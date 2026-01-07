ITエンジニアで年収が下がっても転職した理由、 第1位「成長企業で経験を積めるから」

報道関係者各位

プレスリリース

株式会社キッカケクリエイション

2026年1月7日

株式会社キッカケクリエイション （本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗）は、過去5年以内の転職で年収が下がったものの満足しているITエンジニア100名を対象に、ITエンジニアの転職における価値観調査を実施しましたので、お知らせいたします。

01｜41.0%が「成長企業で経験を積めるから」年収を下げても転職を決断、キャリア成長を最優先

02｜転職後も7割以上が「年収以外/バランス重視」、年収最優先派はわずか23.0%

03｜今後の転職で最も大切にしたいこと第1位「転職先の将来性を見極めること」、目先の年収より長期的視点

■調査概要

調査名称：ITエンジニアの転職における価値観調査

調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー®」の企画によるインターネット調査

調査期間：2025年9月12日～同年9月17日

有効回答：過去5年以内の転職で年収が下がったものの満足しているITエンジニア100名





※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。

■転職に満足している理由、「理想的な働き方」「職場環境の改善」がそれぞれ37.0%で同率トップ

「Q1.年収が下がったにも関わらず、その転職に満足している理由を教えてください。（複数回答）」（n=100）と質問したところ、「理想的な働き方ができているから」が37.0%、「職場環境が大幅に改善したから」が37.0%、「やりがいのある仕事ができているから」が25.0%という回答となりました。

・理想的な働き方ができているから：37.0%

・職場環境が大幅に改善したから：37.0%

・やりがいのある仕事ができているから：25.0%

・期待以上に技術力が向上したから：23.0%

・将来への可能性を感じるから：11.0%

・その他：0.0%

・特にない：2.0%

・わからない/答えられない：4.0%

■41.0%が「成長企業で経験を積めるから」年収を下げても転職を決断

「Q2.年収が下がることを承知で転職を決めた具体的な理由を教えてください。（複数回答）」（n=100）と質問したところ、「成長企業で経験を積めるから」が41.0%、「やりがいのある仕事ができるから」が24.0%、「残業が少なくなるから」が19.0%という回答となりました。

・成長企業で経験を積めるから：41.0%

・やりがいのある仕事ができるから：24.0%

・残業が少なくなるから：19.0%

・リモートワークができるから：18.0%

・優秀なエンジニアと働けるから：17.0%

・職場の雰囲気が良いから：15.0%

・最新の技術スタックを学べるから：7.0%

・将来的な年収アップが期待できるから：6.0%

・その他：1.0%

・特にない理由はない：2.0%

・わからない/答えられない：4.0%

■転職を決めた理由、「会社の将来性への不安」や「人間関係の刷新」の声も

Q2で「特にない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q3.Q2で回答したこと以外に転職を決めた理由があれば、具体的に教えてください。（自由回答）」（n=94）と質問したところ、「会社の将来性に不安を感じたので、先手を打って転職。案の定、経営不振で倒産」や「人間関係を新しくしたかった」など94の回答を得ました。

＜自由回答・一部抜粋＞



会社の将来性に不安を感じたので、先手を打って転職。案の定、経営不振で倒産。

人間関係を新しくしたかった。

転職エージェントの後押し。

やりたいことができる。

ワークライフバランス。

ブラック企業（から脱出）。

将来への希望。

■転職後最も価値があったこと、「キャリアの可能性の広がり」26.0%、「人脈・ネットワークの拡大」24.0%

「Q4.転職後、最も価値があったと感じることは何ですか。」（n=100）と質問したところ、「キャリアの可能性の広がり」が26.0%、「人脈・ネットワークの拡大」が24.0%、「精神的な余裕・安定」が19.0%という回答となりました。

・キャリアの可能性の広がり：26.0%

・人脈・ネットワークの拡大：24.0%

・精神的な余裕・安定：19.0%

・新しい技術スキルの習得：8.0%

・ワークライフバランスの改善：8.0%

・健康状態の改善：5.0%

・自信の向上：4.0%

・その他：0.0%

・特にない：4.0%

・わからない/答えられない：2.0%

■価値を感じた理由、「色んな人の話を聞いてキャリアの選択肢が広がった」など成長実感の声

Q4で「特にない」「わからない/答えられない」以外を回答した方に、「Q5.その選択肢を選んだ理由について、具体的に教えてください。（自由回答）」（n=94）と質問したところ、「色んな人の話を聞いてキャリアの選択肢が広がった」や「コミュニケーション能力をさらに養えそうな企業だから」など94の回答を得ました。

＜自由回答・一部抜粋＞（カテゴリー：実際の回答）

・キャリアの可能性の広がり：色んな人の話を聞いてキャリアの選択肢が広がった。

・キャリアの可能性の広がり：コミュニケーション能力をさらに養えそうな企業だから。

・ワークライフバランスの改善：余裕が欲しいから。

・新しい技術スキルの習得：スキルアップのため。

・健康状態の改善：運動する時間が持てるようになった。

・ワークライフバランスの改善：余裕がないと続けられない。

・自信の向上：それがベストだと思った。

■満足度の高い転職の要因、「家族の理解があったから」29.0%、「長期的視点で判断したから」27.0%

「Q6.満足度の高い転職を実現できた要因として、重要だったものを教えてください。（複数回答）」（n=100）と質問したところ、「家族の理解があったから」が29.0%、「長期的視点で判断したから」が27.0%、「企業研究をしっかりしたから」が23.0%という回答となりました。

