こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
海鮮や北海道富良野産ロースかつなどの食材を使用した全４種のとんでんの『恵方巻』をご予約受付中！食品ロスにも配慮して必要な分だけ手巻きしてご用意
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、「海鮮恵方巻」や「恵方かつ巻」をはじめとする国産米を使用した全４種の『恵方巻』を、とんでんアプリまたは店頭にてご予約を承っております。とんでんでは、お受け取り時間に合わせて必要な分だけを１本１本丁寧に手巻きすることで、食品ロスの削減につなげています。
食材と時間管理を徹底し、ご予約時間に合わせて手巻きする『恵方巻』をご予約受付中！
とんでんアプリからは２４時間お好きなタイミングでご予約可能
とんでんでご用意する恵方巻は最高の鮮度でお召し上がりいただくため、お受け取り時間に合わせて、１本１本丁寧に手巻きしております。ご予約に合わせて必要な分だけおつくりすることで、食品ロス削減に取り組んでおります。
ご予約は、とんでんアプリ、または店頭にて、お客様のご都合に合わせて承っております。また、とんでんアプリでは２４時間お好きなタイミングでご予約いただけます。さらに、会計金額に応じて付与されるとんでんの独自ポイント“エッグ”は、『恵方巻』の購入も対象です。貯まった“エッグ”は、お得な特典と交換いただけます。
※アプリ会員様はアプリからログインをしてご予約いただくことで、“エッグ”が付与されます。
２０２６年は、２月３日（火）の“節分の日”に合わせて、２０２６年２月１日（日）〜２月３日（火）の３日間に店頭にてお渡しいたします。皆様の開運を祈願しながら心を込めておつくりする、とんでんの恵方巻をご堪能ください。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
海鮮や北海道富良野産ロースかつなど、人気の具材を使用した全４種の『恵方巻』を販売
お好みや様々なシーンに合わせてお選びいただけるように、海鮮を含む１２種類の具材を１度に楽しめる「海鮮恵方巻」や、まぐろ１００gを贅沢に使用した「まぐろ贅沢恵方巻」、店舗で揚げた北海道富良野産ロースかつが食べ応え満点の「恵方かつ巻」、お子様から大人まで喜ばれる定番の「恵方巻」の全４種類をご用意いたします。長さ約１８.５cmと食べ応えのある恵方巻をお楽しみください。
●１２種類の具材を一度に味わえる、海鮮がたっぷり入った「海鮮恵方巻」１本１,５８０円（税込１,７０６円）
海鮮７種類（まぐろ、かに、えび、穴子、いか、サーモン、とびうお卵）を含む、合計１２種類の具材が１度に味わえる、海鮮好きには堪らない、毎年人気の一本です。とびうお卵のプチプチとした食感と共に、鮮度の良い海鮮それぞれの味わいをお楽しみください。
＜海鮮恵方巻の具材（全１２種類）＞
・サニーレタス
・玉子
・サーモン
・いか
・えび
・とびうお卵
・かに
・穴子
・まぐろ
・味付しいたけ
・紅しょうが
・きゅうり
（マヨ入り）
●まぐろ１００ｇを贅沢に使用した「まぐろ贅沢恵方巻」１本１,６８０円（税込１,８１４円）
店舗で切りつけたまぐろを贅沢に１００ｇ使用した、見た目にもインパクトがある一本です。店内メニューでも人気のねぎとろも入った、まぐろ好きにはたまらない商品です。
＜具材＞まぐろ、ねぎとろ、万能ねぎ
●受験生を応援！厚切りのかつが食べ応え満点の「恵方かつ巻」１本１,２８０円（税込１,３８２円）
店舗で揚げた北海道富良野産ロースかつを使用した「恵方かつ巻」は、シャキッと食感のサニーレタス入りで食べ進めやすく、ソースとマヨが食欲そそる一本です。「かつ＝勝つ」の語呂合わせで、受験生を応援する意味も込めています。
＜具材＞ロースかつ、サニーレタス、ソース（ごま・マヨ入り）
●お子様も楽しめる定番の「恵方巻」１本１,２８０円（税込１,３８２円）
えび、サーモン、いかなどの海鮮のほかに、玉子や味付しいたけなど、お子様から大人までお楽しみいただける具材8種を揃えた、味わい豊かな恵方巻です。
＜具材＞えび、サーモン、いか、玉子、サニーレタス、きゅうり、味付しいたけ、紅しょうが （マヨ入り）
≪ ２０２６年 とんでん『恵方巻』商品概要 ≫
■種類：【全４種類】
「海鮮恵方巻」1本 … １,５８０円（税込１,７０６円）
「まぐろ贅沢恵方巻」1本 … １,６８０円（税込１,８１４円）
「恵方かつ巻」1本 … １,２８０円（税込１,３８２円）
「恵方巻」1本 … １,２８０円（税込１,３８２円）
■長さ：約１８.５ｃｍ（全種類共通）
■商品お渡し期間：２０２６年２月１日（日）〜２月３日（火）の３日間
