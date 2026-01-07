「焚き火で暖まらない背中に、着る暖房を」--キャンプシーンを想定して開発したPowerArQの電熱ベストが、さまざまな場面で支持を広げています。

ポータブル電源で得た知見を活かし、アウトドアでの快適性を追求して生まれたPowerArQ(パワーアーク)の電熱ベスト。焚き火の前では暖かくても背中は冷えたまま、テントの中も寒い。そんなキャンパーの悩みを解決するために2022年に発売しました。発売後、バイク専門誌に多数取り上げられたことをきっかけに、まずバイクユーザーの方々から高い支持をいただくようになりました。特に翌年に展開した電熱インナーグローブは、「冬のツーリングに欠かせない」とバイク愛好家の間で定番アイテムとなっています。走行中の冷たい風に直接さらされる過酷な環境でも、確かな暖かさを提供できることが評価されました。そして今季、新たな動きが生まれています。建設会社から業務用としてまとめてご発注をいただいたり、工具・作業用品の専門商社モノタロウ様を通じて作業現場でご採用いただくケースが増えているのです。冬場の屋外作業での防寒対策として、「軽くて暖かく、動きやすい」という点をご評価いただいています。キャンプでも、バイクでも、作業現場でも、そして日常の通勤や買い物でも。PowerArQの電熱ウェアは、シーンを選ばず「寒い」を解決します。

足先までカバーする電熱パンツをはじめ、多様なラインナップを展開中

PowerArQでは今年、電熱ウェアのラインナップを拡充しています。電熱インナーグローブ、電熱ベストをはじめ、電熱ネックウォーマー、電熱ジャケット、電熱パンツをご用意。特に電熱パンツは、太ももからすね、足先までを暖められるアイテム。キャンプやバイク走行時はもちろん、釣りやスポーツ観戦での足元の寒さ、ウォーキングやゴルフでの腰回りの冷え対策にも最適です。冬場の従業員の体調管理や作業効率向上をお考えの企業様、福利厚生としての導入をご検討の企業様にも、ぜひお試しいただければと思います。個人のお客様はもちろん、業務用のまとめてのご相談も承っております。

◾️製品情報

電熱ベスト PowerArQ Electric Heating Vest

ヒーター素材に速暖性が高く柔らかいカーボンナノチューブを使用。中綿にはデュポン社のSorona®を採用し軽量ながら優れた保温性を実現。3時間自動停止や過電流保護など安全機能も充実し、洗濯機で丸洗い可能。ブラックとオリーブの2色展開です。10,000mAhのモバイルバッテリーを利用すると使用環境0度で約8時間使用可能。

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階販売元：加島商事株式会社価格：\9,900（税込）

https://powerarq.com/products/pa-ehv10?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4141998&utm_term=official

電熱インナーグローブ PowerArQ Electric Heated Gloves

カーボンナノチューブヒーターを搭載したインナーグローブ。指先に電熱線が入っているため、冷えから来る指先の痛みを緩和します。またインナーグローブのため、お手持ちのグローブのデザインも邪魔しません。バッテリーを外して、丸洗いでのお手入れも可能なため、清潔な状態を保つことができます。

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格：\13,200（税込）

https://powerarq.com/products/powerarq-electric-heated-gloves?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4141998&utm_term=official

電熱パンツ PowerArQ Voltera Pants

太ももからすね、足先までをしっかり暖める電熱インナーパンツ。膝部分を避けたヒーター配置と、足先まで包み込める一体型の形状により、ライディング時の動きを妨げずに足全体を暖めます。伸縮性の高い素材を採用し、快適なフィット感を実現しました。温度調整は3段階に対応し、洗濯機での丸洗いも可能です。15,000mAhのモバイルバッテリーを利用すると最長約1.5時間使用可能。また、別売りのケーブルを使用することで、Voltera（ヴォルテラ）シリーズの電熱ジャケットと接続でき、配線をシンプルにした状態で使用できます。

カラー：ブラックサイズ：M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格：\15,400（税込）

https://powerarq.com/products/voltera-pants?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4141998&utm_term=official

手先から足先までをカバーする電熱ウェア "Volteraシリーズ"

前述の３製品以外にも、PowerArQでは冬のアウトドアやバイク走行をより快適にする新たな電熱製品「Voltera（ヴォルテラ）シリーズ」を展開しています。本シリーズは、「商品同士を接続して稼働できること」「給電方法を12Vバイクバッテリーまたはモバイルバッテリーから選べること」を特長とし、使用シーンに応じて柔軟に使える、自由度の高い電熱ウェアシリーズです。ラインナップは、電熱アウターグローブ、電熱インナージャケット、電熱インナーパンツ、電熱ネックウォーマーの4製品に加え、稼働用モバイルバッテリー2種、複数の製品をスマートに接続できる専用ケーブル4種を展開しています。

■ブランド概要

https://powerarq.com/collections/winter-appliances?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4141998&utm_term=official

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=4141998&utm_term=official

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社G.Oホールディングス 広報PR担当E-mail : press@go-hd.jp