el alto（エルアルト）（運営：株式会社B-PLAN、代表：安倍啓輔、所在地：東京都千代田区神田小川町）は、国内ニット技術者と共同開発したカシミヤ100％ネックウォーマーが、朝日新聞への掲載をきっかけに注目を集め、前年同月比で約５倍となる販売実績を記録したことをお知らせします。本商品は2025年11月から12月までの約２ヵ月間で累計5,000枚を販売。記事掲載後はアクセスが急増し、その後Yahoo!ニュースにも掲載されたことで、幅広い層への認知が拡大し、また１度購入した消費者が２度、３度とリピート購入するケースも見られました。■ 朝日新聞で取り上げられた評価ポイント本商品が朝日新聞に紹介されたのは11月8日。カシミヤならではの温かさや肌触りの良さに加え、コンパクトに折りたためる設計による携帯性が、日常使いに適している点が取り上げられました。屋内外を問わず使える点や、バッグに入れて持ち運べる点が、日々の生活に寄り添う防寒アイテムとして評価されています。■ 記事では語られなかった「共同開発」の背景一方で、新聞記事では触れられなかった背景として、本商品は国内ニット技術者と協力し、ニット編地の構成やサイズバランスに至るまで共同で開発されました。製造を担うのは、自社内に縮絨設備を備え、主にウールやカシミヤを中心としたニット製品を長年市場に供給してきた東京日莫株式会社（群馬県藤岡市）です。ニット編地ごとの伸縮性や素材特性を知り尽くしたニット技術者と、el alto代表・安倍が求める市場性をすり合わせながら試作を重ね、「セーターを着ているような違和感のなさ」と「必要なときにさっと使える携帯性」を両立するカシミヤ100％ネックウォーマーが完成しました。伸縮性の強いリブ組織を内側に折り曲げることで、カシミヤニットが首に程よく沿い寒気の侵入を遮断。外側は天竺組織がふんわりとしたナチュラルな雰囲気を演出しています。■ 実績データ• 商品名：カシミヤ100％ネックウォーマー• 販売数：5,000枚（2025年11月～12月）• 前年同期間比：約5倍（500％）• 販売チャネル：自社ECサイト• 主な流入経路：新聞記事／Yahoo!ニュース■ 担当者コメント「el altoはカシミヤを中心としたアパレル・雑貨ブランドです。流行に流されないオーソドックスなデザインを軸に、カラーで冬を明るく、冬を楽しむことを理念としています。新聞では商品の使い心地や日常性を丁寧に紹介していただきましたが、その裏では国内のニット技術者と細かな部分まで何度も試作を重ねてきました。そうした積み重ねが“毎日使いたくなる理由”につながっていると感じています。」■ 今後の展望el altoでは今後も、国内技術者との協業によるものづくりを大切にしながら、素材や設計に理由のあるプロダクトを、生活者の視点で発信していきます。■ 商品概要• 商品名：カシミヤ100％ネックウォーマー• 素材：カシミヤ100％• 価格：9900円（税込）• 販売サイト：el alto（エルアルト）• URL：https://elaltostore.com■ 会社概要• 会社名：株式会社B-PLAN• 所在地：東京都千代田区神田小川町• 事業内容：繊維製品企画製造販売• URL：https://bplanco.jp