・家族の理解があったから：29.0%

・長期的視点で判断したから：27.0%

・企業研究をしっかりしたから：23.0%

・面接で本音で話せたから：22.0%

・重視する条件を事前に明確化できていたから：17.0%

・タイミングが良かったから：13.0%

・転職前の自己分析が十分だったから：8.0%

・直感を信じたから：5.0%

・その他：0.0%

・特にない：2.0%

・わからない/答えられない：2.0%

■転職して最も良かった変化、「毎日が楽しくなった」「家族の雰囲気も良くなった」など精神的充実の声

「Q7.実際に転職して、最も良かったと感じる変化は何ですか。（自由回答）」（n=100）と質問したところ、「目標を持った人間が前職に比べて多いので、自己啓発に大いに役立ちそう」や「毎日が楽しくなった」など100の回答を得ました。

＜自由回答・一部抜粋＞



・目標を持った人間が前職に比べて多いので、自己啓発に大いに役立ちそう。

・家族の雰囲気もよくなり良かった。

・毎日が楽しくなった。

・思った以上に自分に合っている。

・残業が、ないこと。

・やりたい職種につけた。

■今後の転職で「年収以外を重視する」が37.0%、「バランスを見て判断する」が34.0%

「Q8.もし今後転職するとしたら、年収についてどう考えますか。」（n=100）と質問したところ、「年収以外を重視する」が37.0%、「バランスを見て判断する」が34.0%、「年収は最優先事項にする」が23.0%という回答となりました。

・年収以外を重視する：37.0%

・バランスを見て判断する：34.0%

・年収は最優先事項にする：23.0%

・わからない/答えられない：6.0%

■今後の転職で最も大切にしたいこと、第1位「転職先の将来性を見極めること」25.0%

「Q9.もし、また転職する機会があった時に、どんなことを最も大切にしたいですか。」（n=100）と質問したところ、「転職先の将来性を見極めること」が25.0%、「自分の価値観を明確にすること」が21.0%、「家族とよく相談すること」が16.0%という回答となりました。

・転職先の将来性を見極めること：25.0%

・自分の価値観を明確にすること：21.0%

・家族とよく相談すること：16.0%

・生活設計をしっかりすること：14.0%

・スキルアップの価値を重視すること：11.0%

・長期的なキャリアで考えること：6.0%

・一時的な年収に惑わされないこと：5.0%

・慎重に判断すること：0.0%

・その他：0.0%

・特にない：2.0%

・わからない/答えられない：0.0%

■年収より大切にした価値観、「やりたい事をやるほうが精神的に良い」「みんなの理解を得た上でよくなる選択が大切」

「Q10.年収より大切にした価値観と、その結果得られたものについて教えてください。（自由回答）」（n=100）と質問したところ、「やりたい事をやるほうが精神的に良いから」や「みんなの理解を得た上でよくなる選択が大切だと思った」など100の回答を得ました。

＜自由回答・一部抜粋＞（カテゴリー：実際の回答）



・自分の価値観を明確にすること：人脈が広がった。

・家族とよく相談すること：家族との時間。

・一時的な年収に惑わされないこと：まわりの環境、幸せ。

・転職先の将来性を見極めること：楽しく仕事できる環境。

・スキルアップの価値を重視すること：自信。

■まとめ

今回は、過去5年以内の転職で年収が下がったものの満足しているITエンジニア100名を対象に、ITエンジニアの転職における価値観調査を実施しました。





まず、41.0%が「成長企業で経験を積めるから」という理由で年収を下げてでも転職を決断していることが分かりました。また、転職に満足している理由として「理想的な働き方ができているから」「職場環境が大幅に改善したから」がそれぞれ37.0%で同率トップとなり、年収以外の要素が転職満足度に大きく影響していることが明らかになりました。さらに、転職後も71.0%が「年収以外を重視する」または「バランスを見て判断する」と回答し、年収最優先派は23.0%に留まることから、年収ダウン転職を経験しても価値観が変わらないことが判明しました。加えて、今後の転職で最も大切にしたいことの第1位は「転職先の将来性を見極めること」（25.0%）となり、長期的なキャリアビジョンを重視する傾向が見られました。





今回の調査では、ITエンジニアの転職において「年収アップ＝成功」という従来の価値観から、成長機会、働き方、職場環境といった多様な要素を重視する新しい価値観について生の声を得ることがわかりました。物価上昇や働き方改革が進む中、エンジニアたちは目先の年収よりも長期的なキャリア形成や生活の質を重視し、自分の価値観に基づいた転職選択を行っています。企業にとっては、給与だけでなく成長環境や働きやすさを提供することが、優秀な人材を獲得・維持する上で重要であることが示唆されます。転職を検討する方にとっては、自己分析を十分に行い、優先順位を明確にすることで、年収以外の要素も含めた満足度の高い転職を実現できるでしょう。

■ITエンジニアのための転職支援なら「キッカケエージェント」

「キッカケエージェント」は、IT人材・エンジニア専門の転職・キャリア支援サービスです。

「エンジニアの人生を幸福度最大化に向けて多方面からサポートする」をサービスのミッションに掲げ 、転職活動におけるあらゆる不安に寄り添い、ITエンジニアの皆様が納得のいくキャリアを築くための「キッカケ」を提供します。

一人ひとりのキャリアに沿った企業や求人のご提案ができるほか、一般的な面接対策だけでなく応募企業に合わせた面接対策を納得がいくまで何回でもご利用が可能です。採用担当の評価が得られる書類作りもお手伝いさせていただきます。

詳しくはこちら：https://kikkakeagent.co.jp/

