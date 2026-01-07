Pole Star Global¼Ò¡¢Maritime Transparency Index¤òÈ¯É½ ― 25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë³¤»ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÁ¥Çõ¤ª¤è¤Ó¹Ò³¤¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¨»þÈ½Äê¤ØÆ³Æþ
¥í¥ó¥É¥ó, 2026Ç¯1·î6Æü /PRNewswire/ -- ³¤»ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ª¤è¤Óµ¬À©½å¼é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëPole Star Global¤ÏËÜÆü¡¢Maritime Transparency Index¡ÊMTI¡Ë¤Î±¿ÍÑ³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£MTI¤Ï¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¡¦¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ê£»¨²½¤·¤¬¤Á¤Ê³¤»ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ç¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ê¥ê¥¹¥¯È½ÃÇ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
MTI¤Ï¡¢Á¥Çõ¡¢¹Ò³¤¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ØÏ¢Åö»ö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢0¡ÊHard Dark¡Ë¤«¤é5¡ÊTransparent¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ©ÌÀÀ¥¹¥³¥¢¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Á¥Çõ¤ÎÍúÎò¤ä½êÍ¹½Â¤¡¢¹ÔÆ°¾å¤Î°Û¾ï¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¾ðÊó¤ò¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±·¿¤ÎÉ¾²Á¤ËÀ°Íý¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Áー¥à¤ä¹ÁÏÑÅö¶É¡¢Á¥¼ç¤¬¿×Â®¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
³¤»ö¥ê¥¹¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³ÊÉÕ¤±
MTI¤Ï¡¢¶âÍ»¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³ÊÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢0～5¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾´¶Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Áー¥à¤äºâÌ³¥Áー¥à¤¬¤¹¤°¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Îµ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë4ËüÀÉ°Ê¾å¤ÎÁ¥Çõ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ÔÆ¯Ãæ¤Î¾¦Á¥Á¥Ââ¤ÎÌó80¡ó¤òÀê¤á¤ë¿ô¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Á¥Çõ¤Î¹ÔÆ°¡¢½êÍ¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢±¿¹ÒÍúÎò¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê¾ðÊó¤ò¡¢Ã±°ì¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹ÁØ¤Ø¤ÈÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
MTI¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÆ©ÌÀÀ¤ÎÃì¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³¤»ö¥ê¥¹¥¯¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
Á¥Çõ¥¹¥³¥¢¡ÊVessel Score¡Ë- Á¥Îð¤ä½êÍ¹½Â¤¤ÎÊÑÁ«¡¢Á¥ÀÒÊÑ¹¹¡¢À©ºÛÍúÎò¡¢¹ÁÏÑ¹´Î±¡¢ÉÔÈ÷¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍúÎò¤ª¤è¤Ó¹½Â¤ÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯»ØÉ¸¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£±¿¹ÒÍúÎò¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦Á¥Çõ¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Á¥Çõ°ÌÃÖ¡ÊVessel Position¡Ë- AIS¤Ê¤É¤ÎÁ¥Çõ°ÌÃÖ¥Çー¥¿¤òÅý¹çÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ÎÊó¹ð¤Î¶õÇò¤ä¥¹¥×ー¥Õ¥£¥ó¥°³èÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»ö¾Ý¤Î·ï¿ô¤äÁí·çÂ¬»þ´Ö¡¢¥¹¥×ー¥Õ¥£¥ó¥°²ó¿ô¤Ê¤É¡¢¹Ò¹ÔÃæ¤ÎÁ¥Çõ¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¹ÔÆ°»ØÉ¸¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ò³¤¥¹¥³¥¢¡ÊVoyage Score¡Ë- ´ó¹Á¤Î·¹¸þ¤ä¹ÁÏÑÂÚºß»þ´Ö¡¢Á¥Çõ´Ö°ÜÁ÷¡¢ÄãÂ®¹Ò¹Ô¡¢ÉÔÌÀÎÆ¤ÊÃÙ±ä¡¢ÃÏÍýÅª¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î´ØÍ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°°Û¾ï¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¹Ò¹Ô¤Î²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÉÔ¿³¤Ê³èÆ°¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£
µ¡³£³Ø½¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Á¥ÀÒÊÑ¹¹¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¡¦¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡¢AISÁàºî¡¢¥Àー¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥»¥ë¡Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ë³èÆ°¡¢½êÍ¸¢¤ÎÊÑ¹¹¡¢¸íÇ§¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë³¤±¿¹Ô°Ù¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤·¡¢Á¥Çõ¤ä¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤ÎÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÂÐ±þ
