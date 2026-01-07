『三ッ矢直生グランドコンサート VOL.2』が2026年3月4日 (水)に東京芸術劇場プレイハウス（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

宝塚歌劇団卒業生×東東京藝術大学Manto Vivo Jazz Orchestra × 慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団／OB合唱団有志

― 世代とジャンルを超えて響き合う、一夜限りのグランドコンサート ―

宝塚歌劇団を『ベルサイユのばら』ジェローデル役で退団後、東京藝術大学へ進学・卒業という異色の道を歩んだ 三ッ矢直生。その三ッ矢が、長年温め続け、昨年5月の初演で満員御礼・大好評を博した 『三ッ矢直生 GRAND CONCERT』待望の第二弾が、ついに開催されます。本公演は、 宝塚歌劇団卒業生 ×東京藝術大学Manto Vivo Jazz Orchestra ×慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団／OB合唱団有志という、前例のない豪華コラボレーションによる特別公演。 2025年創立111周年を迎えた宝塚歌劇団。その輝かしい歴史を紡いできた卒業生の中から、特別出演に宝塚歌劇団のレジェンド安奈淳、前回出演者、2025年宝塚歌劇団を卒業したばかりの2名を加え、さらに世界のオペラハウスなどで活躍中の東京藝術大学出身者3名、総勢11名が集結し、 宝塚オリジナルの名曲、そして宝塚で上演されたミュージカル、オペラのアリア、JAZZなど珠玉のナンバーを演奏致します。演出には宝塚歌劇団で数々の作品を手掛けてきた石田昌也、演奏は東京藝術大学Manto Vivo Jazz Orchestra。 ピアノには、EXILE ATSUSHI、DEAN FUJIOKA などのツアーサポートでも知られる 作曲家・編曲家 小林岳五郎が参加。 さらに、慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団／OB合唱団有志の重厚な男声合唱が加わり、 ジャンルと世代を超えた、唯一無二の音楽空間を創り上げます。※予定楽曲 『宝塚我が心の故郷』『愛あればこそ』 ほか

【三ッ矢直生からのメッセージ】

一昨年の第一回公演は、想像を超える反響をいただきました。舞台と客席がひとつになり、音楽が生きていると感じられる最高に幸せな空間となりました。今回は、演出に宝塚歌劇団で数々の作品を手掛けられている 石田昌也先生をお迎えし、さらに深く、熱く、とびきり楽しい演奏会をお届け致します。宝塚歌劇団卒業生、東京藝術大学Manto Vivo Jazz Orchestra、慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団／OB合唱団有志。それぞれの道で音楽と真摯に向き合い、心を磨いている人たち。この方々だからこそ到達できる響きがあるのだと。世界に二つとない、唯一無二の演奏会である、と自負しています。心を込めてお届けいたします。是非いらして下さいませ。

開催概要

『三ッ矢直生グランドコンサート VOL.2』開催期間：2026年3月4日 (水) 18:30開演会場：東京芸術劇場 プレイハウス（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）■出演者三ッ矢直生／成瀬こうき／和涼華／天宮菜生／白雪さち花／七瀬りりこ／羽立光来／郷家暁子／神原愛可・髙野ピエール ほか《特別出演》 安奈淳 演 奏 東京藝術大学Manto Vivo Jazz Orchestraピアノ 小林岳五郎合 唱 慶應義塾ワグネル・ソサィエティー男声合唱団／OB合唱団有志■スタッフ演 出 石田昌也（宝塚歌劇団）演出補 草の芽もゆ(元宝塚歌劇団)振 付 芽映はるか(元宝塚歌劇団)■チケット料金ゴールドシート：15,000円（限定グッズ付き）SS席：13,000円S席：10,000円2階サイドシート：8,000円A席：6,000円学生シート（U-22）：1,000円（全席指定・税込）※学生シート（U-22）をご購入の方は公演当日年齢の確認できる証明書をご持参ください。■公演に関するお問い合わせ 株式会社ムジカラパン 電話 03-3546-9005(平日10時～17時)

