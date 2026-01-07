台北、2026年1月7日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピュータブランドであるGIGABYTEは、CES 2026において、再設計されたGiMATEインターフェースと新世代AIゲーミングノートPCを披露し、拡張されたAI PCビジョンを発表しました。より分かりやすいナビゲーションと迅速な意思決定を実現するために設計された最新のGiMATE体験は、リアルタイムのシステム情報と直感的な音声操作をひとつの統合ハブにまとめ、GIGABYTEのラップトップ全ラインナップにおける、真に適応的でユーザー中心のAIコンピューティングへの取り組みをさらに前進させます。



GIGABYTE、CES 2026でより賢くなったGiMATEと新型ウルトラ薄型AIゲーミングノートPCを発表し、AI PCビジョンを拡大



ハードウェアとソフトウェアのシームレスな制御を実現するGIGABYTE独自のAIエージェントであるGiMATEが進化するのに伴い、その背後のエコシステムも進化し、電力、作業効率、創造性のよりスマートな制御を提供します。新たに導入されたAI Power Gear IIIは、GiMATEを通じてディスクリートモードとMSHybrid間の直接MUX切り替えを可能にし、効率性と柔軟性を向上させます。さらに、より賢い電源制御も提供します。Autoモードではバッテリー駆動時にGPUを無効化して稼働時間を最大化し、Optimusモードではより滑らかでバランスの取れた性能を提供、EcoモードではAC電源およびバッテリー使用時に極限の省電力を実現します。クリエイターやビルダー向けに、GiMATE CreatorはQwen-Imageの追加により生成能力を拡張し、英語と中国語のプロンプトに対応することで、世界中のユーザーに強力なビジュアルAIを提供します。一方、GiMATE Coderは自然言語によるコード生成、修正、最適化を可能にすることで開発のハードルを下げ、初心者にとってコーディングをより身近にし、経験者にとっては反復作業を加速させます。

このビジョンの先頭に立つのは、パフォーマンスをさらに高めつつ、驚くほど薄型を維持した3つの新モデルです。AORUS MASTER 16はGIGABYTEのフラッグシップモデルとして、AMD Ryzen™ 9 9955HX3DとNVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPUを組み合わせ、従来より17％薄い19mmの超薄型シャーシに収めています。WINDFORCE Infinity EXデザインは、ベイパーチャンバー冷却と非対称Frost Fanを組み合わせ、熱設計における画期的な進歩を示しています。クリエイターやモバイルユーザー向けに、GIGABYTE AERO X16はAMD Ryzen™ AI 400シリーズプロセッサを搭載し、より高速な応答性、高い効率、そして大幅に強化されたデバイス上AIアクセラレーションを実現しています。ラインナップを締めくくるGIGABYTE GAMING A18 PROは、20mmのスリムなボディと最大NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPUを両立させ、ゲーマー、クリエイター、そしてAI初心者向けに調整された安定したパフォーマンスを提供します。

詳細については、GIGABYTE EVENT | CES 2026のウェブサイトをご覧いただくか、LVCCノースホールのGIGABYTEブース（#8519）にお越しください。また、メディアおよびVIPの方は、The Venetian Convention and Expo Centerのレベル3、Lido 3004/3005/3104にあるGIGABYTEボールルームを訪問できます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com