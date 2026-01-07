大和グラビヤ株式会社(本社：名古屋市、代表取締役社長：河合 昭司)が展開するアートブランド「MOSHA-COLLE(モシャコレ)」は、2026年2月6日(金)～2月10日(火)にドイツ・フランクフルトで開催される、世界最大級の国際消費財見本市「Ambiente 2026」に出展いたします。

本展示会では、当社が長年培ってきた高精細なグラビア印刷技術を応用し、名画を「模写」するアートブランド「MOSHA-COLLE(モシャコレ)」より、新商品を含むプロダクトをご紹介します。

※Ambiente 2026は、約4,700社が出展予定で、世界約170の国・地域からのバイヤー来場が見込まれる、世界最大級の国際消費財見本市です。


MOSHA-COLLE



■出展の背景

大和グラビヤは、食品・化粧品パッケージをはじめとするグラビア印刷分野において、「特色分解」や「色の再現性」を強みとし、長年にわたり高精細な印刷表現を追求してきました。


そうした技術は、お客様の商品やブランドヘの想いを反映させ、情報を正確に伝えるための“包む”印刷として磨かれてきた一方で、グラビア印刷そのものが持つ色表現の力や、表現技術としての可能性は、まだ十分に可視化されていない側面があると私たちは感じてきました。


その問いから生まれたのが、名画を「模写(＝複製)」するアートプロジェクトです。

印刷技術を、情報伝達の手段ではなく、鑑賞される表現へと転換する試みとしてスタートしました。


2023年には、「工業品から工芸品へ」をコンセプトに、暮らしの中で気軽にアートを楽しめるプロダクトを展開するブランド「MOSHA-COLLE」として本格始動。美術館・美術展での取り扱いや、現代アーティストや木製照明ブランドとのコラボレーションなどを通じて、国内市場で表現とプロダクトの可能性を磨いてきました。


そして今回、印刷技術を軸にした日本発のアートプロダクトを、国際的な文脈の中で提示する場として、世界最大級の国際消費財見本市「Ambiente 2026」への出展を決定しました。


今回は、愛知県を拠点に異なる技術領域で挑戦を続ける企業3社が集結し、共同出展を行います。


世界中のバイヤーやデザイナーが集うこの舞台で、日本発の印刷技術が生み出す新たなアートプロダクトの価値を、グローバルに発信してまいります。



■展示内容(予定)

・名画モチーフの透け感や光と色を楽しむアートプロダクト

・飛騨高山の木製照明ブランド「MOARE」とのコラボレーションアイテム

・グラビア印刷×和紙が織りなす新商品(会場にて初お披露目)


※展示内容は変更となる場合があります。

H+ LAMP：HOKUSAI


Ukabu-e

※ 正式表記は「Ukabu-e」の“e”の上に「'」(アキュートアクセント)


KaleidoBag



■Ambiente 2026開催概要

展示会名　： Ambiente 2026

会期　　　： 2026年2月6日(金)～2月10日(火)

会場　　　： Messe Frankfurt(ドイツ・フランクフルト)

主催　　　： Messe Frankfurt GmbH

公式サイト： https://ambiente.messefrankfurt.com



■今後の展望

本出展を機に、海外市場への展開および国際的なパートナーシップの構築を加速させ、日本のものづくりと印刷技術の新しい可能性を提案してまいります。



■会社概要

【大和グラビヤ株式会社】

本社所在地　　： 愛知県名古屋市中区金山1-14-16 トキワビル5階

代表取締役社長： 河合 昭司

事業内容　　　： 化粧品、食品等のパッケージ印刷・加工・開発

設立　　　　　： 1957年3月

URL　　　　　 ： https://daiwagravure.co.jp/

X(Twitter)　　： https://x.com/daiwagravure

Instagram　　 ： https://www.instagram.com/daiwagravure/


MOSHA-COLLE ECサイト ： https://moshacolle.theshop.jp/

MOSHA-COLLE Instagram： https://www.instagram.com/moshapro


【有限会社 柏彌紙店】

所在地　　： 愛知県名古屋市中区橘1丁目4番6号

代表取締役： 尾関 良祐

創業　　　： 1822年

事業内容　： 和紙卸売、内装用和紙の企画・開発、空間施工

URL　　　 ： https://kashiwaya.co.jp/


【宝和化学株式会社】

所在地　　　　： 愛知県名古屋市熱田区六番三丁目15番20号

代表取締役社長： 落合 徹哉

事業内容　　　： プラスチック成形加工、自動車内装部品製造、アップサイクル製品の企画販売

URL　　　　　 ： https://houwai.co.jp/


【株式会社レジスタ(企画・海外コーディネート・広報)】

所在地　　： 愛知県名古屋市中区橘1丁目24-2

代表取締役： 千賀 信義

事業内容　： クリエイティブプロデュース、空間設計、広報・PR支援

URL　　　 ： https://rgst.net/