´ú¹ñ¤ÎÅö¶É¤ÏMTI¤òÍÑ¤¤¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Á¥Çõ¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÐÏ¿´ÆÆÄ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¡ºº¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£MTI¤Î¥¹¥³¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¼çÆ³¤ÎÂÐ±þÀïÎ¬¤òºöÄê¤Ç¤¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´ð½à¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÐÏ¿µ¡´Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ýー¥È¡¦¥¹¥Æー¥È¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥ëÃ´Åö´±¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤Á¥Çõ¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¹ÁÁ°¤Î¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÁÏÑ¤Îº®»¨¤ò´ËÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¬À©ÉÔ½å¼é¤ÎÁ¥Çõ¤äÀ©ºÛÂÐ¾Ý³èÆ°¤ÎÈ¯¸«Î¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
À©ºÛ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¥Áー¥à¤Ï¡¢Æ©ÌÀÀ¥¹¥³¥¢¤òÀ©ºÛ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥Ç¥åー¡¦¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£MTI¥¹¥³¥¢¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¡¢½êÍ¹½Â¤¡¢¹Ò¹Ô¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢´ØÏ¢Åö»ö¼Ô¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤±¿²ñ¼Ò - ¼Â¼ÁÅª½êÍ¼Ô¡¢Á¥Çõ±¿¹Ò¼Ô¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò - ¤Ï¡¢¹â¤¤MTI¥¹¥³¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥Á¥ãー¥¿ー¾ò·ï¤Î¸þ¾å¤äÊÝ¸±ÎÁ¤Îºï¸º¡¢¹ÁÏÑÃÙ±ä¤ÎÍÞÀ©¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤ÇÁ¥Ââ¤Î¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¿Ø¥³¥á¥ó¥È
Pole Star Global¤ÎºÇ¹â¥Çー¥¿¡õ¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëSaleem Khan»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMaritime Transparency Index¤Ï¡¢¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÁ¥Çõ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Î¹Í¤¨Êý¤òº¬ËÜÅª¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£25Ç¯Ê¬¤Î³¤»ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ÎÃÎ¸«¤Ë¡¢µ¡³£³Ø½¬¤ª¤è¤Ó¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¤¬¤éÄ¾´¶Åª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£MTI¤Ï¡¢³¤»ö¶ÈÌ³¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³ÊÉÕ¤±·¿¤Î¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥Çー¥¿¡¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÌÀ³Î¤Ç¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ä¤¹¤¤¥¹¥³¥¢¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¥Áー¥à¡¢´ú¹ñ¤ÎÅö¶É¡¢Á¥¼ç¤¬¡¢Æ©ÌÀÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦ÄÌ¤Î¸À¸ì¤ÇµÄÏÀ¤ª¤è¤ÓÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¿ô»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤ò¿ôÉÃ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Ï¤è¤ê½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯°Õ»×·èÄê¤ò¿×Â®¤Ë²¼¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢À©ºÛÂÐ¾Ý¤ÎÁ¥Çõ¤ä¡¢¸íÇ§¤ò¾·¤¯²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë³¤±¿¹Ô°Ù¤Ø¤Î´ØÍ¿¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
Pole Star Global¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1998Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Pole Star Global¤Ï¡¢³¤»ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ª¤è¤Óµ¬À©ÂÐ±þ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢³¤¾å¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¡¢Á¥¼ç¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pole Star¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Á¥Çõ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢À©ºÛ¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢AI¼çÆ³¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢¥Çー¥¿¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î1,200¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¿¥¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯Pole Star¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.polestarglobal.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2748770/5701971/Pole_Star_Global_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com