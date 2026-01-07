パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE〈ルノートル〉」(運営：株式会社L.N.JAPON、代表取締役：中島 慎介)は、2026年バレンタインコレクションを1月16日(金)より発売いたします。





ルノートル2026年バレンタインコレクション





現代フランス菓子の礎を築いたガストン・ルノートルの精神を受け継ぐLENOTRE〈ルノートル〉。

なかでも「プラリネ」と「ガナッシュ」は、素材の個性を最大限に引き出す製法と、長年培われてきた職人の技術によって磨き上げられてきた、ブランドを象徴する存在です。

ナッツを丁寧にキャラメリゼし、銅鍋で仕上げる伝統製法のプラリネ、そしてチョコレートと生クリームが織りなす、なめらかで奥行きのあるガナッシュ。

2026年のバレンタインコレクションでは、ルノートルの伝統と技術を大切にしながら、フレーバーや表現を新たにした新作ショコラを含む、期間限定のバレンタインコレクションとして展開します。





ショコラアソート イメージ





■ショコラアソート

2025年、フランスで開催されたサロン・デュ・ショコラにて、C.C.C(Club des Croqueurs de Chocolat)のゴールドタブレットを受賞した、フランス・パリ最高峰メゾンのひとつ〈ルノートル〉のショコラアソートです。

2026年のバレンタインコレクションでは、新作8種と定番4種を組み合わせ、ブランドの伝統と技術を詰め込んだ12種のショコラからお楽しみいただけます。

新作ショコラは、プラリネ4種「アマンド・ココ」「カフェ・モカ」「コリアンダー・シトロン」「ショコラ・オ・レ＆プラリネ」、ガナッシュ4種「ピスターシュ・グリオット」「パプア」「アールグレイ」「キャラメル・フルール・ドゥ・セル」を加えた、計8種がラインナップ。

繊細で豊かな風味の世界を堪能できる、期間限定のアソートです。

ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方へのバレンタインギフトとしてもおすすめです。









【プラリネ・ガナッシュアソート4個入】

価格 ：2,592円(税込)

内容 ：アマンド／カフェ・モカ／

フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／アールグレイ

＜各1個＞





【プラリネ・ガナッシュアソート6個入】

価格 ：3,456円(税込)

内容 ：アマンド／アマンド・ココ／カフェ・モカ／

フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／キャラメル・フルール・ドゥ・セル／

アールグレイ

＜各1個＞





【モナムール8個入】

価格 ：4,320円(税込)

内容 ：アマンド＆ノワゼット／アマンド／アマンド・ココ／カフェ・モカ／

ショコラ・オ・レ＆プラリネ／カフェ・グアテマラ／

フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／ピスターシュ・グリオット

＜各1個＞





【モナムール12個入】

価格 ：6,480円(税込)

内容 ：アマンド＆ノワゼット／アマンド／アマンド・ココ／

コリアンダー・シトロン／カフェ・モカ／

ショコラ・オ・レ＆プラリネ／カフェ・グアテマラ／

フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／キャラメル・フルール・ドゥ・セル／

ピスターシュ・グリオット／パプア／アールグレイ

＜各1個＞





モナムール8個入／4,320円(税込)





■クレープ・ルノートル

香り高いチョコレートと軽やかなクレープ生地が心地よく調和した、ルノートルのショコラを軽やかに楽しめる一品です。繊細なカカオのアロマとローストの香りが広がるダークチョコレート、華やかなカカオの風味とまろやかな甘みのミルクチョコレート、塩バターキャラメル風味でミルキーな味わいのホワイトチョコレートの3種のチョコレートで包み込んだクレープを詰め合わせました。





【クレープ・ルノートル6本入】

価格 ：1,728円(税込)

内容 ：クレープ・ショコラ・ノワール／クレープ・ショコラ・レ／

クレープ・ショコラ・キャラメル

＜各2本＞





【クレープ・ルノートル12本入】

価格 ：3,240円(税込)

内容 ：クレープ・ショコラ・ノワール／クレープ・ショコラ・レ／

クレープ・ショコラ・キャラメル

＜各4本＞





クレープ・ルノートル イメージ





【販売期間】

2026年1月16日(金)～3月下旬予定 ※在庫がなくなり次第終了





【展開店舗】

■ルノートル東京

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1階

03-6551-2850

11:00～21:00(日曜・祝日 ～20:00)





■銀座三越店

東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館 地下2階

03-3562-1111(銀座三越大代表)

10:00～20:00 ＊銀座三越の営業時間に準ずる。





■麻布台ヒルズ店

東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA 1階

03-5544-8215

11:00～19:00





■西武池袋店

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト

03-5904-8224

10:00～20:00 ＊西武池袋本店の営業時間に準ずる。









【ABOUT“LENOTRE”】

パリ最高峰のメゾンのひとつ、LENOTRE〈ルノートル〉。

日本の人間国宝に値するM.O.F.(フランス国家最優秀職人章)を授与されたシェフ達が、素材を厳選。

創業者ガストン・ルノートルの信念を守り続け、丁寧につくりあげる

独自の製法を引き継ぎながら、新しいことを取り入れ進化し続けています。

グルメに精通したパリの人々に今もなお愛され続け、

日本の皆様にも日常の中の「贅沢」と「幸せな時間」をお届けし、暮らしの歓びを広げます。





LENOTREブランドページ https://www.lenotrejp.com/





詳細リリースはこちら：

https://www.lenotrejp.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/Release_LENOTRE_ValentineCollection2026_260105.pdf





ルノートル東京／新丸の内ビルディング