輸送用車両部品市場は、年平均成長率（CAGR）6.5％で成長し、2035年までに8,402億米ドルに達すると見込まれる
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「輸送用車両部品市場：タイプ別（自動車車体、プレス金属、自動車エンジン、パワートレインおよび部品、自動車用電気・電子機器、ステアリング・サスペンションおよび内装）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、コンポーネントタイプ別（バッテリーパック、DC-DCコンバータ、コントローラおよびインバータ、モーター、車載充電器）、販売チャネル別（OEM［純正機器メーカー］、アフターマーケット）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年」を発行したと発表した。本レポートは、輸送用車両部品市場に関する予測評価を提供するとともに、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
輸送用車両部品市場の概要
輸送用車両部品とは、乗用車、商用車、ならびに特殊車両の製造および機能に用いられる中核的な部品・システムである。これらには、エンジンおよびパワートレイン部品、ブレーキ・サスペンションシステム、ステアリング機構、電気・電子モジュール、車体およびシャシー構造、内装システムが含まれる。これらは総合的に、車両の安全性、効率性、耐久性、快適性、ならびに法規制への適合を確保する役割を担う。電気自動車およびハイブリッド車への急速な移行に伴い、バッテリーシステム、パワーエレクトロニクス、熱管理ユニット、軽量素材といった先進部品への需要が拡大している。継続的な技術革新と世界的な車両生産の増加が、輸送用車両部品産業を形成する主要因である。
Surveyreportsの専門家チームは、輸送用車両部品市場に関する調査を分析した結果、2025年における同市場規模は8,402億米ドルであったことを明らかにした。さらに、輸送用車両部品市場は2035年末までに1兆2,969億米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約6.5％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な輸送用車両部品市場分析によれば、同市場規模は、車両需要の拡大、先進的自動車技術に対する需要の増加、世界的な自動車生産の増加および電動化トレンドの進展、ならびに厳格化する排出ガス規制および安全規制を背景として拡大すると見込まれる。輸送用車両部品市場における主要企業には、Robert Bosch GmbH、Valeo SA、Continental AG、Aptiv PLC、ZF Friedrichshafen AG、Magna International Inc.、Faurecia SE、Magneti Marelli SpA、Brembo S.p.A.、Hella KGaA Hueck & Co.、ACDelco、Tesla Inc.、ABB Ltd.、BYD Company Limited、Harman International Industries、KION Group AG、Jungheinrich AG、Crown Equipment Corporationなどが挙げられる
当社の輸送用車両部品市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートでは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● 輸送用車両部品市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価である
● 世界の輸送用車両部品市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、 日本を含む国別分析）である
