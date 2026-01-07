天然メントール市場：市場規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「天然メントール市場の将来動向および機会分析（2025～2035年）」と題した市場調査レポートの発表を喜ばしくお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス判断を行うための支援を目的としています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびにそれぞれのGo-To-Market（GTM）戦略の把握を行っています。
ナチュラルメントール市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.7％を見込んでおり、2035年末までに市場規模は15億0460万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、売上高ベースで8億9570万米ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/789
市場概要
天然メントールは、主にペパーミントやコーンミント（Mentha arvensis）などのミントオイルから抽出される有機化合物です。清涼感、爽やかな香り、治療特性が高く評価されており、医薬品、パーソナルケア製品、食品・飲料、オーラルケア、たばこ、アロマセラピーなどの分野で重要な成分として使用されています。合成メントールと比較して、天然メントールはクリーンラベル志向、植物由来成分に対する消費者嗜好の高まり、合成添加物に対する規制強化を背景に、ますます選好されています。
天然メントール市場は、ミント作物の農業生産量および精油産業と密接に関連しており、インドが世界最大の生産国である一方、北米、欧州、アジア太平洋地域が主要な消費地域となっています。
市場規模およびシェア
世界の天然メントール市場規模は約12億～15億米ドルと評価されており、メントールおよびミント誘導体市場全体の中で重要なシェアを占めています。最終用途分野において合成品からの切り替えが進む中、天然メントールは総メントール消費量に占める割合を拡大しています。
需要の大部分は医薬品およびパーソナルケア用途が占めており、次いで食品・飲料、オーラルケア分野が続いています。生産面ではミント栽培が豊富なアジア太平洋地域が主導しており、消費額ベースでは高付加価値のヘルスケアおよびパーソナルケア製品の浸透が進む北米および欧州が市場を牽引しています。同市場は、今後10年間で年平均成長率（CAGR）約6～8％で成長すると予測されています。
主な成長要因
・天然・植物由来成分への需要拡大：消費者は「ナチュラル」「オーガニック」「ボタニカル」と表示された製品を好む傾向が強まっており、合成代替品よりも天然メントールへの需要を後押ししています。
・医薬品およびOTC製品の成長：天然メントールは、咳止めシロップ、トローチ、バーム、吸入器、外用鎮痛剤などに幅広く使用されています。
・パーソナルケアおよび化粧品分野の拡大：スキンケア、ヘアケア、デオドラント、男性用グルーミング製品への使用増加が、安定した需要を生み出しています。
・食品・飲料のフレーバー用途：菓子、チューインガム、飲料、機能性食品において、風味や清涼感を付与する目的で利用されています。
ナチュラルメントール市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）5.7％を見込んでおり、2035年末までに市場規模は15億0460万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は、売上高ベースで8億9570万米ドルでした。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/789
市場概要
天然メントールは、主にペパーミントやコーンミント（Mentha arvensis）などのミントオイルから抽出される有機化合物です。清涼感、爽やかな香り、治療特性が高く評価されており、医薬品、パーソナルケア製品、食品・飲料、オーラルケア、たばこ、アロマセラピーなどの分野で重要な成分として使用されています。合成メントールと比較して、天然メントールはクリーンラベル志向、植物由来成分に対する消費者嗜好の高まり、合成添加物に対する規制強化を背景に、ますます選好されています。
天然メントール市場は、ミント作物の農業生産量および精油産業と密接に関連しており、インドが世界最大の生産国である一方、北米、欧州、アジア太平洋地域が主要な消費地域となっています。
市場規模およびシェア
世界の天然メントール市場規模は約12億～15億米ドルと評価されており、メントールおよびミント誘導体市場全体の中で重要なシェアを占めています。最終用途分野において合成品からの切り替えが進む中、天然メントールは総メントール消費量に占める割合を拡大しています。
需要の大部分は医薬品およびパーソナルケア用途が占めており、次いで食品・飲料、オーラルケア分野が続いています。生産面ではミント栽培が豊富なアジア太平洋地域が主導しており、消費額ベースでは高付加価値のヘルスケアおよびパーソナルケア製品の浸透が進む北米および欧州が市場を牽引しています。同市場は、今後10年間で年平均成長率（CAGR）約6～8％で成長すると予測されています。
主な成長要因
・天然・植物由来成分への需要拡大：消費者は「ナチュラル」「オーガニック」「ボタニカル」と表示された製品を好む傾向が強まっており、合成代替品よりも天然メントールへの需要を後押ししています。
・医薬品およびOTC製品の成長：天然メントールは、咳止めシロップ、トローチ、バーム、吸入器、外用鎮痛剤などに幅広く使用されています。
・パーソナルケアおよび化粧品分野の拡大：スキンケア、ヘアケア、デオドラント、男性用グルーミング製品への使用増加が、安定した需要を生み出しています。
・食品・飲料のフレーバー用途：菓子、チューインガム、飲料、機能性食品において、風味や清涼感を付与する目的で利用されています。