Astronergy、グループ・レベルでEcoVadisプラチナ認証を取得、世界トップ1％にランクイン

杭州（中国）、2026年1月7日 /PRNewswire/ -- EcoVadisが発表した最新のサステナビリティ評価結果において、Astronergyは86点という卓越したスコアを達成し、グループ・レベルで「プラチナ」評価を獲得しました。これによってAstronergyは中国PV業界で初めて同認証を取得した企業となりました。この「プラチナ」という評価はEcoVadisが授与する最高位のサステナビリティ評価であり、Astronergyは全世界の評価対象企業のトップ1％に位置づけられたことになります。



EcoVadis Platinum at Group Level_Astronergy



4つの評価分野において、Astronergyは卓越したスコアを記録し、環境（Environment）分野で90点、労働・人権（Labor & Human Rights）分野で85点、倫理（Ethics）分野で87点、持続可能な調達（Sustainable Procurement）分野で83点を獲得しました。。これらの結果は、業界をリードするAstronergyのサステナビリティ能力を浮き彫りにするとともに、責任ある太陽光発電製造とサプライ・チェーン・ガバナンスにおけるグローバルなベンチマークとしての役割を裏付けるものです。

「今回の評価は、Astronergyが戦略的意思決定、コーポレート・ガバナンス、製造、サプライ・チェーン管理の全領域で持続可能性に長年取り組んできた姿勢を反映するものです」と、AstronergyのEVP兼CSOであるHaiyang Huangは述べ、次のように付け加えました。「責任ある企業として、製品の全ライフサイクル管理の強化と、より透明性とトレーサビリティの高いサプライ・チェーン構築を継続していきます。こうした取り組みを通じて、私たちは世界のエネルギー転換とPV産業の持続可能な成長に貢献することを目指します。」

AstronergyはESG原則を長期戦略と事業運営の両方に深く組み込んでいます。2023年にはサステナビリティ戦略（Sustainability Strategy）を発表し、明確なロードマップを示すとともに、2050年までにバリュー・チェーン全体でカーボン・ニュートラルを達成することを約束しました。

実践面では、Astronergyはこれらの目標に向けて具体的な措置を講じています。塩城工場と酒泉工場の両製造拠点が「ゼロカーボン工場（Zero-Carbon Factory）」認証を取得しました。さらなる進展加速のため、同社はUN Global Compactの「フォワード・ファスター（Forward Faster）」イニシアティブ、科学に基づく目標イニシアティブ（Science Based Target initiative、SBTi）、サステナブル燃料アライアンス・イニシアティブ（Sustainable Fuel Alliance Initiative）など、国際的なサステナビリティ組織やイニシアティブへの積極的な参加を進めています。

今後、Astronergyはサステナビリティ管理システムの強化を継続し、より環境に優しく信頼性の高いソリューションを提供することで、世界のエネルギー転換を支援していきます。

