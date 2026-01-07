広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、広島のスポーツチームで活躍する６人のトップアスリートが集結する夢のクロストーク第２弾「勝ちグセ 広島スポーツシンフォニア」を１月10日㈯午後２時から放送します。

エディオンピースウイング広島（VIPラウンジ）で収録

今回はエディオンピースウイング広島の「VIPラウンジ」で収録。大迫敬介選手と佐藤寿人さんがピースウイングのピッチや客席を解説すると、他競技のアスリートならではの目線もまじえトークは白熱！さらに、３児の母でありアスリートを支える立場でもあるＭＣの枡田絵理奈さんからは「支える側」「家族目線」からのエピソードも飛び出します。

他のチームのあれが羨ましい… 2025年最大のピンチは…？！

広島を代表するアスリートの素顔に迫る “ぶっちゃけ” をランキング形式で発表！サンフレッチェの応援、カープの名物演出、新スタジアムへの本音など、広島スポーツならではの “ジェラシー”トークは必見です。

パターゴルフで集中力と技術を競う！

普段ゴルフをやらない出演者が多く苦戦する中、あの選手が見事カップイン！優勝した選手には〇〇〇マッサージのご褒美が？！

このほか、アスリートが2025年に買ったベストバイも紹介！アスリートならではの疲労回復や睡眠改善のグッズを選手同士で情報共有、なかには電動シェーバーで世界が変わったという選手も！？各選手が普段使用するトレーニング・ケアグッズも併せて紹介、みどころ満載の１時間です。

■出演者

ＭＣ ／桝田絵里奈（フリーアナウンサー）、 榮真樹（HOMEアナウンサー）レジェンド／佐藤寿人（元サンフレッチェ広島）ゲスト ／島内 颯太郎 選手（広島東洋カープ） 大迫 敬介選手（サンフレッチェ広島） 井上 慎一朗選手（広島サンダーズ） 孫崎 大樹選手（ヴィクトワール広島） 坂田 央選手（スリストム広島） 小原 美南選手（はつかいちサンブレイズ）

■放送日時

2026年１月10日㈯ 午後２時～

https://www.home-tv.co.jp/kachiguse/