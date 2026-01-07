株式会社ハナミスイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：方 智煥、以下「ハナミスイ」）は、2026年1月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「COSME Week」に出展する、化粧品お取り寄せサイト「temiru（テミル）」（運営：株式会社temiru、本社：大阪府大阪市、代表取締役：山田孝治）のブースにて、フェムケア製品のサンプリングを実施いたします。

実施の背景

ハナミスイは、女性のセルフケアをサポートするフェムケア製品の開発・提供を行っております。フェムケアの製品は、初めての方にはやや手に取りづらい側面がある一方で、使用されたお客様からは「もっと早く知りたかった」「毎月のケアに取り入れたい」といったお声をいただいています。「フェムケアは気になってはいるけれど、検討や購入までには至らない」という来場者のみなさまに、まずは気軽にお試していただける機会をつくるため、今回、化粧品サンプルお取り寄せサービス「temiru」と連携し、サンプリングを実施することとなりました。本企画では、COSME Week会場内のtemiruブースにて、ハナミスイのアプリケーター型フェムケア製品７種類を500セット、数量限定で配布いたします。女性の視点で開発された、ユニークなフェムケア製品を実際に手に取っていただける機会となっております。RAINBOW23の本商品を詰め合わせたセットでのご紹介で、気分やシーンに合わせてお選びいただける製品展開となっております。フェムケア製品の研究・開発や商品企画にご関心のある企業・ご担当者さまは、ぜひtemiruブースにお立ち寄りいただき製品を手に取ってみてください。

サンプリング概要

配布場所：東京ビッグサイト 西展示棟化粧品開発展 内 temiruブース（小間番号：18-20）配布期間：2026年1月14日（水）～16日（金）配布数量：500セット（数量限定・なくなり次第終了）※ご来場にはCOSME Weekへの事前登録（無料）が必要です。

フェムケア製品のOEMについて

ハナミスイでは、フェムケア製品のOEMのご相談も受け付けております。アプリケーター製品については、医療機器及び雑貨での展開が可能です。また、アプリケーター型製品だけでなく、インティメイトエリアにも使用できる化粧品のOEM・ODMのご相談も承っております。ご希望の方は、公式サイトのお問合せよりお気軽にご連絡ください。ハナミスイ公式サイトから、「法人・医療関係者のお客様」をお選び下さい。

temiruについて

https://hanamisui.jp/contac

化粧品お取り寄せサイト「temiru」は、メーカーが提供する無料・有料サンプルを、「試してみたい」と思う消費者やサロン関係者に届けるマーケティングサービスです。ユーザーからは、使用理由や感想などのフィードバックがアンケートや口コミとして提供され、メーカーの商品開発やプロモーション活動に活用されています。temiru公式サイト

COSME Week概要

https://temirun.com/

第16回 COSME Week 東京会期：2026年1月14日（水）～16日（金） 10:00～17:00会場：東京ビッグサイト 西ホール主催：RX Japan株式会社同時開催展：第16回 化粧品開発展第14回 国際化粧品展東京第5回 化粧品マーケティングEXPO第4回 ヘアケアEXPO公式HP：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp.html本展は、開発向け製品・技術からコスメ、健康食品、ヘアケア商材、美容商材の完成品など4つの専門展で構成されています。国内外から出展社が集まり、化粧品に関する商談が活発に行われる国際商談会です。市場動向や新しい技術を一度に把握でき、仕入先、OEMの探索等を効率的に行うことができる場です。ぜひご来場ください。来場登録：https://www.cosme-week.jp/tokyo/ja-jp/register.html

会社概要

企業名：株式会社ハナミスイ代表者：方 智煥所在地：東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 609号設立：2003年12月事業内容：医療用機器の製造・販売、化粧品・日用品雑貨の製造・販売資本金：1,000万円URL：https://hanamisui.jp/