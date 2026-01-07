¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬±ÇÁü½Ð±é¤Î³èÌö¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È1´üÀ¸¡×¤òÊç½¸(ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡¦Åìµ×Î±ÊÆ»Ô¤Ê¤ÉÅìµþËÌÂ¿ËàÃÏ°è)
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ã·Æ£ °ìÃË¡¢°Ê²¼¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢)¤Ï¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë²¿¤é¤«¤Î¿´¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¾ã³²¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼«Ê¬»ö¤Ç¤¢¤ê¿È¶á¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È1´üÀ¸¡×¤ò3·î15Æü(Æü)¤Þ¤ÇÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È1´üÀ¸Êç½¸¥Á¥é¥·
¢£¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤Ï
¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½¤Îã·Æ£¤¬±Ç²è±ÇÁüÀ©ºî¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤ò¡¢À©ºî¡¢¾å±Ç¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¾ã³²¤ÎÍÌµ¡É¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡¢¼ç¤ËÃÎÅª¡¦È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¿¤Á¤È¤½¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¾ã³²¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¤â¤Î¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È´ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È¡×¤È¤Ï
¤ª¤è¤½20Ç¯¶á¤¯¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è¤ä±ÇÁü¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢ÂåÉ½ã·Æ£ °ìÃË¤Ë¤è¤ë·î2²ó¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò2Ç¯´Ö¼õ¤±¤¿¼Ô¤¬¡¢¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢±ÇÁüºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤·¤ÆÄê´üÅª¤Ë³èÆ°¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È¡×¤È¤Ê¤ë¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ò±ÇÁü¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë·Á¤ò¥¥ã¥¹¥È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉ½
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÎ¢
¢£¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È¡×¤òÊç½¸¤¹¤ëÍýÍ³
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î½Ð±é¼Ô¤òÃ±È¯¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÃÎÅª¡¦È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â½Ð±é²ÄÇ½¤ÊÃ±È¯ÊÔ¤È2Ç¯´Ö¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¦ËÜ³ÊÅª¤Ê¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿2¤Ä¤Î·Á¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È¡×¤òÊç½¸¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2Ç¯¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤è¤ê¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤«¤é¤ÎÉ½¸½¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²¼ÃÏ¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢±ÇÁü»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È1´üÀ¸Êç½¸¡×³µÍ×
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È1´üÀ¸Êç½¸
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î±ÇÁü½Ð±é¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢ÂåÉ½ã·Æ£ °ìÃË¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó(Æ±¹Ô¼Ô¤Î»²²ÃOK¡¢½÷À¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë¤Ï½÷À¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆ±¹Ô¤¢¤ê)
·î2²ó¤Î2Ç¯´Ö¡¢¹ç·×48²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¸å¤Ï¡¢¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Î½Ð±é¤ä¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÊç½¸´ü´Ö
2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç
1´üÀ¸¥ì¥Ã¥¹¥ó³«»Ï»þ´ü
2026Ç¯4·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡üÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
ÃÎÅªÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤«¤éÀ®¿Í¤ÎÊý
¡ü¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì½ê
¡¦¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢»öÌ³½ê(ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô)
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»ÔµÚ¤ÓÅìµ×Î±ÊÆ»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢»öÌ³½ê¼þÊÕ³°¤Î¾ì½êÅù¤Î¤¤¤º¤ì¤«(±óÊý¤«¤é¤Î»²²Ã¤â²Ä)
¡üÁª¹Í¾ò·ï
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍýÇ°¡Ö¼å¤µ¤Ë¤¢¤ë´õË¾¡×¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ëÊý
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡üÈñÍÑ
Æþ²ñ¶â¡¢Ëè·î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÈñÍÑµÚ¤ÓÉ¬Í×¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÈñ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹Ö»Õ
ã·Æ£ °ìÃË
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢ÂåÉ½Íý»ö/±Ç²è´ÆÆÄ/¼Ò²ñ¶µ°é»Î
Âç³ØÂ´¶È¸å¤è¤ê±Ç²è±ÇÁü¤òÀ¸¶È¤È¤·¡¢¡Ö¼å¤µ¤Ë¤¢¤ë´õË¾¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¿Í¤Î´¶À¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿±Ç²è±ÇÁüºî¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¿Í¤Î¼«ÊÄ¾É¤ÎÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ë±Ç²è±ÇÁü¤òºî¤ë°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¡¢¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³«Àß¤¹¤ë¡£
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢ÂåÉ½¡¡ã·Æ£ °ìÃË
±þÊç´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀâÌÀ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÀâÌÀ²ñ¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤è¤êÀâÌÀ²ñ¤Î»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¥¥ã¥¹¥È¥ì¥Ã¥¹¥óÀâÌÀ²ñ»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/BMTP6dTiYrx3xPdRA
ÅÅÏÃ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢¡¡042-458-0712
¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ë¡¿Í³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë¤¸¥á¥Ç¥£¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½Íý»ö¡¡ã·Æ£ °ìÃË
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©202-0002¡¡ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¤Ò¤Ð¤ê¤¬µÖËÌ3-5-18 TA¥Ó¥ë301
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ http://nijimedia.net/