日本の車両ダイナミクス制御システム市場規模・シェアレポート、成長分析および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本の車両ダイナミクス制御システム市場：将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発刊を発表いたします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう支援するものです。本調査レポートでは、KD Market Insightsのリサーチャーが一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本の車両運動制御システム市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）6.1％で成長すると予測されており、2035年末までに市場規模は46億米ドルに達すると見込まれています。2025年の市場規模は、売上高28億米ドルと評価されました。
市場概要
車両ダイナミクス制御システム（VDCS）-電子制御スタビリティ制御（ESC）システムとしても知られる-は、車両の安定性、操縦性、トラクションを向上させるために設計された高度な自動車安全技術です。これらのシステムは、車輪速度、ステアリング角、ヨーレート、横加速度などのパラメータを継続的に監視し、スリップ、横転、または制御喪失を防ぐために自動的にブレーキを作動させたり、エンジントルクを調整したりします。
日本において、車両ダイナミクス制御システムは、ABS、トラクションコントロールシステム（TCS）、そして近年では先進運転支援システム（ADAS）と統合された、現代の自動車安全アーキテクチャの中核を成しています。日本の強力な自動車製造基盤と安全性重視の姿勢を背景に、VDCSは乗用車、商用車、次世代の電気自動車および自動運転車に至るまで幅広く採用されています。
市場規模およびシェア
日本の車両ダイナミクス制御システム市場は、約25～32億米ドルと評価されており、アジア太平洋地域の自動車安全システム市場において大きなシェアを占めています。日本は、厳格な安全基準およびOEMレベルでの統合を背景に、ESCシステムの世界最高水準の普及率を維持しています。
需要の最大セグメントは乗用車であり、特に先進的な安定化機能が標準装備されているミッドレンジおよびプレミアムモデルが中心です。一方で、商用車および電気自動車（EV）は、車両重量の増加、バッテリー搭載による荷重、回生ブレーキ特性の管理において安定制御が不可欠となることから、高成長セグメントとして台頭しています。
主要成長要因
厳格な車両安全規制：日本では新車に高度な安全技術の搭載が義務付けられており、ESCおよびVDCSは多くのセグメントで標準装備となっています。
ADASおよび自動運転の成長：VDCSは、レーンキープ、衝突回避、自動運転制御といった上位レベルのADAS機能の基盤を成します。
電気自動車およびハイブリッド車の拡大：EVおよびHEVでは、瞬時のトルク供給やバッテリーによる重量配分を管理するために高度なダイナミクス制御が求められます。
消費者の安全意識の高まり：日本の消費者は車両の安全評価を重視しており、コンパクトカーにおいても先進的な安定制御システムのOEM採用が加速しています。
技術進歩：センサー、制御アルゴリズム、電子制御ユニット（ECU）の改良により、システムの応答性および信頼性が向上しています。
