登録ユーザー数が5万人を突破！日本最大級のボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」

日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）が運営するボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」（読み：ぼかつ）の登録ユーザー数が5万人を突破しました。

■　「ぼ活！」サイトURL

https://www.vokatsu.jp

■　「ぼ活！」について

「ぼ活！」は、東京オリンピック・パラリンピック 組織委員会や各地の開催自治体等と連携して、東京オリンピック・パラリンピック（以下、東京2020大会）のボランティア（ Field Cast、 City Cast）の育成・研修事業に携わった「一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター」が 2021年10月に立ち上げたボランティア向けプラットフォームサイトです。

東京2020大会を契機に、日本に新たなボランティア文化を醸成させるため、「ボランティア活動の社会的価値の啓発」「ボランティア活動の楽しさの発信」「多くのボランティア活動の機会を創出」をコンセプトに開発されました。

2022年4月より日本財団ボラセンが運営し、2021年10月から2025年3月末までにぼ活！を通してボランティア活動 にのべ11,190人を派遣し、セミナー/イベントにはのべ56,702人が参加しました。

2025年12月に、無料会員登録数が5万人を超え、日本最大級のボランティアプラットフォームサイトです。

■ぼ活！にできること

・個性あふれるボランティア情報の掲載

国際スポーツ大会や大規模イベント、あるいは国内外での宿泊型ボランティアなど、多彩なスタイルのボランティア募集情報を掲載しています。募集情報は、興味のあるジャンルや開催地などから検索が可能です。







パラ水泳ワールドシリーズ








東ティモール　教育ボランティア








災害ボランティア


・実践的かつ多様なテーマのセミナー／イベント

英語や手話など、ボランティア活動時以外にも役立つスキルを学ぶセミナーや、災害ボランティアの入門講座などを開催しています。子どもから大人まで、ボランティア活動初心者の方でも気軽にご参加いただけます。







手話セミナー








災害ボランティア研修


・ボランティアに役立つ記事を掲載

ボランティア活動やセミナー・イベントのレポートや、ボランティアに関する最新情報を紹介する「レポート＆コラム」、活動時に役立つ基本的な情報や、ボランティアについて学べる知識を紹介する「ボランティアの基礎知識」など、読んで学ぶコンテンツも掲載しています。







・最新情報をメールマガジンで配信

無料会員登録をすると、新着情報が届くメールマガジンが受け取れます。

■　参加者募集中のボランティア募集・セミナー／イベント

【ボランティア募集】









2026デビスカップ運営ボランティア


開催日：2月6日(金)〜2月7日(土)

場所：有明コロシアム（東京都江東区）

申込締切：1月13日(火)正午12時

▼詳細・申込

https://vokatsu.jp/volunteer/1765419389806x613035202846130200







スポパラ！ in BOAT RACE 尼崎　運営ボランティア

開催日：1月31日(土)〜2月1日(日)

場所：ボートレース尼崎（兵庫県尼崎市）

申込締切：1月14日(水)AM9時

▼詳細・申込

https://vokatsu.jp/volunteer/1765514900061x574848455785578500







第27回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会 運営ボランティア

開催日：2月20日(金)〜2月22日(日)　

場所：カルッツかわさき（神奈川県川崎市）

申込締切：1月26日(月)AM9時

▼詳細・申込

https://vokatsu.jp/volunteer/1765859907734x528972867863576600

【セミナー／イベント　募集】







教えて！いちろう先生 特別版「デフリンピアンと話そう！手話スポーツバー」

開催日時：1月15日(木)19時〜20時30分

開催方法：対面＆オンライン

対面会場：東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区）

申込締切：1月13日(火)AM9時

▼詳細・申込

https://vokatsu.jp/seminar/1765515841210x344589892219043840







パラスポーツボランティア入門（車いすバスケットボール編）

開催日時：1月20日(火)19時〜20時

開催方法：オンライン（Zoom）

申込締切：1月19日(月)正午12時

▼詳細・申込

https://vokatsu.jp/seminar/1765785073053x883626185325019100







災害ボランティア研修 入門編

開催日時：1月22日(木)19時〜20時

開催方法：オンライン（Zoom）

申込締切：1月21日(水)AM9時

▼詳細・申込▼

https://vokatsu.jp/seminar/1765421830379x387170355392282600













https://digitalpr.jp/table_img/1892/125526/125526_web_1.png





















本件に関するお問合わせ先

日本財団ボランティアセンター（東京都港区虎ノ門1-11-2　日本財団第二ビル4階）

電　話：03-6206-1529

メール：pr@volacen.jp

受　付：9時〜17時（平日）

