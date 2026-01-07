医療機関向け紹介予約システム「e連携」を提供するトスメディカル株式会社(所在地：兵庫県宝塚市／代表取締役社長：山尾 善弘)は、紹介元医療機関の利便性向上を目的に、予約ページのデザインおよびインターフェースを全面リニューアルいたしました。

本リニューアルは、2025年11月1日以降に新規ご契約いただく病院様より順次提供を開始し、既存のご利用病院様につきましても、段階的にリニューアル対応を進めております。

今回の刷新では、スマートフォン・タブレットからの利用に最適化されたレスポンシブデザインを採用し、画面構成・文字サイズ・操作導線を全面的に見直しました。これにより、診療の合間にスマートデバイスを利用する紹介元クリニックでも、より見やすく操作しやすいユーザー体験を実現しています。

【リニューアルに至った背景】

今回のリニューアルの背景には、紹介元医療機関から寄せられていた操作性に関する明確なニーズがあります。

近年、予約操作を行う医療機関では、パソコンだけでなくiPadなどのタブレット端末を使用するケースが増加しており、従来のPC向け画面では「操作しづらい」「表示が小さい」といった声が多く寄せられていました。

さらに、スマートフォンから紹介予約を行いたいという要望も増加しており、こうした医療現場の実情を踏まえて、今回のレスポンシブデザイン化を決定いたしました。









【新デザインのポイント】

今回のリニューアルでは、従来の機能性を保ちながら、視認性と操作性を大幅に向上させました。新しい予約ページでは、以下の特徴を備えています。





・ログイン後、わずか3ステップで予約完了できる直感的な画面構成

・病院ごとのテーマカラーを反映したデザインにより、他院との誤予約を防止

・診療科選択時に担当医師を選択可能(医師指定なしの予約にも対応)

・診療科ごとに「お知らせ」欄を設定可能で、注意事項や診療情報を明確に案内

・診療科別に病院ホームページへのリンク設定が可能となり、詳細情報への導線を確保

・各病院の運用ルールに応じて柔軟にカスタマイズ可能なフレキシブル設計





これら既存機能を継承しつつ、デザイン刷新により視認性が向上し、紹介元医療機関の予約操作がさらにスムーズになりました。





【実際の運用画面イメージ】

ログイン画面から診療科選択、予約カレンダー表示まで、各操作画面をスマートデバイスでも見やすく再設計しています。診療の合間など限られた時間でも、直感的に予約操作を行える構成です。





【グループ連携ログインページも同時にリニューアル】

複数病院を横断して利用できる「グループ連携ログインページ」についても、今回のリニューアルと同時にデザインを刷新しました。

グループ全体で統一された操作性・視認性を提供することで、広域連携を行う医療圏において、より快適なユーザー体験を実現します。









【実際のグループ運用画面イメージ】

グループ全体で操作性や画面構成を統一することで、複数の医療機関を利用する紹介元医療機関でも迷うことなく操作できます。広域医療連携を支える仕組みとして、日常業務での使いやすさを重視しています。





【今後の展望】

トスメディカル株式会社は、紹介予約の円滑化と地域医療連携の強化を目指し、これからもユーザー体験の向上と機能拡充を継続してまいります。





【会社概要】

トスメディカル株式会社

所在地 ： 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目10-14 宝塚新興産ビル 5階

代表者 ： 代表取締役社長 山尾 善弘

事業内容： 医療システム開発、提供、保守運用

