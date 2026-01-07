高速道路直結のスキー場「佐久スキーガーデン パラダ」(長野県佐久市)では、今週末の三連休に向け、ファミリー層を中心とした利用が増えています。

高速道路から直接アクセスできる立地により、冬季でも雪道走行の不安が少なく、宿泊を伴わない日帰り利用が可能な点が特長です。

三連休にありがちな長距離移動や渋滞を避け、「遠出しなくてもウィンターシーズンを体感できる場所」として、近隣エリアからの来場が目立っています。

また、12日「スキーの日」にはお子様が喜ぶお菓子まきイベントも実施予定です。





■三連休に“助かる”ポイント

・高速道路直結で雪道走行の不安が少ない

・日帰り、半日利用が可能

・混雑を避けやすい近場レジャー

連休だから遠くへ行くのではなく、近場で無理なく過ごす選択肢として支持されています。









■年末から営業中のキッズランドが家族利用を後押し

年末より営業しているキッズランドでは、そり遊びや雪あそびを中心に、スキーやスノーボードがまだ難しい小さな子どもでも楽しめる環境を整えています。

初めて雪に触れる子どもや、雪あそびを目的とした家族にも利用されています。

また、屋外での雪あそびに加え、室内キッズランドも完備しており、外遊びに疲れた場合や悪天候時にも対応可能です。小さな子ども連れでも安心して滞在できます。





キッズランドそり広場





スノーチュービング









■キッズランド利用者数が5,000人を突破

年末からの営業開始以降、キッズランドの今シーズン累計利用者数は、2026年1月4日時点で5,000人を突破しました。

スキー・スノーボードを目的としない家族や、短時間利用を希望する層からも支持を集めています。





【キッズランドの主な特長】

・屋内・屋外を備えた全天候対応型

・ウェア、ブーツ、グローブがセットになった「手ぶらレンタルパック」を用意

・見通しの良いレイアウトで、保護者が見守りやすい設計





室内キッズランド









■正月期間に実施した「お菓子まきイベント」が賑わい

北パラダでは、正月期間の1月2日・3日に、子ども向けイベントとして「お菓子まき」を実施しました。

雪あそびやキッズランド利用とあわせて多くの家族が参加し、会場は賑わいを見せました。

当日の様子は写真でも記録しており、家族連れでの利用が広がっている様子がうかがえます。

また、次回は**1月12日の「スキーの日」**にあわせ、同イベントを実施予定です。

三連休後も、子どもが楽しめる取り組みを継続して行います。





お菓子まきの様子









■スキー・スノーボード目的の利用にも対応

スキー・スノーボードを目的とした来場者向けには、各種スクールプログラムを用意しています。

5歳から8歳を対象とした「ナヌークキッズアカデミー」は、MAパラダスクールの松澤校長が考案したプログラムで、後ろに滑りにくいパラダ専用の特注スキー板を使用。

初めてスキーに挑戦する子どもでも、不安を抑えてレッスンを受けやすい点が特長です。

このほか、小学生から大人までを対象としたグループレッスン、年長から大人まで対応するプライベートレッスンも実施しています。





スキースクール









■スノーボードスクールは20周年

LaChabaスノーボードスクールは今年で開校20周年を迎えました。

記念企画として、今シーズンは受講者全員に記念ステッカーを配布しています。

【対象年齢】

・キッズレッスン ： 小学1年生～6年生

・一般レッスン ： 中学生～大人

・プライベートレッスン： 年長～大人





ボードスクール









■託児所完備、当日受付にも対応

施設内には託児所を備えており、三連休期間中も利用可能です。

当日受付にも対応しているため、急な予定変更や短時間利用にも柔軟に対応できます。





託児所









■三連休の利用について

混雑緩和のため、早めの来場や時間帯を分けた利用を呼びかけています。

営業内容や積雪状況の最新情報は、公式サイトで随時案内しています。





移動の負担を抑えながら、雪あそび・スクール・託児と多様な過ごし方ができる場所として、三連休の利用を呼びかけます。





【施設概要】

施設名：佐久スキーガーデン パラダ

所在地：・北パラダ 長野県佐久市上平尾2066-1

・南パラダ 長野県佐久市下平尾2681





概要：

佐久スキーガーデン パラダは、北パラダ・南パラダの2エリアで構成される高速道路直結のスキー場です。

冬季は北パラダを中心に営業を行い、ファミリーや初心者向けの雪あそび・スキー体験を提供しています。

北パラダでは、

・屋外キッズランドおよび室内キッズランド

・託児所(当日受付対応)

・スキー・スノーボードスクール

を備え、子ども連れや初心者が利用しやすい環境を整えています。





南パラダには、

・通年営業の昆虫体験学習館

・日帰り温泉施設「平尾温泉みはらしの湯」

を併設しており、季節を問わず利用できる観光施設として運営しています。

※南パラダのスキー場は1月中旬オープン予定です。





公式サイト： https://www.saku-parada.jp/