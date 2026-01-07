新製品 Core Ultra 9/7/5 200s, NPU & Z890 搭載, Windows ＆ Linux OSサポート, コンパクト AI-PC「Vertica-5289D」シリーズの御紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA-1851（ソケットV1）Core Ultra 9/7/5 200シリーズ CPU と Z890 PCHを搭載し、Intel XMP のサポートにより、最大256GBの DDR5 6400+MT/sまでの non-ECC UDIMM が接続可能な、コンパクトなミニタワー型 AI-PC「Vertica5289D」シリーズ の販売を2026年1月より開始いたします。
NPUを使用したIntel AI Boost 機能により、AI処理速度が大幅に高速化され、Windows系OSの他、幅広いLinux系OSでの動作が確認されています。
◆Core Ultra 9/7/5 200シリーズCPU搭載◆
LGA-1851ソケット（ソケットV1）Intel Core Ultra 9/7/5 200シリーズCPUを搭載し、1基の3.5インチドライブベイと2基の2.5インチドライブが接続可能で、Windowsndows系OSおよび Linux系OSでの動作が確認されています。フロントパネルは通気性の良い立体格子構造で、左側面には大型GPU冷却用の側面吸気孔を備えています。
AI処理に特化した NPU（Neural Processing Unit）が、ローカル環境での安全でスムーズなデータ分析や、クリエイティブなワークフローを支援します。最大36MBのL3キャッシュメモリー、Intel AI Boost, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Turbo Boost 2.0, Intel VMDなど最新技術をサポートし、最大24（8+16）コア24（8+16）スレッドの並列演算処理に対応します。（1）
デュアルチャンネル構成の288ピンDIMMソケットには、最大256GBのDDR5 5600/4800MT/s non-ECC UDIMMが接続可能で、Intel Extreme Memory Profile（XMP）機能により6400MT/s までの CUDIMMが利用できます。
システム拡張バスとしてG5 PCIe（X16）バス1本、G5 PCIe（X4）バス1本、G5 PCIe（X8）接続MCIOポート1基、G4 PCIe（X4）接続M.2ソケット1基、HDMIポート、DisplayPortポートが直接CPUに接続されています。（2）
◆Intel Z890チップセット◆
Intel VMD、Intel Rapid Storage Technology（RST）SATA RAID および PCIe RAID をサポートする Intel Z890チップセットを搭載しています。 SATA RAID 0,1,5,10をサポートする4基の6Gbps SATAポートと、PCIe RAID 0,1をサポートするG4 PCIe（X4）接続 M.2ソケットが接続されます。 I/O機能としてUSB 3.2 Gen1（Type-A）ポート、USB2.0ポートが接続されています。
◆グラフィクス機能◆
低消費電力のXe-LPGアーキテクチャで構成されたCPU内蔵 Intel Arc GPUは、DisplayPort 1.4（4K@60Hz）ポートとHDMI 2.1（4K@120Hz）ポートにより、動画編集やデジタルアート制作などの用途で優れたパフォーマンスを発揮します。
Aspeed AST2600 BMCチップからのVGAポートは256MB DDR4 VRAMを装備し、最大解像度: 1920 x 1200 dpi 2Dグラフィックスをサポートしています。
◆ネットワーク機能◆
Intel i210チップによるデュアルGbE LANポートは、低消費電力のIEEE802.3azプロトコル、PME機能によるWake-On-LAN、リモート・ブートを可能にする PXE機能、チーミング機能をサポートしています。
◆オーディオ機能◆
オプションのオーディオエクストラクター（音声分離器）を使用したHDMI 2.1オーディオをサポートします。
◆IPMI2.0をサポート◆
Aspeed AST2600 BMCチップによるIPMI2.0準拠のシステム管理を、GbEネットワークを利用したインバンドで行えます。
