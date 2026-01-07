Hitachi Home appliance design ～¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë～ ③ÁÝ½üµ¡
ÆüÎ©¤Î²ÈÅÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÑ¤ÈÈþ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¼ÂÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¡×¤È¡ÖÀ¸³è¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤ÎÎ¾Î©¤ò¡¢Äó¶¡¤¹¤Ù¤¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÁÃÍ¤Î³Ë¤È¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüÎ©¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÈÅÅ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢À¸³è¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥ÊーPV-BH900SM
¥³ー¥É¥ì¥¹ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¯¥êー¥Êー¡Ö¥Ñ¥ïー¥Öー¥¹¥È¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡×PV-BH900SK
¢¨ÀâÌÀ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï2022Ç¯ÅÙÀ½ÉÊPV-BH900SK¡£2024Ç¯ÅÙÀ½ÉÊPV-BH900SM¤ÈPV-BH900SK¤Ï¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ÅÍÍ¤ÏÆ±Åù¡£
¢£Designer comment
ÌîÂ¼â«ÂÀÏº
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê ¸¦µæ³«È¯¥°¥ëー¥× Digital Innovation R&D ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿
UX¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¼çÇ¤¥Ç¥¶¥¤¥Êー
2004Ç¯Æþ¼Ò¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¶õÄ´µ¡´ï¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÀ½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤òÃ´Åö¡£
¡ÖPV-BH900SM¡×¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤ÆâÉô¤ÎÉôÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò³°Áõ¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÈÍÑÎ¨¤ò40%°Ê¾å¢¨1¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò³°´ÑºàÎÁ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÀ¸ºàÆÃÍ¤Î¿§¥Ö¥ì¤ä¹õÅÀ¡Ê°ÛÊª¡Ë¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¿§Ä´¤ËÅ»¤á¡¢ºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î3¼¡ÍøÍÑ¤Ë°ÛÊª¤È¤Ê¤ë°Õ¾¢ºà¤ÎÇÛ¹ç¤Ê¤É¤âÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢É½ÌÌ½èÍý¤ä¼ù»é¤ÎÁªÂò¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÉÁõ¤ä°õºþ¤È¤¤¤Ã¤¿Æó¼¡²Ã¹©¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢À½ÉÊ¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸ºà¤È¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¶â¾Þ¡ÊFinalist¡Ë¤ò¼õ¾Þ¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âiF Design Award¡¢Red Dot Design Award¤ò¼õ¾Þ¤·3´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 À½ÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÁÎÌÈæ40%°Ê¾å¤ËºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»ÈÍÑÎã¡§À½ÉÊËÜÂÎ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥«¥Ðー¤äÉÕÂ°ÉÊ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¼°½¼ÅÅÂæÅù¡Ë
¢£Movie
¢£À½ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/pv-bh900sm/( https://kadenfan.hitachi.co.jp/clean/lineup/pv-bh900sm/ )
¢£Hitachi Home appliance design¥Úー¥¸
Hitachi Home appliance design ¡§ ÆüÎ©¤Î²ÈÅÅÉÊ( https://kadenfan.hitachi.co.jp/design/ )