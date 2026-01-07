『人造人間の憂鬱』が2026年2月6日 (金) ～ 2026年2月10日 (火)に東京劇術劇場シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

https://www.confetti-web.com/events/12628

公式サイトhttps://www.isshiza.com/jinzouningen大好評だった、糸あやつり人形一糸座×東憲司の初共同制作作品「崩壊…白鯨ヲ追ウ夢」から2年。再演や新作公演を望む声を多く頂く中での第二弾公演です。「崩壊」では、人形と俳優のコントラストを巧みに演出し、主人公の夢（妄想）と現実の境界を、曖昧に切なく、そして悲しく描き、最後は巨大な白鯨の出現で絶賛された東憲司×一糸座。今回は、愛を求める人造人間の物語です。西行法師が造った日本の人造人間の語りを交え、怪物の自分探しの旅が始まります。怪物は本当の愛を知ることが出来るのか…怪物の捜すユートピアは存在するのか…メアリー・シェリーのゴシック小説『フランケンシュタイン』を下敷きに大胆な物語を構築、現代社会に投げかける渾身の問題作！是非、お見逃しなく！

あらすじ

『生命の終りは何と悲しいのだ…』悲しみから逃れるために研究した。生命を創造する実験をした。生れたのは怪物だった。心優しき怪物の狂気と愛の物語…。おぞましい姿の醜い怪物は放浪を繰り返す。やがて見世物団に捕まり、そこで異形なモノたちと交流し、愛を知る。しかし運命は彼等を引き裂く。強欲な見世物団団長と団長夫人、その策略に怪物は翻弄される。怪物は見世物団を脱けだし、北の果てにあるというユートピアを目指す。雪と氷の大地に愛と冒険の物語が始まる。

糸あやつり人形一糸座とは

糸あやつり人形一糸座は、江戸時代から400年以上続く日本の糸あやつり人形浄瑠璃の技術を正統に受け継ぐ数少ない劇団です。2003年に江戸伝内（三代目結城一糸）が結城座から独立し旗揚げ。古典の上演に留まらず、国内外の演劇人とのコラボレーションによる創作活動も意欲的に続けています。2022年に結城一糸の名跡を長男結城敬太が襲名。三代目は江戸時代に活躍し名人と呼ばれた人形遣い、江戸伝内の名前を復活させた。古典的な人形の継承と、糸あやつり人形による演劇の可能性を探求、400年以上に渡り多くの人形遣い達の手により発展してきた日本の糸あやつり人形を未来へ残していくことを目指し、活動しています。

公演概要

『人造人間の憂鬱』公演期間：2026年2月6日(金)～10(火)会場：東京劇術劇場シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）作・演出：東憲司（劇団桟敷童子）俳優：大鶴美仁音（劇団唐組） 原田大二郎 藤吉久美子稲葉能敬（劇団桟敷童子） 鈴木めぐみ（劇団桟敷童子） 三村晃弘（劇団桟敷童子）人形：江戸伝内 結城一糸 結城民子 結城まりな塩川京子 眞野トウヨウ 土屋渚紗 成田路実■公演スケジュール2月6日(金) 19:00※初日割2月7日(土) 14:00 19:00◆2月8日(日) 14:00☆2月9日(月) 14:00☆ 19:00◆2月10日(火) 14:00☆アフタートーク◆バックステージツアー■チケット料金一般：5,500円初日割：4,500円ペア割：10,000円シニア（70歳以上）：5,000円学生：3,500円（すべて全席指定・税込）※初日割は2月6日(金) 19:00のみお取り扱い。※2月6日(金) 19:00は、ペア割・シニアのお取り扱いはございません。※シニア・学生チケットは、ご入場時に年齢・学生証の提示が必要です。

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com