パリ最高峰メゾン〈ルノートル〉伝統のプラリネとガナッシュが織りなす2026年バレンタインコレクション、1月16日より発売
パリ最高峰メゾンのひとつ「LENOTRE〈ルノートル〉」(運営：株式会社L.N.JAPON、代表取締役：中島 慎介)は、2026年バレンタインコレクションを1月16日(金)より発売いたします。
ルノートル2026年バレンタインコレクション
現代フランス菓子の礎を築いたガストン・ルノートルの精神を受け継ぐLENOTRE〈ルノートル〉。
なかでも「プラリネ」と「ガナッシュ」は、素材の個性を最大限に引き出す製法と、長年培われてきた職人の技術によって磨き上げられてきた、ブランドを象徴する存在です。
ナッツを丁寧にキャラメリゼし、銅鍋で仕上げる伝統製法のプラリネ、そしてチョコレートと生クリームが織りなす、なめらかで奥行きのあるガナッシュ。
2026年のバレンタインコレクションでは、ルノートルの伝統と技術を大切にしながら、フレーバーや表現を新たにした新作ショコラを含む、期間限定のバレンタインコレクションとして展開します。
ショコラアソート イメージ
■ショコラアソート
2025年、フランスで開催されたサロン・デュ・ショコラにて、C.C.C(Club des Croqueurs de Chocolat)のゴールドタブレットを受賞した、フランス・パリ最高峰メゾンのひとつ〈ルノートル〉のショコラアソートです。
2026年のバレンタインコレクションでは、新作8種と定番4種を組み合わせ、ブランドの伝統と技術を詰め込んだ12種のショコラからお楽しみいただけます。
新作ショコラは、プラリネ4種「アマンド・ココ」「カフェ・モカ」「コリアンダー・シトロン」「ショコラ・オ・レ＆プラリネ」、ガナッシュ4種「ピスターシュ・グリオット」「パプア」「アールグレイ」「キャラメル・フルール・ドゥ・セル」を加えた、計8種がラインナップ。
繊細で豊かな風味の世界を堪能できる、期間限定のアソートです。
ご自身へのご褒美にはもちろん、大切な方へのバレンタインギフトとしてもおすすめです。
【プラリネ・ガナッシュアソート4個入】
価格 ：2,592円(税込)
内容 ：アマンド／カフェ・モカ／
フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／アールグレイ
＜各1個＞
【プラリネ・ガナッシュアソート6個入】
価格 ：3,456円(税込)
内容 ：アマンド／アマンド・ココ／カフェ・モカ／
フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／キャラメル・フルール・ドゥ・セル／
アールグレイ
＜各1個＞
【モナムール8個入】
価格 ：4,320円(税込)
内容 ：アマンド＆ノワゼット／アマンド／アマンド・ココ／カフェ・モカ／
ショコラ・オ・レ＆プラリネ／カフェ・グアテマラ／
フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／ピスターシュ・グリオット
＜各1個＞
【モナムール12個入】
価格 ：6,480円(税込)
内容 ：アマンド＆ノワゼット／アマンド／アマンド・ココ／
コリアンダー・シトロン／カフェ・モカ／
ショコラ・オ・レ＆プラリネ／カフェ・グアテマラ／
フリュイ・ドゥ・ラ・パッション／キャラメル・フルール・ドゥ・セル／
ピスターシュ・グリオット／パプア／アールグレイ
＜各1個＞
モナムール8個入／4,320円(税込)
■クレープ・ルノートル
香り高いチョコレートと軽やかなクレープ生地が心地よく調和した、ルノートルのショコラを軽やかに楽しめる一品です。繊細なカカオのアロマとローストの香りが広がるダークチョコレート、華やかなカカオの風味とまろやかな甘みのミルクチョコレート、塩バターキャラメル風味でミルキーな味わいのホワイトチョコレートの3種のチョコレートで包み込んだクレープを詰め合わせました。
【クレープ・ルノートル6本入】
価格 ：1,728円(税込)
内容 ：クレープ・ショコラ・ノワール／クレープ・ショコラ・レ／
クレープ・ショコラ・キャラメル
＜各2本＞
【クレープ・ルノートル12本入】
価格 ：3,240円(税込)
内容 ：クレープ・ショコラ・ノワール／クレープ・ショコラ・レ／
クレープ・ショコラ・キャラメル
＜各4本＞
クレープ・ルノートル イメージ
【販売期間】
2026年1月16日(金)～3月下旬予定 ※在庫がなくなり次第終了
【展開店舗】
■ルノートル東京
東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1階
03-6551-2850
11:00～21:00(日曜・祝日 ～20:00)
■銀座三越店
東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館 地下2階
03-3562-1111(銀座三越大代表)
10:00～20:00 ＊銀座三越の営業時間に準ずる。
■麻布台ヒルズ店
東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA 1階
03-5544-8215
11:00～19:00
■西武池袋店
東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店地下1階 デパチカ スイーツ＆ギフト
03-5904-8224
10:00～20:00 ＊西武池袋本店の営業時間に準ずる。
【ABOUT“LENOTRE”】
パリ最高峰のメゾンのひとつ、LENOTRE〈ルノートル〉。
日本の人間国宝に値するM.O.F.(フランス国家最優秀職人章)を授与されたシェフ達が、素材を厳選。
創業者ガストン・ルノートルの信念を守り続け、丁寧につくりあげる
独自の製法を引き継ぎながら、新しいことを取り入れ進化し続けています。
グルメに精通したパリの人々に今もなお愛され続け、
日本の皆様にも日常の中の「贅沢」と「幸せな時間」をお届けし、暮らしの歓びを広げます。
LENOTREブランドページ https://www.lenotrejp.com/
詳細リリースはこちら：
https://www.lenotrejp.com/wp/wp-content/uploads/2026/01/Release_LENOTRE_ValentineCollection2026_260105.pdf
ルノートル東京／新丸の内ビルディング