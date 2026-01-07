ノンアルコールビール市場分析：主要トレンド、市場シェア、成長要因、2026年～2035年予測
ノンアルコールビール市場レポートは、2020年から2025年までの過去期間における市場動向を整理するとともに、2025年～2030年および2035年予測期間の見通しを示す、世界市場の詳細な評価を提供しています。本レポートでは、すべての地域における市場パフォーマンスを分析し、各地域の主要経済国について詳細な検証を行っています。
2025年における世界のノンアルコールビール市場規模は約241億1250万ドルに達し、2020年以降の年平均成長率（CAGR）は9.8％となりました。市場は2025年の241億1250万ドルから2030年には385億2550万ドルへ拡大し、この期間もCAGR9.8％で成長すると予測されています。2030年以降も拡大基調は続き、市場はCAGR9.3％で成長し、2035年には601億2820万ドルに到達すると見込まれています。
ノンアルコールビール市場において主要企業が採用している戦略
ノンアルコールビール市場で事業を展開する企業は、競争力の強化と持続的成長を目的として、多様な戦略を推進しています。これには、ノンアルコールおよび低アルコールビールの製品ライン拡充に向けた投資の増加が含まれます。また、アルコールフリービールの新興市場を対象とした新製品投入により、成長を加速させています。さらに、世界的な事業基盤の強化および製品構成の多様化を目的として、合併・買収も進められています。
新たな成長機会を活かすため、ビジネスリサーチカンパニーは、ノンアルコールビールメーカーに対し、提供内容の高度化を提言しています。重点項目には、本格的なビールの味わいと品質を維持するための高度な脱アルコール化技術の活用が含まれます。また、地理的展開の拡大、小売プレゼンスの強化、主要地域市場でのブランド浸透を加速するため、実績ある飲料卸業者との戦略的流通パートナーシップの構築が推奨されています。さらに、文化的ブランディングと現代の消費者トレンドを融合させたライフスタイル志向のノンアルコールビール商品の投入や、健康志向の消費者を取り込むための主力クラフトビールブランドにおけるノンアルコール製品の展開拡大も提案されています。
ノンアルコールビール：市場概要
ノンアルコールビールとは、アルコール分がほとんど、または全く含まれていないビール風飲料であり、一般的にアルコール度数は0.0％～0.5％（ABV）です。発酵を制限する方法、または完全に醸造したビールからアルコールを除去する方法によって製造され、従来のビールが持つ味、香り、外観を保持しています。ノンアルコールビールの主な目的は、アルコールの影響を受けることなく、ビールの風味や体験を消費者に提供することです。
補完的な製品には、通常のアルコールビール、ノンアルコールワインやスピリッツ、コンブチャ、清涼飲料が含まれます。一方、代替製品としては、炭酸飲料、フレーバーウォーター、その他のノンアルコール飲料などが挙げられます。
世界のノンアルコールビール市場で事業を展開する主要企業
2024年において、上位10社は世界のノンアルコールビール市場全体の最大10.63％を占めました。アンハイザー・ブッシュ・インベブ（ABインベブ）は、市場シェア2.72％で最大の企業となっています。その他の主要企業には、カールスバーグ・グループ、ハイネケン、キリンビール、ボストン・ビール、ディアジオ、アサヒグループホールディングス、ロイヤル・スウィンケルズ・ファミリー・ブリュワーズUK、モルソン・クアーズ・ビバレッジ、パウラナー・ブルワリー・グループが含まれます。
配信元企業：The Business research company
プレスリリース詳細へ