日本フードサービス市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本フードサービス市場：フードサービスタイプ別（カフェ・バー、クラウドキッチン、フルサービスレストラン、クイックサービスレストラン）、アウトレット別（チェーン店舗、独立店舗）、立地別（レジャー、宿泊、リテール、路面店、トラベル）―市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）」を発行したと発表した。本レポートは、日本フードサービス市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本フードサービス市場概要
日本のフードサービス市場は、外食文化の定着、都市部における高い人口密度、品質およびサービスに対する消費者の高い期待に支えられ、世界でも最も成熟し、かつイノベーション主導型の市場の一つである。同市場には、クイックサービスレストラン、カジュアルダイニング、ファインダイニング、カフェ、居酒屋、ならびに給食・業務用ケータリングが含まれる。成長は、単身世帯の増加、忙しいライフスタイル、利便性食品、即食・調理済み食品、デリバリーサービスに対する需要拡大によって牽引されている。労働力不足への対応として、デジタル注文、非接触決済、ロボティクス、自動化技術が広く導入されている。さらに、インバウンド観光の回復やプレミアム化の進展が、市場拡大を一層強化している。
Surveyreportsの専門家は日本フードサービス市場に関する調査分析を行い、2025年における日本フードサービス市場規模は2,903億米ドルであったと結論付けている。さらに、日本フードサービス市場は2035年末までに6,158億米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約10.8％で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038264
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本フードサービス市場分析によれば、日本フードサービス市場の規模は、利便性および外食志向の高まり、フードサービス分野におけるデジタル化および技術統合、ライフスタイルの変化と利便性需要の拡大、観光需要の回復およびデジタルイノベーションを背景として拡大すると見込まれている。日本フードサービス市場における主要企業としては、Colowide Co., Ltd.、Food & Life Companies Ltd.、Kura Sushi Inc.、Lotteria Co., Ltd.、McDonald’s Holdings Company （Japan）, Ltd.、MOS Food Services Inc.、Plenus Company Limited、Seven & i Holdings Co., Ltd.、Skylark Holdings Co. Ltd.、Toridoll Holdings Corporation、Yoshinoya Holdings Co. Ltd、Zensho Holdingsが挙げられる。
目次
● 日本フードサービス市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本フードサービス市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：フードサービスタイプ別、アウトレット別、立地別
