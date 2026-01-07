こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
デジタルアーツ、「i-FILTER@Cloud GIGAスクール版」「有害情報対策版」が新たにISMAP登録 政府・自治体のクラウド調達要件に対応、教育・公共向けWebセキュリティを強化
情報セキュリティメーカーのデジタルアーツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：道具 登志夫、以下 デジタルアーツ、証券コード2326）は、新たに「i-FILTER@Cloud GIGAスクール版」、「有害情報対策版」が「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（Information system Security Management and Assessment Program: 通称、ISMAP）」で求められるセキュリティ基準を満たしたサービスとして、ISMAPクラウドサービスリストに追加されたことを発表します。
ISMAPは、政府や行政機関におけるクラウドサービス導入において、情報セキュリティ対策が十分に行われているサービスを調達できるよう、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウドサービスをあらかじめ評価・登録する制度であり、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）・デジタル庁・総務省・経済産業省が運営しています。
ISMAP運営委員会はクラウドサービス事業者からの登録申請に対し、妥当と判断したサービスを、「ISMAPクラウドサービスリスト」に登録し、政府や行政機関は原則としてこのサービスリストに掲載されたサービスから調達を行うこととなります。
教育現場でのクラウド活用が促進
教育現場におけるGIGAスクール構想の進展や、自治体・公共分野でのクラウド活用の拡大により、インターネット利用環境は急速にクラウドシフトが進んでいます。一方で、有害情報へのアクセス、フィッシング詐欺、情報漏えいリスクなど、Webを起点としたセキュリティリスクへの対策強化が、教育・公共分野において重要な課題となっています。
こうした背景から、政府機関や自治体では、クラウドサービス調達時において一定のセキュリティ水準を満たすことを前提とした選定・運用が求められています。
「i-FILTER@Cloud」の全エディションでISMAPに登録
2021年には、クラウドセキュリティサービス「DigitalArts@Cloud」がISMAPクラウドサービスリストに登録され、2025年3月には新たに3製品がISMAPに追加登録されました。今回「i-FILTER@Cloud GIGAスクール版」および「有害情報対策版」が「ISMAPクラウドサービスリスト」に追加されたことで、「i-FILTER@Cloud」の全エディションがISMAP登録となりました。
今回ISMAPに登録された対象サービス概要
「i-FILTER@Cloud GIGAスクール版」
「i-FILTER@Cloud GIGAスクール版」は、学校・教育委員会が管理する学習用端末のインターネット利用を、学習環境に適した形で安全に運用するためのクラウド型Webフィルタリングサービスです。いじめや自殺などのリスクを検知・防止する「見守りフィルター」や児童生徒の端末の利用状況を可視化する機能など、教育機関向けの各種機能が標準で搭載されています。
https://www.daj.jp/es/
「i-FILTER@Cloud 有害情報対策版」
「i-FILTER@Cloud 有害情報対策版」は、業務・学習等の利用目的に照らして不適切なWebサイトの閲覧を抑止し、安全なWebアクセス環境を実現するクラウド型Webセキュリティサービスです。
カテゴリフィルタリングによる有害情報対策に加え、検索ワード制限やフィッシング対策、内部からの情報漏えい対策を支援します。
https://www.daj.jp/bs/datcloud/ifatcloud/
デジタルアーツではこれからも、教育・公共分野におけるクラウド活用が進む中でも児童生徒・職員が安心して利用できる環境づくりを支援するとともに、政府におけるセキュリティ基準、並びに第三者機関による評価・認定に対応してまいります。
ISMAPクラウドサービスリスト（デジタルアーツ製品）
https://www.ismap.go.jp/csm?id=cloud_service_list_detail&sys_id=292116312ba17250f0bbfd69fe91bfef
本件に関するお問合わせ先
デジタルアーツ株式会社 広報部
TEL : 03-5220-1110 / E-mail : press@daj.co.jp
