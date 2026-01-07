【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.243】 1月13日（火）『社会課題を「構造化」して新規事業を創る～400以上の社会課題から導き出した「事業機会」の見つけ方～』 ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.243『社会課題を「構造化」して新規事業を創る～400以上の社会課題から導き出した「事業機会」の見つけ方～』を1月13日にオンラインライブ配信いたします。
SDGsやESG経営が定着する中、多くの企業にとって複雑な課題をどうビジネスに落とし込むかは難題です。
本セミナーでは、一般社団法人リディラバ 代表理事の安部 敏樹氏をお迎えし、「子どもの体験格差」などの最新事例を題材に市場が存在しない課題領域に新たなマーケットを創出する事業開発の要諦について、お話を頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
16:00～16:50 『社会課題を「構造化」して新規事業を創る～400以上の社会課題から導き出した「事業機会」の見つけ方～』
1．社会課題を「事業」にするための視点転換：リディラバの事業展開
2．リディラバジャーナルに見る、社会課題の構造化
3．【実践事例（1）】資金循環の仕組み化：インパクトファンド（予定）
4．【実践事例（2）】市場創出とルールメイキング：特別養子縁組（予定）
5．【ケーススタディ】「子どもの体験格差」：課題の構造分析と事業機会
16:50～17:00 質疑応答
講師：
一般社団法人リディラバ 代表理事
株式会社Ridilover 代表取締役
安部 敏樹氏
※ 2009年に社会問題をツアーにして発信・共有するプラットフォーム「リディラバ」を設立。設立以来15年間、400種類以上の社会課題を各事業の中で扱ってきた。
2017年、米誌「Forbes（フォーブス）」が選ぶアジアを代表するU-30に選出。
2024年、世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダーズ」に社会起業家として選出。
【開催要綱】
◆開催日時：2026年1月13日（火）16:00～17:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年1月9日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
https://www.yano.co.jp/seminar/whats/2026/0113_3.html
⇒その他お問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所
カスタマーセンター
TEL:03-5371-6901
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
