日本の二輪車用タイヤ市場レポート：2035年までに95億米ドルに達すると予測される
Survey Reports LLCは、2026年1月に「日本の二輪車用タイヤ市場：構造別（ラジアル、バイアス）、用途別（スポーツ、ストリート、マウンテン、クルーザー、その他）―市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の二輪車用タイヤ市場に関する予測評価を提供するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の二輪車用タイヤ市場の概要
日本の二輪車用タイヤ市場は、スクーター、通勤用バイク、高性能モーターサイクルを含む強固な二輪車文化を支える重要な役割を担っている。日本には主要な二輪車メーカーおよびタイヤメーカーが集積しており、先進的なタイヤ技術の中核拠点である。本市場は、純正装着（OEM）需要と大規模な交換需要の双方によって牽引されており、ライダーは安全性および性能確保の観点から、適時のタイヤ交換を重視している。消費者は、優れたグリップ性能、耐久性、湿潤路面での制御性、燃費性能を備えたタイヤを求める傾向を強めている。さらに、ラジアル構造、シリカ配合コンパウンド、環境配慮型素材における継続的な技術革新が、日本の二輪車用タイヤ市場の成長を一層形成している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の二輪車用タイヤ市場規模は2025年に39億米ドルを創出したとされる。さらに、同市場は2035年末までに95億米ドルの収益に達すると予測されている。日本の二輪車用タイヤ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038262
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338537&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の二輪車用タイヤ市場分析によれば、同市場規模は、安全性および交換需要への関心の高まり、日常の通勤利用者およびレジャーライダーによる強い交換需要、先進的かつプレミアムなタイヤ技術への嗜好の拡大、ならびに二輪車用タイヤ技術における技術開発の進展を背景として拡大すると見込まれる。日本の二輪車用タイヤ市場における主要企業には、Bridgestone Corporation、Yokohama Rubber Company, Limited、Sumitomo Rubber Industries, Ltd.、Inoue Rubber Co., Ltd.などが挙げられる。
目次
● 日本の二輪車用タイヤ市場の市場規模、成長分析、ならびに主要市場プレイヤーの評価である
● 2035年までの日本の二輪車用タイヤ市場における需要および機会分析である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：構造別、用途別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の二輪車用タイヤ市場のセグメンテーション
● 構造別：
ラジアルタイヤおよびバイアスタイヤである。
● 用途別：
スポーツ用、ストリート用、マウンテン用、クルーザー用、その他である
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-motorcycle-tires-market/1038262
配信元企業：Survey Reports合同会社
