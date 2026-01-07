株式会社DEE iCAT事業部は、HoloAudio「RED」2026モデルを2026年1月13日より国内リリースします。
Holo Audio「RED」は、最大 PCM 1536KHz 、DSD1024 をサポートするネットワークストリーマーおよびデジタル・デジタル・コンバータ―（DDC）の両方の機能を1台で提供する２in1デバイスです。現在入手可能な最も多用途で高性能なデジタルトランスポートであることを証明し続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338536&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338536&id=bodyimage2】
＜RED 2026モデル追加機能＞
● Audirvana の「Plays with Audirvana」認証を正式取得
この認証は、高解像度音楽再生とインテリジェントライブラリ管理の最も信頼されるプラットフォームの一つであるAudirvanaとのシームレスな互換性を証明し、Audirvanaを通じたビットパーフェクトな再生とフルハイレゾストリーミングをサポートします。
● Qobuz Connectに対応
REDがQobuz Connectに対応、最大24ビット/192kHzのハイレゾ音声サンプリングを実現し、Qobuzサービス内で最高音質の高解像度音楽をREDに直接ストリーミングするのがこれまで以上に簡単になりました。
＜特徴＞
● コアシステム: Raspberry Pi Compute Module 4 （CM4） を採用していますが、Holo Audio独自の超低ノイズリニア電源や高品質クロックでオーディオ用に最適化されています。
● 高い対応解像度: I2S出力時で最大PCM 1536K、DSD1024をサポートします。
● 多様な出力端子: I2S （HDMI）、AES/EBU、同軸（RCA/BNC）、光デジタル、USB-A出力を備えています。
● ストリーミングサービス: Roon Ready、Spotify Connect、Qobuz Connect 、Tidal Connect、AirPlay 2、HQPlayer NAA、UPnP、Squeezelite 、Screamなどに幅広く対応しています。
＜DDCモード＞
DDC（デジタル・デジタル・コンバータ）モードは、USBプロセッサから切り離されます。USB-INからのオーディオ信号を、I⊃2;S、COAX-1、COAX-2、S/PDIF、AES/EBU に同時に変換出力します。
＜ネットワーク ストリーマーモード＞
高速な1000MbpsのLAＮを通じて、多くの伝送プロトコルに対応し、オーディオアプリケーションから音楽データーをストリームする事が出来ます。音楽ファイル形式としてはMP3、AAC、WMA、WMA-L、OGG、ALAC、FLAC、OPUS、WAV、AIFFをサポートし、DSDはDoPとネイティブに対応します。出力はI2S出力時 最大PCM768K DSD512、USB出力時 最大 PCM1536K DSD1024です。
＜サイズ・重量＞
212 x 143 x 42 mm 2.4Kg
＜電源仕様 ・消費電流＞ 100V 50/60Hz 15W
＜付属品＞ AC電源ケーブル ・TFカード （ 32GB RED OS 搭載）
日本語説明書（PDF）、CD-R （Windows用ASIOドライバー）
＜価格＞
モデル名 色 価格
Holo Audio RED 赤 205,000
Holo Audio RED ITE 赤 215,000
リリース 2026年1月7日
＜製品情報＞
http:///www.icat-inc.com
https://www.facebook.com/iCAT.Inc/
株式会社DEEはHolo Audio社の国内総代理店です。
配信元企業：株式会社DEE
