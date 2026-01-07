新製品 Core Ultra 9/7/5 200s,Z890 PCH,10GbE LAN 搭載、GPUホルダー装備、シングル/冗長化電源 AI-PC「Vertica-5289E/ER」シリーズの御紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337860&id=bodyimage1】
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA-1851（ソケットV1）Core Ultra 9/7/5 200シリーズ CPU とZ890 PCHを搭載し、Intel XMPのサポートにより、最大192GBの DDR5 9066+MT/s までの non-ECC UDIMM の利用が可能な、ミドルルタワー型AI-PC「Vertica5289E」および「Vertica5289ER」シリーズ の販売を2026年1月より開始いたします。
NPUを使用したIntel AI Boost機能により、AI処理速度が大幅に高速化され、10GbE LAN ポートによる高速通信が可能です。2基までのGPUが固定できるGPUホルダーを装備し、GPUからの発熱量に応じてシステム背面からオプションのGPUファンが増設可能です。
◆Core Ultra Series2 CPU搭載◆
LGA-1851ソケット（ソケットV1）Intel Core Ultra Series2 9/7/5シリーズ CPUを搭載し、4基の3.5インチドライブベイと2基の2.5インチドライブが接続可能です。フロントパネルはエアーフィルターを備えたパンチメタル構造で、大型GPUを固定するGPUホルダーを装備しています。
AI処理に特化したNPU（Neural Processing Unit）が、ローカル環境での安全でスムーズなデータ分析や、クリエイティブな作業の効率を大幅に改善します。 最大36MBのL3キャッシュメモリー、Intel AI Boost, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Turbo Boost 2.0などをサポートし、最大24（8+16）コア24（8+16）スレッドの並列演算処理に対応します。（1）
デュアルチャンネル構成288ピンDIMMソケットには最大192GBの DDR5 Non-ECC UDIMMが接続可能で、Intel Extreme Memory Profile（XMP）機能により9066+MT/sまでの CUDIMM が利用できます。 G5 PCIe（X16）バス2本、G4 PCIe（X4）バス1本、G5およびG4（X4）接続M.2ソケット各1基等がCPUに直接接続されます。（2）
◆Intel Z890チップセット◆
Intel Rapid Storage Technology（RST）SATA RAIDおよび PCIe RAIDをサポートする Intel Z890 チップセットを搭載しています。 SATA RAIDをサポートする4基の6Gbps SATAポートとPCIe RAIDをサポートする2基の G4 PCIe（X4）接続 M.2ソケット、G4 PCIe（X4）接続 SlimSAS ポート1基が接続されます。
I/O機能として Thunderbolt4 Type-Cポート、USB4 Gen2x2 Type-Cポート、USB 3.2 Gen2（Type-A）ポート、USB 3.2 Gen1（Type-A）ポート、USB2.0ポートが接続されます。
◆グラフィクス機能/GPU対応◆
CPU内蔵 Intel Arc GPU は、DisplayPort 2.1（4K@60Hz）ポート、HDMI 2.1（4K@60Hz）ポートを装備し、DisplayPort 信号は USB4-DP Alt. Modeにより Thunderbolt4 ポートから出力されます。 Aspeed AST2600 BMC チップからのVGAポートは256MB DDR4 VRAM装備し、最大解像度: 1920 x 1200dpi 2Dグラフィックスをサポートしています。
2基までのオプションGPUが搭載可能で、2または3スロットの大型GPUを固定するGPUホルダーを装備しています。
◆ネットワーク機能◆
Marvell AQC113チップによる10GbE LANポートと、Intel i266チップによる2.5GbE LANポートを搭載し、低消費電力のIEEE802.3azプロトコル、PME機能によるWake-On-LAN、リモート・ブートを可能にする PXE機能などをサポートします。
◆IPMI2.0をサポート◆
