縁(えん)マーケティング研究所(埼玉県川口市、 https://kit.happyexcelproject.com/ )は、標的型攻撃メール訓練を企画する担当者のための情報提供メディア「訓練のトリセツ( https://kunrenkit.jp/ )」において、1月7日(水)から標的型攻撃メール訓練におけるKPI設定の考え方を整理したガイドを公開しました。

標的型攻撃メール訓練を実施する企業が増える一方で、「どの数値をもって成果とすべきか分からない」「クリック率だけで評価してよいのか悩んでいる」といった担当者の声は後を絶たないため、現場の声に応える形で自社内製での標的型攻撃メール訓練の実施を支援する「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」を提供する当社からの解決案になります。





標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド表紙









【標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド公開の背景】

標的型攻撃メール訓練を実施している多くの企業では、

・URLリンクのクリック率

・不審メールの報告率

といった数値が成果指標として用いられています。

しかし実際の現場では、

・「クリック率が下がった＝安全になった、と言い切れるのか？」

・「報告率は何％あれば“十分”なのか？」

・「上司から“で、効果は？”と聞かれて説明に詰まる」

といった評価軸への迷いを抱えながら訓練を続けている担当者も少なくありません。





このような背景から、今回公開したKPI設定ガイドでは、

・なぜクリック率だけでは不十分なのか

・訓練の成熟度に応じたKPIの考え方

・SOC・インシデント対応を意識した評価視点

・上司・経営層に説明しやすい指標整理のヒント

などを、訓練担当者目線で分かりやすく整理したものとなり、本ガイドは、訓練を実施する企業にとって「KPIはその数字でいいのか？」と立ち止まり、次の一手を考えるきっかけとなればという想いから、無料で公開するものとなります。









【標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイドの概要】

■公開資料名称： 標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイド(PDF資料)

■公開日 ： 2026年1月7日(水曜日)

■提供費用 ： 無料

■対象者 ： 標的型攻撃メール訓練を実施されている企業様

■入手方法 ： https://kunrenkit.jp/kpiguide/ のフォームからのお申し込み





内容例









【こんな担当者におすすめ】

標的型攻撃メール訓練KPI設定ガイドは、以下のような方におすすめするものとなります。

・標的型攻撃メール訓練を任されているが、KPIに自信がない。

・クリック率・報告率の目標値設定に毎回悩んでいる。

・訓練結果を上司・経営層にうまく説明できていない。

・訓練を「成果の見える取り組み」に進化させたい。





訓練のトリセツ









■縁(えん)マーケティング研究所について

縁(えん)マーケティング研究所では、情報セキュリティ教育に十分な予算を確保することが難しい中小企業などに向けて、外部業者に委託する場合と同等以上の高品質な訓練を、低コストで実施できる「標的型攻撃メール対応訓練実施キット」を提供しています。

さらに、標的型攻撃メール訓練の普及と質の向上を目指し、訓練実施担当者を支援する情報メディア「訓練のトリセツ」を運営。実施ノウハウや最新の攻撃手法に関する情報などを継続的に発信しています。

今後も、こうした情報発信やサービス提供を通じて、日々巧妙化する標的型攻撃メールへの備えを支援し、企業のセキュリティ強化に貢献してまいります。





屋号 ： 縁(えん)マーケティング研究所

代表者： 代表 野々市 恭徳

所在地： 〒333-0851 埼玉県川口市芝新町4-8 URBAN FORUM 蕨

設立 ： 2013年06月

URL ： 標的型攻撃メール対応訓練実施キット：

https://kit.happyexcelproject.com/

訓練のトリセツ：

https://kunrenkit.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

縁(えん)マーケティング研究所

E-Mail： ask@kunrenkit.jp

Tel ： 0120-351-271