外でも高い評価を獲得。

アスファルトにも、未舗装路にも映えるタフなスタイル。XTREME-Jは、アメリカンオフロードの魂を受け継ぐ、人気と実力を兼ね備えた信頼のホイールです。





アトレー装着例(ハードカーゴ)

デリカミニ装着例(オートフラッグス)





■会社概要

社名 ： 株式会社エムエルジェイ

所在地 ： 〒105-0004 東京都港区新橋6-4-9 北海ビル新橋7F

代表者 ： 代表取締役 藤井 克己

設立 ： 1982年12月21日

資本金 ： 10,000,000円

事業内容： 自動車用ホイール・アウトドア、ペット用品の輸入販売

URL ： https://www.mljinc.co.jp/ (ホイール部門)