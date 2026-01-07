UGREEN、CES 2026にてAI NASを中核とする新たなスマート・エコシステムを初公開

インテリジェントなストレージから能動的なホーム・セキュリティ、先進的な充電に至るまで、UGREENはコネクテッド・リビングの新たなビジョンを発表。

ラスベガス、2026年1月6日 /PRNewswire/ -- 世界をリードする家電ブランドのUGREENは、CES 2026にて「よりスマートな暮らしを始動させる（Activate Smarter Living）」というビジョンを掲げ、これまでで最も意欲的なコネクテッド・リビングの製品ポートフォリオを発表しました。主な注目点として、最上位クラスの性能と強力なオンデバイスAIを組み合わせ、プライベートなローカル・インテリジェンスを家庭にもたらす次世代NASハードウェア「NASync iDX Series」が挙げられます。スマート・ホーム・セキュリティ分野への展開として、UGREENは、あらゆる家庭に知的かつ能動的な保護を提供することを目的に設計された、同ブランド初のスマートホーム・セキュリティ・エコシステム「SynCare Series」を発表しました。併せて、卓越した充電性能、8ポート構成、そして多彩なスマート機能を備えた「Nexode Pro 300W Desktop Charger」も発表しました。



CES来場者は、LVCCサウスホールのブース#30025にて、UGREENのよりスマートなホーム・エコシステムを体験することができ、同ブランドのフルラインナップが展示されています。

NASync iDX6011およびiDX6011 Pro：セキュアなローカルAIによって実現する究極のプライベート・クラウド

UGREENは、受賞歴を誇るNASyncポートフォリオを拡充し、家庭、スタジオ、小規模事業者向けに、性能を大幅に向上させると同時にセキュアなローカルAIを提供する次世代ネットワーク接続ストレージモデル「iDX6011」と「iDX6011 Pro」を発表しました。Intel® Core™ Ultraプロセッサーを搭載し、最大64GBのLPDDR5xメモリ、デュアル10GbEネットワーク、デュアルThunderbolt™ 4ポート、最大196TBまで拡張可能なストレージを備えるこれらの新モデルは、クラウド・サービスに一切依存することなく、超高速のデータ転送と処理性能、インテリジェントなファイル管理、そしてエンタープライズグレードのセキュリティを実現します。

新世代のオンデバイスインテリジェンスを搭載したNASync iDX Seriesは、完全にローカルで動作するAIを活用し、ユーザーがファイルを自然に検索・操作できるよう支援するとともに、瞬時にシーン、顔、物体、文書、思い出を見つけ出します。また、このAIは、写真ライブラリの自動整理、オフラインでのAIチャットの実行、音声メモの文字起こしや要約を数秒で行うことも可能です。主な機能は以下のとおりです。

・Universal Search：コンピューターの都合ではなく、人の思考に沿った方法でファイルを検索できます。ユーザーが概念、シーン、アイデア、あるいは断片的な記憶を言葉で表現すると、システムが関連する文書、写真、アプリ・コンテンツなどを即座に検索・表示します。

・Uliya AI Chat：内蔵された大規模言語モデルにより、保存されたファイルについて自然な質問を行ったり、文書の要約、ノートの生成、プライベートなナレッジベースとの対話を、完全オフライン環境で実現します。

・AI Album：顔、動物、物体、シーン、テキストを識別し、画像を自動的に分類・整理したうえで、指示に応じて適切な画像を即座に呼び出します。「自転車に乗る父」と入力するだけで、該当する画像が瞬時に表示されます。

・Voice Memos：音声録音をアップロードし、オンデバイスで文字起こし、翻訳、要約を行うことができます。会議、インタビュー、教室、家族の記録など、さまざまな用途に最適です。

・AI File Organization：文書、写真、ダウンロードファイルは、アップロードされた瞬間に種類、日付、名称ごとに自動で整理され、常に整然とした状態を保ちながら、即座に検索可能な環境を実現します。

