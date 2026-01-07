オーダースイーツの専門店「temps des coloris（タンデコロリ）」が2025年末に待望のフラッグシップショップとなるSWEETS & BAKE SHOP「temps des coloris（タンデコロリ）」をオープン！





弊社（ヤミーラボ株式会社／創立2019年1月8日／代表取締役：竹本原根）が運営する「タンデコロリ」は2012年8月起業以来、ファッション・アート・メディア業界など、感度の高い企業やブランドから依頼を受け、ノベルティスイーツやギフトスイーツ、パーティー・イベントでのケータリングスイーツ、オリジナルケーキなどのオーダーメイドによるスイーツを手がけてきたデザインスイーツ専門ブランドです。

オーダースイーツ事業で長年培ってきたクリエイティビティ（独創する能力）を自社の小売業で活かしたいとこの度、満を持してフラッグシップショップを渋谷区元代々木町2-4 HRCビル路面階にてオープンいたしました。





お店ではタンデコロリ代表「たけもとあや」こだわりの商品を販売しています。

中でも代表する商品は、タンデコロリ独自で開発・デザインしたギフト商品「クッキーブーケ」です。生花はすぐに枯れてしまいますが、1ヶ月以上長期間にわたって飾っておくこともできますし、お花を取り分けて食べられるので、『食べられる花束』としてプレゼントに喜ばれています。





またお菓子屋さんとして、独自のレシピで作るケーキ、クッキーシュー、マフィン、サブレなどの気軽に購入できるデイリーな焼き菓子を常備販売しています。





タンデコロリの代名詞とも言えるオリジナルデザインの「アイシングクッキー」も各種常備販売しています。





お客様自身でセレクトしてギフトボックスに詰める「ナンバー・クッキーシリーズ」は、贈る相手の好みを想像しながら商品をチョイスする楽しさが感じられるバラエティーに富んだラインナップになっております。





また誕生日やお祝いのオリジナルケーキをオーダーでお作りするサービスも行っております。お祝いする相手の好みや推しなどご要望に合わせたデザインでお作りいたします。





お店の場所は、小田急線「代々木八幡駅」または東京メトロ千代田線「代々木公園駅」から山手通りに出て新宿方面へ向かう通り沿いにあるビルの路面階にあります。（徒歩3分ほど）





お客さまに喜んでご満足していただけるスイーツをより多くご提供できるようスタッフ一同、創造性とユーモアを胸に抱いてスイーツ作りに励んでおります。

ぜひ一度タンデコロリのスイーツをご賞味ください。