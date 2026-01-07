株式会社スプライン・ネットワーク(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：雪野 洋一)は、同社が企画・販売するWi-Fi Security Assurance Series(以下 WiSASという)発売6周年を記念して、脆弱性診断サービスの一つ、WiSAS環境スキャンサービス無料キャンペーンを実施します。





WiSAS紹介動画： https://www.youtube.com/watch?v=LLFFttc9ta8









■WiSAS脆弱性診断無料キャンペーン実施要項

◆キャンペーン期間：2026年1月15日～2026年3月31日まで

◆先着20社のお申し込みとさせていただきます(1企業1拠点のみ)









■可視化ツール：WiSAS環境スキャン詳細： https://wisas.jp/analysis/scan/

※WiSAS環境スキャンは、センサーの電源を入れるだけ、何の準備も必要ありません。

対象エリア内の全てのアクセスポイント／端末を検知し、デバイス間の接続状況を可視化します。









■WiSAS概要専用サイト： https://wisas.jp









■お申し込み方法

ご希望の方は、メール件名に＜WiSAS環境スキャン無料キャンペーン希望＞と記載していただき、本文中にご連絡先を明記の上、 wisas-sales@spline-network.co.jp までお申し込みください。





WiSAS ロゴ





WiSAS IMAGE









【背景】

Wi-Fi環境には多くのセキュリティ脅威(脆弱性)が存在します。神出鬼没で証跡を掴みづらい領域なだけに中々報道されませんが、その脆弱性をついた侵入や情報漏洩が年々増えています。それを受けてか、様々な中央官庁や民間団体がセキュリティ・ガイドラインでWi-Fi領域の脅威に警鐘を鳴らしています。

例えば、スマホ・テザリングなどの野良デバイス、シャドーITによる内部からの情報漏洩、製造業に多いIT環境とIoT／OTの融合、きっかけとなるスマート機器の乗っ取り、悪魔の双子(なりすましAP)、ハッキングツールのガジェット化など、悪意があればいつでも誰でも簡単に情報漏洩可能な時代です。

しかしそれらの脅威や脆弱性を認識しながら、多くの企業や団体で放置されているのが実情です。

Wi-Fi領域のセキュリティを担保するには、全てのWi-Fiデバイス間の通信を常に監視し、不正な通信のリアルタイム検知／リアルタイム対応＝WIDS(検知)／WIPS(防御)機能の両輪を備えたセキュリティシステム：WiSASが最適解と言えます。その第一歩となるのが、今回のキャンペーン対象サービスの「WiSAS環境スキャンサービス」です。

まずは自組織のWi-Fi環境の実態把握が第一歩です。









■WiSAS導入実績

官公庁／独立行政法人JICA／国立研究開発法人JAXA／データセンター／

三井住友カード／外資系保険会社／デジタル放送配信会社／

ビジネスプロセスアウトソーシング企業／大手製造業／医療機器メーカー／

システムインテグレーター／大手施設管理企業／SES企業／電子決済関連企業／

金融システム開発会社など









■株式会社スプライン・ネットワークについて

2002年1月設立。長年プリンティング分野において、様々なソフトウェア製品を開発・販売してきたものの、2018年、Wi-Fiネットワーク領域の脆弱性が放置されている状況を憂い、Wi-Fiセキュリティ分野にリソースを集中し、マルチベンダー対応のクラウド型フルマネージドWi-Fiセキュリティソリューション：WiSASを開発、2020年1月から本格的に販売を開始いたしました。今後は、さらに快適で安全なネットワーク社会の実現を目的に事業展開してまいります。









＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社スプライン・ネットワーク WiSAS(ワイサス)事業部

〒150-0034 東京都渋谷区代官山町1-8 Syla Daikanyama 6階

TEL ： 03-5464-5468

FAX ： 03-5464-5458

Email： wisas-sales@spline-network.co.jp

―――――――――――――――――――――――

WiSAS紹介動画 ： https://www.youtube.com/@wisas

Wi-Fi領域に潜む脅威と事件： https://www.docswell.com/user/spline-network

WiSASホワイトペーパー ： https://www.docswell.com/c/01bfca10-f016-429f-9fed-372d8c23f736