UGREEN SynCare Series：日常生活に寄り添うインテリジェントなホームセキュリティ

SynCareは、AI強化型の屋内・屋外カメラ、ビデオ・ドアベル、中央制御ディスプレイを単一のインテリジェントなネットワークとして統合したオールインワンシステムにより、UGREENがホーム・セキュリティ分野へ本格参入することを示すシリーズです。その中核には、文脈を理解しニーズを先回りして把握するAIがあり、堅牢なIoT接続がその基盤を支えています。単なる受動的な記録にとどまらず、SynCareは出来事を能動的に解釈して対応することで、ホーム・モニタリングをきめ細かく統合された見守りの存在へと進化させます。

このエコシステムは、高度なカメラとインターフェースのフルラインナップで構成されています。ラインナップの中核を成すのが、SynCare Indoor Cam ID500 Pro（4K）およびID500 Plus（2K）で、いずれも滑らかなパンチルト追跡機能とマルチモーダルAIを備え、人、ペット、重要なイベントを高精度に認識します。屋外向けには、SynCare Outdoor Cam OD600 Proが、防水・防塵に対応した耐候性、バレット型とPTZを融合したハイブリッド・デザイン、光学ズーム、そして24時間365日の連続録画により、敷地全体を包括的に把握できる環境を提供します。さらに、SynCare Video Doorbell DB600 Proは、頭から足元までを捉える4K+2K映像、インテリジェントな検知機能、そしてローカルストレージとのシームレスな接続を実現します。

これらすべてのデバイスは、デュアルバンドWi-Fi、アプリベースの操作、リアルタイムのイベント通知を備えた中央ホーム・ハブ「SynCare Smart Display D500」を介して接続され、直感的な単一インターフェース上でセキュリティ体験全体を統合します。この先進的な監視システムは、UltraColor Night VisionとAIマルチモーダル認識を組み合わせることで、昼間に近い鮮明さと高精度な検知を実現し、カメラ間の連携認識やリスクに基づくスマート・アラート機能を備えています。さらに、UGREEN NASyncによる暗号化されたローカル・ストレージを採用することで、クラウド利用料やデータ漏えいのリスクを排除し、完全なプライバシー保護を確保します。

Nexode Pro 300W Desktop Charger：あらゆるデバイスに対応する、よりスマートな電源ソリューション

UGREENのCESラインナップを締めくくるのが、Nexode Pro 300W GaN Desktop Chargerです。複数のデバイスを使用する家庭やワークスペース向けに設計された、8ポート構成のデスクトップ型充電ステーションです。接続されたノートパソコン、タブレット、スマートフォン間で電力をインテリジェントに配分し、それぞれのデバイスに最適な充電速度と保護を提供します。主な特長として、ノートパソコンを高速充電できる140WのPD3.1ポートを3基、ゲーミングノートPCやワークステーション向けの専用240W DCポート、そしてリアルタイムの充電状況を表示する3インチTFTディスプレイを備えています。さらに、ユーザーは5種類のスマート充電モードから選択できるほか、UGREEN Appを通じて設定の監視および制御を行うことができ、高出力充電時もThermal Guard技術により安全性が確保されます。

価格と入手可能性

本日より、nas.ugreen.comにて予約受付を開始しています。30ドルのデポジットで予約すると、最大1,040ドルの割引が適用されます。Kickstarterキャンペーンは3月に開始予定です。

・iDX6011 Pro（64GB RAM）：1,559ドル（MSRP 2,599ドル）

・iDX6011（64GB RAM）：1,199ドル（MSRP 1,999ドル）

・iDX6011（32GB RAM）：999ドル（MSRP 1,699ドル）

SynCare Seriesは2026年後半に発売予定で、Nexode Pro Seriesは2026年第2四半期頃にwww.ugreen.comにて提供開始予定です。

UGREENについて

2012年以来、UGREENは技術的に先進的でありながら、消費者が購入しやすい価格の革新的な電子機器とアクセサリーを作ることに専念しています。そのユーザー重視のアプローチを中核に据えた同ブランドは、世界中で2億人以上のユーザーから信頼を得ています。最近では、AIを活用したNASソリューションなど、革新的な新分野にも進出し、進化する消費者ニーズに応える姿勢をさらに強めています。

