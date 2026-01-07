蔵元と一緒に焼酎を堪能！ 3月1日（日） 「第13回すっじゃ！ 地焼酎 in すみだ」開催決定！
株式会社トーキョーアート（東京都墨田区、代表・山田直大）は、蔵元と一緒に数種類の焼酎を味わう「第13回すっじゃ！ 地焼酎 in すみだ」を2026年3月1日（日）、錦糸町駅北口で開催いたします。
九州エリアで育まれる焼酎のおいしさを伝えたい、錦糸町の飲食店をもっと知ってほしい！ そんな願いを込めてスタートした「すっじゃ！ 地焼酎inすみだ」が今年で13回目になります。
今年の参加蔵元は10蔵。錦糸町駅北口の10の飲食店に、各蔵元が待機。
参加者は専用焼酎カップを手に飲食店へ。
時間内は自由に飲食店を回遊し、焼酎を存分に楽しめます。
肴は、各飲食店にてキャッシュオンでオーダーを。
錦糸町の知る人ぞ知る名店の肴をつまみに、東京では手に入りずらい焼酎を味わうことのできる、焼酎好きにはたまらないイベントです。
今人気急上昇の地焼酎を飲み比べできる、貴重な一日です！
2026年度概要
イベント名：第13回すっじゃ！ 地焼酎 in すみだ
日 時：2026年3月1日（日）12時～16時予定
会 場：錦糸町駅北口の10飲食店
参 加 費：5,000円
主 催：株式会社トーキョーアート
共 催：コセド酒店
参 加 蔵 元：後日発表予定
参 加 店 舗:後日発表予定
