沖縄発ホワイトニング事業、2026年 新春のご挨拶 代表取締役 石川渚より
新年あけましておめでとうございます。
平素より格別のご支援、ご高配を賜り、心より御礼申し上げます。
株式会社Tpreciousならびにホワイトニングショップ株式会社は、沖縄を拠点に事業を展開し、皆様に支えられながら無事に新しい年を迎えることができました。これもひとえに、日頃よりご尽力いただいている関係者の皆様、そしてご愛顧くださるお客様お一人おひとりのおかげであり、深く感謝申し上げます。
また昨年は、全国のFC店舗オーナーの皆様に多大なるご理解とご協力を賜り、共に歩みながらここまで成長することができました。日々現場で真摯に店舗運営に向き合ってくださっているオーナーとスタッフの皆様の存在が、私たちの大きな支えとなっております。心より感謝申し上げます。
本年は、これまで築き上げてきた既存店舗一つひとつを大切に守り、より一層価値を高めていくとともに、新たな事業にも挑戦し、さらなる成長を目指してまいります。変化の激しい時代だからこそ、初心を忘れず、誠実に、そして柔軟に取り組んでいく所存です。
今後とも皆様のご期待にお応えできるよう、社員一同力を合わせ、より良いサービスの提供に努めてまいります。
本年も変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
2026年 新春
株式会社Tprecious
ホワイトニングショップ株式会社
代表取締役 石川 渚