■販売店舗：和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■予約方法：お受け取り希望店舗ごとに、とんでんアプリ、または店頭にて受付
※数量限定の為、予定数に達し次第、受付を終了させていただきます。ご了承下さい。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
食材と時間管理を徹底し、ご予約時間に合わせて手巻きする『恵方巻』をご予約受付中！
とんでんアプリからは２４時間お好きなタイミングでご予約可能
とんでんでご用意する恵方巻は最高の鮮度でお召し上がりいただくため、お受け取り時間に合わせて、１本１本丁寧に手巻きしております。ご予約に合わせて必要な分だけおつくりすることで、食品ロス削減に取り組んでおります。
ご予約は、とんでんアプリ、または店頭にて、お客様のご都合に合わせて承っております。また、とんでんアプリでは２４時間お好きなタイミングでご予約いただけます。さらに、会計金額に応じて付与されるとんでんの独自ポイント“エッグ”は、『恵方巻』の購入も対象です。貯まった“エッグ”は、お得な特典と交換いただけます。
※アプリ会員様はアプリからログインをしてご予約いただくことで、“エッグ”が付与されます。
２０２６年は、２月３日（火）の“節分の日”に合わせて、２０２６年２月１日（日）〜２月３日（火）の３日間に店頭にてお渡しいたします。皆様の開運を祈願しながら心を込めておつくりする、とんでんの恵方巻をご堪能ください。
■アプリダウンロードページ
https://www.tonden.co.jp/mobile/
海鮮や北海道富良野産ロースかつなど、人気の具材を使用した全４種の『恵方巻』を販売
お好みや様々なシーンに合わせてお選びいただけるように、海鮮を含む１２種類の具材を１度に楽しめる「海鮮恵方巻」や、まぐろ１００gを贅沢に使用した「まぐろ贅沢恵方巻」、店舗で揚げた北海道富良野産ロースかつが食べ応え満点の「恵方かつ巻」、お子様から大人まで喜ばれる定番の「恵方巻」の全４種類をご用意いたします。長さ約１８.５cmと食べ応えのある恵方巻をお楽しみください。
●１２種類の具材を一度に味わえる、海鮮がたっぷり入った「海鮮恵方巻」１本１,５８０円（税込１,７０６円）
海鮮７種類（まぐろ、かに、えび、穴子、いか、サーモン、とびうお卵）を含む、合計１２種類の具材が１度に味わえる、海鮮好きには堪らない、毎年人気の一本です。とびうお卵のプチプチとした食感と共に、鮮度の良い海鮮それぞれの味わいをお楽しみください。
＜海鮮恵方巻の具材（全１２種類）＞
・サニーレタス
・玉子
・サーモン
・いか
・えび
・とびうお卵
・かに
・穴子
・まぐろ
・味付しいたけ
・紅しょうが
・きゅうり
（マヨ入り）
●まぐろ１００ｇを贅沢に使用した「まぐろ贅沢恵方巻」１本１,６８０円（税込１,８１４円）
店舗で切りつけたまぐろを贅沢に１００ｇ使用した、見た目にもインパクトがある一本です。店内メニューでも人気のねぎとろも入った、まぐろ好きにはたまらない商品です。
＜具材＞まぐろ、ねぎとろ、万能ねぎ
●受験生を応援！厚切りのかつが食べ応え満点の「恵方かつ巻」１本１,２８０円（税込１,３８２円）
店舗で揚げた北海道富良野産ロースかつを使用した「恵方かつ巻」は、シャキッと食感のサニーレタス入りで食べ進めやすく、ソースとマヨが食欲そそる一本です。「かつ＝勝つ」の語呂合わせで、受験生を応援する意味も込めています。
＜具材＞ロースかつ、サニーレタス、ソース（ごま・マヨ入り）
●お子様も楽しめる定番の「恵方巻」１本１,２８０円（税込１,３８２円）
えび、サーモン、いかなどの海鮮のほかに、玉子や味付しいたけなど、お子様から大人までお楽しみいただける具材8種を揃えた、味わい豊かな恵方巻です。
＜具材＞えび、サーモン、いか、玉子、サニーレタス、きゅうり、味付しいたけ、紅しょうが （マヨ入り）
≪ ２０２６年 とんでん『恵方巻』商品概要 ≫
■種類：【全４種類】
「海鮮恵方巻」1本 … １,５８０円（税込１,７０６円）
「まぐろ贅沢恵方巻」1本 … １,６８０円（税込１,８１４円）
「恵方かつ巻」1本 … １,２８０円（税込１,３８２円）
「恵方巻」1本 … １,２８０円（税込１,３８２円）
■長さ：約１８.５ｃｍ（全種類共通）
■商品お渡し期間：２０２６年２月１日（日）〜２月３日（火）の３日間
■販売店舗：和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■予約方法：お受け取り希望店舗ごとに、とんでんアプリ、または店頭にて受付
※数量限定の為、予定数に達し次第、受付を終了させていただきます。ご了承下さい。
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp