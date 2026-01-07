登録ユーザー数が5万人を突破！日本最大級のボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」





















日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）が運営するボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」（読み：ぼかつ）の登録ユーザー数が5万人を突破しました。■ 「ぼ活！」サイトURL■ 「ぼ活！」について「ぼ活！」は、東京オリンピック・パラリンピック 組織委員会や各地の開催自治体等と連携して、東京オリンピック・パラリンピック（以下、東京2020大会）のボランティア（ Field Cast、 City Cast）の育成・研修事業に携わった「一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター」が 2021年10月に立ち上げたボランティア向けプラットフォームサイトです。東京2020大会を契機に、日本に新たなボランティア文化を醸成させるため、「ボランティア活動の社会的価値の啓発」「ボランティア活動の楽しさの発信」「多くのボランティア活動の機会を創出」をコンセプトに開発されました。2022年4月より日本財団ボラセンが運営し、2021年10月から2025年3月末までにぼ活！を通してボランティア活動 にのべ11,190人を派遣し、セミナー/イベントにはのべ56,702人が参加しました。2025年12月に、無料会員登録数が5万人を超え、日本最大級のボランティアプラットフォームサイトです。■ぼ活！にできること・個性あふれるボランティア情報の掲載国際スポーツ大会や大規模イベント、あるいは国内外での宿泊型ボランティアなど、多彩なスタイルのボランティア募集情報を掲載しています。募集情報は、興味のあるジャンルや開催地などから検索が可能です。・実践的かつ多様なテーマのセミナー／イベント英語や手話など、ボランティア活動時以外にも役立つスキルを学ぶセミナーや、災害ボランティアの入門講座などを開催しています。子どもから大人まで、ボランティア活動初心者の方でも気軽にご参加いただけます。・ボランティアに役立つ記事を掲載ボランティア活動やセミナー・イベントのレポートや、ボランティアに関する最新情報を紹介する「レポート＆コラム」、活動時に役立つ基本的な情報や、ボランティアについて学べる知識を紹介する「ボランティアの基礎知識」など、読んで学ぶコンテンツも掲載しています。・最新情報をメールマガジンで配信無料会員登録をすると、新着情報が届くメールマガジンが受け取れます。■ 参加者募集中のボランティア募集・セミナー／イベント【ボランティア募集】開催日：2月6日(金)〜2月7日(土)場所：有明コロシアム（東京都江東区）申込締切：1月13日(火)正午12時▼詳細・申込https://vokatsu.jp/volunteer/1765419389806x613035202846130200スポパラ！ in BOAT RACE 尼崎 運営ボランティア開催日：1月31日(土)〜2月1日(日)場所：ボートレース尼崎（兵庫県尼崎市）申込締切：1月14日(水)AM9時▼詳細・申込https://vokatsu.jp/volunteer/1765514900061x574848455785578500第27回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会 運営ボランティア開催日：2月20日(金)〜2月22日(日)場所：カルッツかわさき（神奈川県川崎市）申込締切：1月26日(月)AM9時▼詳細・申込https://vokatsu.jp/volunteer/1765859907734x528972867863576600【セミナー／イベント 募集】教えて！いちろう先生 特別版「デフリンピアンと話そう！手話スポーツバー」開催日時：1月15日(木)19時〜20時30分開催方法：対面＆オンライン対面会場：東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区）申込締切：1月13日(火)AM9時▼詳細・申込https://vokatsu.jp/seminar/1765515841210x344589892219043840パラスポーツボランティア入門（車いすバスケットボール編）開催日時：1月20日(火)19時〜20時開催方法：オンライン（Zoom）申込締切：1月19日(月)正午12時▼詳細・申込https://vokatsu.jp/seminar/1765785073053x883626185325019100災害ボランティア研修 入門編開催日時：1月22日(木)19時〜20時開催方法：オンライン（Zoom）申込締切：1月21日(水)AM9時▼詳細・申込▼https://vokatsu.jp/seminar/1765421830379x387170355392282600