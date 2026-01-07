GIGABYTE、CES 2026で革新的な冷却技術とコンパクト設計を採用したAORUS GeForce RTX(TM) 5090 INFINITYグラフィックスカードを発表

台北、2026年1月7日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは、CES 2026において、コンパクトな筐体設計と次世代冷却ソリューションを融合させた革新的なデザインを特徴とする最新のAORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITYグラフィックスカードを発表しました。革新的なWINDFORCE HYPERBURST Cooling Systemと業界初となる分離型PCBレイアウトを採用したこの最新フラッグシップモデルは、エリートゲーミング環境におけるエアフロー性能とフォームファクターの占有面積の新たな基準を打ち立てるものです。



GIGABYTE、CES 2026で革新的な冷却技術とコンパクト設計を採用したAORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITYグラフィックスカードを発表



優れた冷却システムはGPUの性能を最大限に引き出すための鍵であり、これは常にGIGABYTE製グラフィックスカードの最優先事項です。 AORUS GeForce RTX™ 5090 AORUS INFINITYグラフィックスカードに分離型PCB設計を採用することで、新たなWINDFORCE HYPERBURST Cooling Systemはバックプレートの両側から貫通するエアフローを実現し、流れを妨げない効率的な冷却を可能にします。カード中央には、負荷の高いワークロード時に作動する追加のOverdrive Fanを搭載し、冷却風をさらに送り込むことで、最適なゲーミングパフォーマンスを発揮するとともに、RTX AIコンピューティングパワーを最大限に引き出します。

この革新的なカードは、大胆なダイキャストメタルプレートを配した円形デザイン、特別に設計された円形ヒートシンク、そしてGIGABYTEを象徴するRGB Haloライティングを採用し、妥協のない性能を備えたビルドを際立たせます。卓越した職人技、画期的な冷却ソリューション、そして業界を定義するデザインを融合しながら、このカードは全長33cm、高さ14.5cmというコンパクトなフットプリントを維持し、幅広いシャーシとの高い互換性を確保しています。

エリートゲーミングから身近なAI活用まで、GIGABYTEはあらゆるレベルの性能とデザインにおいて、常に限界を押し広げ続けています。詳細については、GIGABYTEイベント｜CES 2026をご覧ください。CES 2026期間中に展示製品を実際にご体験いただくには、LVCCノースホールのGIGABYTEブース#8519、またはVenetian Ballroomレベル3のLido 3004、3005、3104で開催されるメディアおよびVIPセッションにお越しください。

（日本語リリース：クライアント提供）

