医療機関向け紹介予約システム「e連携」を提供するトスメディカル株式会社は、紹介元医療機関がよりスムーズに予約を開始できるよう、新機能「ゲストアカウント機能(仮アカウント発行機能)」をe連携の予約ページに追加しました。

URL： https://e-renkei.jp/





e連携紹介サイト(トップ画面)





本機能により、初めて紹介予約を行う医療機関は、従来必要であった事前登録やFAXによるアカウント申請を行うことなく、WEB上の申請フォームから簡易登録を行い、その場で仮アカウントを取得して予約を実施できるようになります。





ログイン画面に「ゲストアカウント取得(初回予約)」ボタンを追加。初めての医療機関でも即時に予約開始が可能





■ゲストアカウント(仮アカウント)の仕組み





ゲストアカウント(仮アカウント)発行から正式アカウント化までの流れ。医療機関と病院側の双方にとって分かりやすい運用方式





今回新たに提供するゲストアカウントは、1回限り・期間限定で利用可能な仮アカウントです。

初回予約後、継続してe連携を利用するには、病院側の管理画面(コントロールパネル)内の「医療機関情報」にて、仮アカウントのID・パスワードを正式アカウント用として上書き更新する必要があります。

病院側がIDとパスワードを更新すると、e連携から自動的に「正式アカウント発行のお知らせ」メールが送られ、次回以降は正式アカウントとしてログインし予約を行えるようになります。

なお、正式アカウントへの更新が行われない場合、次回以降のWEB予約は利用できません。









■本機能による利点

・アカウント未取得の医療機関でも、即時にWEB予約による紹介業務の開始が可能

・地域医療連携室におけるアカウント申請対応や電話・FAX業務の削減に寄与

・病院側・紹介元側双方の作業負担軽減と、地域医療連携の円滑化に貢献









■グループ連携機能利用病院への提供

e連携の「グループ連携機能」を利用中の病院に対しても、本ゲストアカウント機能を順次提供予定です。グループに加入する全病院で同一の運用が可能となり、より統一された紹介予約体験を実現します。





グループ連携利用病院においても、共通のログイン画面からゲストアカウントで利用可能。病院グループ全体で統一された操作性を実現します。

ログイン後は、グループ連携する病院一覧を一画面で表示。ゲストアカウントでも、対象病院を選択してスムーズに予約業務へ進めます。





【会社概要】

トスメディカル株式会社

所在地 ： 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目10-14 宝塚新興産ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 山尾 善弘

事業内容： 医療システム開発、提供、保守運用

URL ： https://toss-medical.co.jp/