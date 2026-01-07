古いシステムやExcelを「そのまま」映すだけ。画像作成・API連携不要で運用工数ゼロを実現する、製造現場特化のDXサイネージ導入支援サービスを開始します
～紙掲示の貼り替え工数をゼロに。製造現場の“今”をリアルタイムで共有するデジタルサイネージ～
株式会社ＥｖｏＬｉＮＱ（富山県富山市、代表取締役：冨成 敬之）は、クラウド上でコンテンツを一元管理できるデジタルサイネージサービスにおいて、製造現場のDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するソリューションとしての展開を強化いたします。
〇 製造現場等が抱える「情報の分断」という課題
多くの製造現場では、安全標語、生産目標、作業指示、社内連絡などが今なお「紙」の掲示・回覧が行われています。しかし、「貼り替えの工数がかかる」「夜勤帯への情報伝達が遅れる」「緊急時の周知が徹底できない」といった課題があり、これらが生産性の低下や安全リスクに直結していました。
〇 企業におけるデジタルサイネージ導入の4つのメリット
1. 安全意識の向上と無災害の推進（安全DX） 「安全第一」の掲示や、過去の事故事例、ヒヤリハット情報の動画配信により、従業員の安全意識を直感的に高めます。労働災害防止のための啓発を、鮮明な映像で繰り返し行うことが可能です。
2. 生産グラフや稼働状況のリアルタイム共有（見える化） Excelや画像データ等と連携し、その日の生産目標や達成率をタイムリーに表示。現場一人ひとりが状況を把握することで、生産性向上への意識を醸成します。
3. 拠点間・シフト間での情報格差をゼロに PCのブラウザから一括操作ができるため、事務所から各棟のモニターへ一斉に連絡事項を配信可能。朝礼の内容を動画で流すことで、交代制勤務（夜勤等）のスタッフへも正確に情報を届けます。
4. 災害・緊急時の「緊急放送」ツールとして 地震や火災などの緊急時には、クラウド経由で全画面を緊急通知に切り替え。避難経路の指示や警戒情報の周知など、防災・BCP対策としても機能します。
〇 現場の「今」を自動で可視化する、EvoLiNQ独自の3つの強力な配信機能
一般的なデジタルサイネージが「事前に用意した画像や動画」を流すのに対し、弊社のデジタルサイネージは現場のPCやシステムにある「動的な情報」を加工なしで配信することに特化しています。
1. Excelファイル等の定期自動更新機能【データの自動反映】 管理者が普段更新している生産管理用のExcelファイルやCSVファイルを、サイネージが定期的に読み込み、自動で画面を更新します。配信のためにわざわざ画像化する手間をゼロにし、常に最新の生産目標や実績数値を現場に共有できます。
2. システム・カメラ映像のリアルタイム配信【現場の同期】 工場の生産ラインを監視するIPカメラの映像や、基幹システムの稼働画面をリアルタイムでサイネージにストリーミング配信可能です。事務所にいながら現場の状況を把握したり、複数のラインで互いの進捗を視覚的に確認したりすることで、異常検知の早期化に貢献します。
3. PC画面の定期キャプチャ配信機能【非IT化システムの見える化】 API連携が難しい古い専用システムや、特定のPCでしか見られない専門ソフトの画面を、定期的に自動キャプチャして配信します。「あのPCを見に行かないと分からない」という情報の属人化を解消し、工場内のあらゆる場所を情報ターミナルへと変貌させます。
〇 サービス概要
名称：EvoLiNQ デジタルサイネージ導入支援サービス
サービスURL：https://www.evolinq.link/digital-signage
表示イメージ動画：https://www.youtube.com/watch?v=Ms1MkFFxEoc
【お問い合わせ】
株式会社ＥｖｏＬｉＮＱ
〒930-0936 富山県富山市藤木2600
代表者 冨成敬之（トミナリタカユキ）
TEL 050-3196-4110
電子メール info@evolinq.link
配信元企業：（株）ＥｖｏＬｉＮＱ
