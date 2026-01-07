有限会社エコルート(本社：東京都武蔵村山市、代表取締役：菊田 昌志)は、発電機防音ボックス「ぱかっと」を特許出願10周年を機に普及価格に改定いたしました。









■ 発表のポイント

● 高い防音性能と軽量性で知られる発電機防音ボックス「ぱかっと」が特許出願10周年

● 構造・防音性能はそのまま、ついに「普及価格」での提供を開始

● 価格面の壁が下がり、防災用途・個人用途へと導入層が拡大

● 現在、継続して市販・供給されている発電機防音ボックスは本製品のみ

● 2026年2月開催の震災展にて、発電機防音ボックスと耐震・地震シェルターを同時展示









■ 発表内容

「高くて手が出なかった」発電機防音ボックスが、ついに普及価格になりました。

有限会社エコルートは、高い防音性能と軽量構造で知られる(ポータブル)発電機防音ボックス「ぱかっと」について、特許出願から10周年(2026年1月14日)を迎えることを機に、価格を見直し、普及を目的とした新価格での提供を開始します。

新価格では、Mサイズが税込181,500円から137,500円へ、Lサイズが税込363,000円から288,750円へと改定しました。





本価格は一時的なキャンペーンではなく、今後も継続して提供していく新たな標準価格です。

「ぱかっと」は、発電機の騒音を大きく低減しながら、現場で扱いやすい軽量性を両立した防音装置として、これまで主に法人や専門用途を中心に導入されてきました。一方で、対応する発電機本体実売価格より高価になるケースも多く、「性能は知っているが価格がネック」という声があったのも事実です。

今回、10年にわたる販売実績の積み重ねにより量産体制が安定し、製造コストの低減を実現しました。これにより、構造・防音性能は従来通り維持したまま、発電機と同等以下の価格帯での提供が可能となりました。





なお、「ぱかっと」は価格改定前の従来価格帯においても現在まで継続的な受注があり、高性能・実用性が現在進行形で評価されている製品です。今回の価格改定は、需要減少によるものではなく、実績を積み重ねた製品が普及段階に入ったことを示す転換点です。

また、これまで市場に存在していた他社製の発電機防音ボックスは製造を終了し、在庫限りでの販売となっています。その結果、現在、継続して市販・供給されている発電機防音ボックスは「ぱかっと」のみとなっています。





ぱかっと全容





■ 製品概要

● 製品名 ：(ポータブル)発電機防音ボックス「ぱかっと」

● 製品区分：発電機用防音装置(特許取得技術)

● 特長 ：高い防音性能と軽量性を両立

発電機の運用を妨げない実用重視の構造

現場での設置・取り扱いを想定した可搬設計

● 主な用途：災害時・非常時における発電機使用時の騒音対策

防災拠点・避難所・住宅地での非常用発電

ポータブル電源・蓄電池・通信機器等への電力供給時の騒音低減

屋外・仮設現場での発電機使用 ほか









■ 展示会出展のご案内

有限会社エコルートは、2026年2月5日(木)～6日(金)にパシフィコ横浜にて開催される「第30回震災対策技術展」に出展いたします。

当日は、





● 発電機防音ボックス「ぱかっと」

● 元祖！耐震・地震シェルター





を同時展示し、災害時に求められる

「静かな発電」と「命を守る空間」をあわせてご紹介します。

実際のサイズ感や構造、災害時を想定した使い方をご確認いただける機会です。

防災関係者、自治体関係者の皆さまは、ぜひ会場にてご覧ください。





・技術展のリンク

https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/





【販売】

エコルート直販 Amazon 楽天市場 Yahoo!ショッピング、一部委託会社にて販売









■ 会社概要

● 商号 ： 有限会社エコルート

● 代表者 ： 取締役社長 菊田 昌志

● 所在地 ： 〒208-0034 東京都武蔵村山市残堀1-32-1

● 設立 ： 2002年11月

● 事業内容： オリジナル防災・減災製品の企画、製造、販売 太陽光発電販売施工

● URL ： https://www.eco-rt.jp/









【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

有限会社エコルート

Tel：042-506-8102





＜製品公式サイト＞

https://www.eco-rt.jp/bouon/top.html





ぱかっとホームページ





＜動画＞

ぱかっと概要 https://youtu.be/F7AKIPpJrvE

ぱかっとM https://youtu.be/p4sPpm_toXQ

ぱかっとL https://youtu.be/Not1127gjhM