Aspeed AST2600 BMCチップは、Realtek RTL8211F を使用した専用 LANポートと VGAポートを装備し、OS非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOSのアップデート、KVM over IPを利用したバーチャルメディアからのOSインストール等、IPMI2.0準拠のシステム管理機能を可能にします。
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA-1851（ソケットV1）Core Ultra 9/7/5 200シリーズ CPU とZ890 PCHを搭載し、Intel XMPのサポートにより、最大192GBの DDR5 9066+MT/s までの non-ECC UDIMM の利用が可能な、ミドルルタワー型AI-PC「Vertica5289E」および「Vertica5289ER」シリーズ の販売を2026年1月より開始いたします。
NPUを使用したIntel AI Boost機能により、AI処理速度が大幅に高速化され、10GbE LAN ポートによる高速通信が可能です。2基までのGPUが固定できるGPUホルダーを装備し、GPUからの発熱量に応じてシステム背面からオプションのGPUファンが増設可能です。
◆Core Ultra Series2 CPU搭載◆
LGA-1851ソケット（ソケットV1）Intel Core Ultra Series2 9/7/5シリーズ CPUを搭載し、4基の3.5インチドライブベイと2基の2.5インチドライブが接続可能です。フロントパネルはエアーフィルターを備えたパンチメタル構造で、大型GPUを固定するGPUホルダーを装備しています。
AI処理に特化したNPU（Neural Processing Unit）が、ローカル環境での安全でスムーズなデータ分析や、クリエイティブな作業の効率を大幅に改善します。 最大36MBのL3キャッシュメモリー、Intel AI Boost, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Turbo Boost 2.0などをサポートし、最大24（8+16）コア24（8+16）スレッドの並列演算処理に対応します。（1）
デュアルチャンネル構成288ピンDIMMソケットには最大192GBの DDR5 Non-ECC UDIMMが接続可能で、Intel Extreme Memory Profile（XMP）機能により9066+MT/sまでの CUDIMM が利用できます。 G5 PCIe（X16）バス2本、G4 PCIe（X4）バス1本、G5およびG4（X4）接続M.2ソケット各1基等がCPUに直接接続されます。（2）
◆Intel Z890チップセット◆
Intel Rapid Storage Technology（RST）SATA RAIDおよび PCIe RAIDをサポートする Intel Z890 チップセットを搭載しています。 SATA RAIDをサポートする4基の6Gbps SATAポートとPCIe RAIDをサポートする2基の G4 PCIe（X4）接続 M.2ソケット、G4 PCIe（X4）接続 SlimSAS ポート1基が接続されます。
I/O機能として Thunderbolt4 Type-Cポート、USB4 Gen2x2 Type-Cポート、USB 3.2 Gen2（Type-A）ポート、USB 3.2 Gen1（Type-A）ポート、USB2.0ポートが接続されます。
◆グラフィクス機能/GPU対応◆
CPU内蔵 Intel Arc GPU は、DisplayPort 2.1（4K@60Hz）ポート、HDMI 2.1（4K@60Hz）ポートを装備し、DisplayPort 信号は USB4-DP Alt. Modeにより Thunderbolt4 ポートから出力されます。 Aspeed AST2600 BMC チップからのVGAポートは256MB DDR4 VRAM装備し、最大解像度: 1920 x 1200dpi 2Dグラフィックスをサポートしています。
2基までのオプションGPUが搭載可能で、2または3スロットの大型GPUを固定するGPUホルダーを装備しています。
◆ネットワーク機能◆
Marvell AQC113チップによる10GbE LANポートと、Intel i266チップによる2.5GbE LANポートを搭載し、低消費電力のIEEE802.3azプロトコル、PME機能によるWake-On-LAN、リモート・ブートを可能にする PXE機能などをサポートします。
◆IPMI2.0をサポート◆
Aspeed AST2600 BMCチップは、Realtek RTL8211F を使用した専用 LANポートと VGAポートを装備し、OS非依存のシステム遠隔操作、各種パラメータのモニタリング、BIOSのアップデート、KVM over IPを利用したバーチャルメディアからのOSインストール等、IPMI2.0準拠のシステム管理機能を可能にします。