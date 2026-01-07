スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX® SPORTS」は、本年の主な取り組みと今後の展望を発表いたします。2026年、RDX® SPORTSは「日本の格闘技・スポーツ文化とともに成長する」ことをテーマに、競技大会への協賛、メディア露出、そして新たなジャンルへの挑戦を加速させてまいります。

2026年の展望と決まっている取り組み

RDX® SPORTSは2026年、日本の格闘技・スポーツシーンとより深く、より長期的に向き合う一年と位置づけています。単なるギア提供やスポンサー活動にとどまらず、「選手の成長」「競技の発展」「挑戦する文化の継承」 を支えるパートナーとして、現場に寄り添った取り組みを強化してまいります。アマチュアからプロフェッショナルまで、これからの時代を担う選手たちが 最高の環境で挑戦できること、そしてファンや次世代の競技者が 格闘技・スポーツの魅力に触れる機会を増やすことを、2026年の重要な使命としています。また、格闘技にとどまらず、プロレスをはじめとする新たなスポーツジャンルやカルチャーとの連携を通じて、「闘う」という行為の多様な価値や表現を発信。競技の枠を越え、挑戦するすべての人を後押しするブランドとしての存在感を高めていきます。RDX® SPORTSは2026年も、現場の声に耳を傾け、リアルな挑戦を支え続けるブランド として、日本のスポーツ文化とともに歩み続けてまいります。■ AMMAC RDX CUP 2026 - WINTER BLAST - 開催2026年も、アマチュア総合格闘技大会 「AMMAC RDX CUP」 の冠スポンサーとしてサポートを継続。年明け早々に開催される 「AMMAC RDX CUP 2026 - WINTER BLAST -」 では、次世代ファイターたちの熱い戦いを全力で後押しします。また、AMMACとのパートナー契約も2026年シーズンの更新が決定。競技環境の向上とアマチュア格闘技のさらなる発展に貢献していきます。■ ABEMA CMを2026年1月より再配信2026年1月1日より1か月間、ABEMAにてRDX® SPORTSのCMを再配信。幅広い層に向けて、RDX® SPORTSのブランドメッセージと製品の魅力を発信し、格闘技・トレーニングシーンでの存在感をさらに高めてまいります。■ THE TEMPESTとの契約を2026年も更新キックボクシングイベント 「THE TEMPEST」 とのスポンサー契約を2026年も更新。トップレベルの打撃系格闘技イベントを通じて、競技者・ファン双方に価値ある体験を提供し続けます。■ インタビュー企画、新ジャンルへ拡大RDX® SPORTSが展開するインタビューコンテンツでは、これまでの格闘技選手・関係者に加え、2026年より新たなジャンルのスポーツ選手・団体への取材を本格始動。新年一発目のインタビューとして、プロレス団体「PPPTOKYO」代表 三富 兜翔（みとみ かぶと）氏 の出演を予定しています。競技の枠を超えた視点から、スポーツに懸ける想いや挑戦のストーリーを発信していきます。

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこでメーカーは『もっとボクシングを身近なものにしたい』という想いから、世界特許を取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質かつ低価格なボクシング製品の開発に成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

販売サイト

・公式サイト：https://rdxsports.jp/・amazon公式ネットショップ：https://www.amazon.co.jp/rdx・楽天市場公式サイト：https://item.rakuten.co.jp/sportsimpact/c/0000000100/・ヤフーショッピングサイト：https://store.shopping.yahoo.co.jp/sportsimpact/

Webマガジン

https://rdxsports.jp/

アマチュアスポーツ メディア「BRIDGE OF DREAMS」：https://sportsimpact.jp/bridge-of-dreams/プロスポーツ メディア「GLORY BEYOND DREAMS」：https://sportsimpact.jp/glory-beyond-dreams/

株式会社Cycleについて

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２設立： 平成29年3月1日代表： 飯田 航資本金：5,000,000円事業内容：海外スポーツ・健康・アート・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/