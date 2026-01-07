こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
登録ユーザー数が5万人を突破！日本最大級のボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」
日本財団ボランティアセンター（以下日本財団ボラセン、東京都港区、会長 山脇 康）が運営するボランティアプラットフォームサイト「ぼ活！」（読み：ぼかつ）の登録ユーザー数が5万人を突破しました。
■ 「ぼ活！」について
「ぼ活！」は、東京オリンピック・パラリンピック 組織委員会や各地の開催自治体等と連携して、東京オリンピック・パラリンピック（以下、東京2020大会）のボランティア（ Field Cast、 City Cast）の育成・研修事業に携わった「一般財団法人日本財団ボランティアサポートセンター」が 2021年10月に立ち上げたボランティア向けプラットフォームサイトです。
2022年4月より日本財団ボラセンが運営し、2021年10月から2025年3月末までにぼ活！を通してボランティア活動 にのべ11,190人を派遣し、セミナー/イベントにはのべ56,702人が参加しました。
2025年12月に、無料会員登録数が5万人を超え、日本最大級のボランティアプラットフォームサイトです。
■ぼ活！にできること
・個性あふれるボランティア情報の掲載
国際スポーツ大会や大規模イベント、あるいは国内外での宿泊型ボランティアなど、多彩なスタイルのボランティア募集情報を掲載しています。募集情報は、興味のあるジャンルや開催地などから検索が可能です。
パラ水泳ワールドシリーズ
東ティモール 教育ボランティア
災害ボランティア
・実践的かつ多様なテーマのセミナー／イベント
英語や手話など、ボランティア活動時以外にも役立つスキルを学ぶセミナーや、災害ボランティアの入門講座などを開催しています。子どもから大人まで、ボランティア活動初心者の方でも気軽にご参加いただけます。
手話セミナー
災害ボランティア研修
・ボランティアに役立つ記事を掲載
ボランティア活動やセミナー・イベントのレポートや、ボランティアに関する最新情報を紹介する「レポート＆コラム」、活動時に役立つ基本的な情報や、ボランティアについて学べる知識を紹介する「ボランティアの基礎知識」など、読んで学ぶコンテンツも掲載しています。
・最新情報をメールマガジンで配信
無料会員登録をすると、新着情報が届くメールマガジンが受け取れます。
■ 参加者募集中のボランティア募集・セミナー／イベント
【ボランティア募集】
2026デビスカップ運営ボランティア
開催日：2月6日(金)〜2月7日(土)
場所：有明コロシアム（東京都江東区）
申込締切：1月13日(火)正午12時
▼詳細・申込
https://vokatsu.jp/volunteer/1765419389806x613035202846130200
スポパラ！ in BOAT RACE 尼崎 運営ボランティア
開催日：1月31日(土)〜2月1日(日)
場所：ボートレース尼崎（兵庫県尼崎市）
申込締切：1月14日(水)AM9時
▼詳細・申込
https://vokatsu.jp/volunteer/1765514900061x574848455785578500
第27回ジャパンデフバレーボールカップ川崎大会 運営ボランティア
開催日：2月20日(金)〜2月22日(日)
場所：カルッツかわさき（神奈川県川崎市）
申込締切：1月26日(月)AM9時
▼詳細・申込
https://vokatsu.jp/volunteer/1765859907734x528972867863576600
【セミナー／イベント 募集】
教えて！いちろう先生 特別版「デフリンピアンと話そう！手話スポーツバー」
開催日時：1月15日(木)19時〜20時30分
開催方法：対面＆オンライン
対面会場：東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区）
申込締切：1月13日(火)AM9時
▼詳細・申込
https://vokatsu.jp/seminar/1765515841210x344589892219043840
パラスポーツボランティア入門（車いすバスケットボール編）
開催日時：1月20日(火)19時〜20時
開催方法：オンライン（Zoom）
申込締切：1月19日(月)正午12時
▼詳細・申込
https://vokatsu.jp/seminar/1765785073053x883626185325019100
災害ボランティア研修 入門編
開催日時：1月22日(木)19時〜20時
開催方法：オンライン（Zoom）
申込締切：1月21日(水)AM9時
▼詳細・申込▼
https://vokatsu.jp/seminar/1765421830379x387170355392282600
https://digitalpr.jp/table_img/1892/125526/125526_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
日本財団ボランティアセンター（東京都港区虎ノ門1-11-2 日本財団第二ビル4階）
電 話：03-6206-1529
メール：pr@volacen.jp
受 付：9時〜17時（平日）
